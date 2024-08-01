Die strategische und transparente Implementierung von KI bei Akamai
Manche Unternehmen sind Erfinder (sie entwickeln brandneue Technologien), einige sind Innovatoren (sie ändern die Richtung bestehender Märkte durch neue Innovationen) und andere sind Anwender (sie setzen die Erfindungen anderer Unternehmen um).
Auch wenn künstliche Intelligenz (KI) schon lange Thema akademischer Diskussionen gewesen war, stellte ChatGPT sie plötzlich der breiten Masse zur Verfügung. Wir alle sahen uns mit einer der größten Veränderungen in unserer Arbeitsweise konfrontiert, da KI plötzlich so zugänglich war – und KI-Anwender schneller als je zuvor handeln mussten. Es schien so, als ob wir alle – egal, welche Aufgaben wir haben oder in welcher Branche wir arbeiten – sofort damit beginnen mussten, das Potenzial von KI zu nutzen.
KI-Washing
Daher überrascht es nicht, dass einige Unternehmen plötzlich behaupteten, KI zu nutzen, und ihre aktuellen Angebote anpassten, bevor sie dies wirklich getan hatten.
KI-Washing – die Praxis, bereits vorhandene Produkte mit Wörtern wie „KI-unterstützt“ zu versehen, damit sie so klingen, als würden sie KI verwenden (obwohl sie es noch gar nicht tun) – ist in vielen Branchen weit verbreitet – so verbreitet, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde Geldstrafen gegen Unternehmen verhängt, die KI-Washing betreiben.
Die Cybersicherheitsbranche ist da keine Ausnahme: Viele altbekannte Anbieter behaupteten sofort, „KI-nativ“ zu sein. Ein kurzer Spaziergang durch die diesjährige RSA Conference würde Ihnen einen Eindruck davon geben, wie viele Anbieter auf diesen Marketing-Zug aufgesprungen sind.
KI-Transparenz
Natürlich betreibt nicht jedes Unternehmen KI-Washing. Es gibt viele legitime Implementierungen von KI in Sicherheitsprodukten. In diesem frühen Stadium unserer gemeinsamen KI-Geschichte müssen wir aber genauer hinschauen, um wirklich zu verstehen, welche Angebote KI beinhalten, wie diese spezifische Nutzung von KI Ihrem Unternehmen zugutekommt, und welche Gefahren sie bergen kann.
Dieser Blogbeitrag bietet einfache und transparente Informationen für alle, die daran interessiert sind, wie Akamai KI nutzt.
Erfinden, entwickeln und strategisch umsetzen
Akamai ist ein Erfinder (mit unserer CDN-Technologie (Netzwerk zur Inhaltsbereitstellung)) und ein Innovator (in Bereichen wie Schutz für Webanwendungen und APIs, Mikrosegmentierung und mehr). Aber wir sind bei Einführungen schon immer strategisch vorgegangen und haben uns entschieden, alle Aspekte einer Innovation gründlich zu bewerten, bevor wir neue Produkte ankündigen.
KI bildet hier keine Ausnahme. Unsere Reise begann vor fast zehn Jahren, als wir mit der Implementierung von Machine Learning in Produkten begannen, die häufig als Beginn von KI-Implementierungen betrachtet werden. Heute verfügen unsere Produkte über neue Funktionen, die Large Language Models und generative KI verwenden.Es gab jedoch noch viele kleinere Schritte dazwischen, die auf der Zeitachse dargestellt werden.
Die neuesten KI-Verbesserungen von Akamai
Zwei der neuesten Beispiele für unsere KI-basierten Funktionen wurden mit unserer kürzlich veröffentlichten Version der Akamai Guardicore Platform am 30. April 2024 angekündigt. Die Akamai Guardicore Platform ist eine Zero-Trust-Plattform mit integrierter Mikrosegmentierung, Zero Trust Network Access, DNS-Firewall und Managed Threat Hunting.
Im Zuge dieser Integration haben wir erhebliche Verbesserungen hinzugefügt, darunter KI-basierte Funktionen, Assistenten und Berichte, damit unsere Kunden ihre Netzwerktransparenz erweitern und die Implementierung von Richtlinien vereinfachen können. Zu diesen spezifischen KI-Verbesserungen gehören eine einfachere Kommunikation mit Ihrem Netzwerk und schnellere Kennzeichnung.
Einfachere Kommunikation
Nutzer der Akamai Guardicore Platform können mit ihren Netzwerkprotokollen in natürlicher Sprache kommunizieren, um Compliance-Maßnahmen und zeitkritische Vorfallsreaktionen zu beschleunigen.
Schnellere Kennzeichnung
Für die Erstellung einer Zero-Trust-Richtlinie ist eine genaue Bestandsaufnahme jedes zu schützenden Assets erforderlich. Dieser Prozess beginnt mit der Kennzeichnung – eine berüchtigt schwierige und zeitaufwändige manuelle Aufgabe. Die Akamai Guardicore Platform setzt auf KI, um das Verhalten von Assets zu untersuchen und Kennzeichnungen vorzuschlagen. Diese Vorschläge werden mit einem Vertrauenswert und einer Erklärung für die Wahl der jeweiligen Kennzeichnung bereitgestellt.
Und das ist erst der Anfang – es werden noch weitere KI-Verbesserungen folgen.
KI-Implementierungen, denen Sie vertrauen können
KI verändert unsere alltägliche Arbeitsweise. Mit den Produkten und Lösungen von Akamai können Sie darauf vertrauen, dass die KI-Implementierungen auf echten Funktionen basieren, die Teil unserer Innovationsgeschichte sind.
Wir werden die KI-Implementierungen weiterhin mit der Sorgfalt und Zuversicht untersuchen, die wir für notwendig halten, um unsere führende Position in der Branche und das Vertrauen unserer Kunden aufrechtzuerhalten.