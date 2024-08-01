Die strategische und transparente Implementierung von KI bei Akamai

Manche Unternehmen sind Erfinder (sie entwickeln brandneue Technologien), einige sind Innovatoren (sie ändern die Richtung bestehender Märkte durch neue Innovationen) und andere sind Anwender (sie setzen die Erfindungen anderer Unternehmen um).

Auch wenn künstliche Intelligenz (KI) schon lange Thema akademischer Diskussionen gewesen war, stellte ChatGPT sie plötzlich der breiten Masse zur Verfügung. Wir alle sahen uns mit einer der größten Veränderungen in unserer Arbeitsweise konfrontiert, da KI plötzlich so zugänglich war – und KI-Anwender schneller als je zuvor handeln mussten. Es schien so, als ob wir alle – egal, welche Aufgaben wir haben oder in welcher Branche wir arbeiten – sofort damit beginnen mussten, das Potenzial von KI zu nutzen.

