Akamai e la sua implementazione strategica e trasparente dell'AI
Alcune aziende si possono paragonare agli inventori (ossia, creano tecnologie nuove), alcune sono paragonabili agli innovatori (ossia, cambiano la direzione dei mercati esistenti con le loro innovazioni) e altre si possono paragonare agli utenti (ossia, implementano le invenzioni di altre aziende.
Anche se l'intelligenza artificiale (AI) è da lungo tempo un argomento di vivaci discussioni accademiche, ChatGPT ha reso disponibile l'AI alle masse immediatamente. Eravamo tutti alle prese con una delle maggiori svolte che hanno interessato il mondo del lavoro grazie all'improvvisa accessibilità dell'AI e chi aveva adottato questa tecnologia doveva agire più rapidamente che mai. Sembrava che tutti noi, indipendentemente dal ruolo svolto nei vari settori, avremmo dovuto iniziare a sfruttare immediatamente il potenziale dell'AI,
AI Washing
Non sorprende, pertanto, che le aziende abbiano iniziato a suggerire di adottare l'AI adattando le proprie soluzioni correnti prima di averlo fatto loro direttamente.
L'AI Washing, ossia la pratica ingannevole con cui le aziende falsificano il loro coinvolgimento nell'intelligenza artificiale (quando in realtà non è ancora così), è diventata comune in molti settori a tal punto che la U.S. Securities and Exchange Commission sta sanzionando le aziende che utilizzano questa pratica nei loro prodotti.
Il settore della cybersicurezza non fa eccezione: molti vendor che conosciamo da anni improvvisamente si sono dichiarati "AI-native". Una breve visita all'RSA Conference di quest'anno vi avrebbe dato un'idea di quanti vendor si sono lanciati in questa nuova tendenza.
La trasparenza dell'AI
Naturalmente, non tutte le aziende hanno adottato l'AI Washing. Si osservano molte implementazioni legittime dell'AI nei prodotti per la sicurezza, tuttavia, in questa fase iniziale del nostro percorso collettivo verso l'AI, è importante analizzare la situazione in profondità per comprendere esattamente quali soluzioni adottano l'AI, in che modo l'utilizzo specifico dell'AI può avvantaggiare la vostra organizzazione e come può metterla a rischio.
In questo blog, questa analisi viene trattata in modo più semplice e trasparente per tutti coloro che sono interessati al modo di utilizzo dell'AI da parte di Akamai.
Inventare, innovare e adottare in modo strategico
Akamai ha inventato nuove tecnologie (come rete per la distribuzione dei contenuti) e ha innovato tecnologie esistenti (in settori come la protezione delle applicazioni web e delle API, la microsegmentazione e molti altri), ma è sempre stata strategica sulla loro adozione, scegliendo di valutare tutti gli aspetti di un'innovazione accuratamente prima di annunciare nuovi prodotti.
L'AI non fa eccezione. Questo nostro percorso è iniziato quasi 10 anni fa quando abbiamo implementato per la prima volta l' apprendimento automatico in prodotti spesso considerati come l'inizio delle implementazioni di AI. Oggi, abbiamo implementato nuove funzionalità nei nostri prodotti che utilizzano grandi modelli linguistici e l'AI generativa, tuttavia ci sono stati vari passaggi intermedi, come andremo a descrivere.
Gli ultimi miglioramenti dell'AI apportati da Akamai
Due degli ultimi esempi delle nostre funzioni basate sull'AI sono stati annunciati con il nostro recente lancio della piattaforma Akamai Guardicore il 30 aprile 2024. La piattaforma Akamai Guardicore adotta il modello Zero Trust e fornisce una funzionalità di microsegmentazione integrata, una soluzione ZTNA (Zero Trust Network Access),, un firewall DNS, e la ricerca delle minacce gestita.
In questo processo di integrazione, abbiamo aggiunto notevoli miglioramenti che includono funzionalità basate sull'AI, procedure guidate e rapporti allo scopo di aiutare i nostri clienti ad espandere la visibilità sulla loro rete e a semplificare l'implementazione delle policy. Questi specifici miglioramenti basati sull'AI consentono una migliore comunicazione con la rete e un'etichettatura più rapida.
Comunicazione più semplice
Gli utenti della piattaforma Akamai Guardicore possono comunicare con i loro registri di rete utilizzando un linguaggio naturale per velocizzare le operazioni di conformità e le attività di risposta agli incidenti in modo tempestivo.
Etichettatura più rapida
La creazione di policy Zero Trust richiede un accurato inventario di ogni risorsa che necessita di protezione, un processo che inizia con l' etichettatura , che è un'operazione notoriamente difficile, manuale e dispendiosa in termini di tempo. La piattaforma Akamai Guardicore sfrutta l'AI per esaminare il modo con cui si comportano le risorse per suggerire le etichette appropriate. Questi suggerimenti vengono visualizzati con un punteggio di affidabilità e una spiegazione sul perché l'etichetta è stata scelta.
Ma questo è solo l'inizio: molti miglioramenti basati sull'AI saranno prossimamente disponibili.
Le implementazioni di AI di cui ci si può fidare
L'AI sta cambiando il nostro modo di lavorare ogni giorno. I prodotti e le soluzioni di Akamai vi garantiscono che le implementazioni di AI sono basate sulle reali funzionalità che sono parte del nostro percorso di innovazione.
Continueremo ad esaminare le implementazioni di AI con il livello di accuratezza e affidabilità che riteniamo necessario per mantenere la nostra leadership nel settore e la fiducia dei nostri clienti.