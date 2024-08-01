Akamai e la sua implementazione strategica e trasparente dell'AI

Akamai ha inventato nuove tecnologie (come rete per la distribuzione dei contenuti) e ha innovato tecnologie esistenti (in settori come la protezione delle applicazioni web e delle API, la microsegmentazione e molti altri), ma è sempre stata strategica sulla loro adozione, scegliendo di valutare tutti gli aspetti di un'innovazione accuratamente prima di annunciare nuovi prodotti.

L'AI non fa eccezione. Questo nostro percorso è iniziato quasi 10 anni fa quando abbiamo implementato per la prima volta l' apprendimento automatico in prodotti spesso considerati come l'inizio delle implementazioni di AI. Oggi, abbiamo implementato nuove funzionalità nei nostri prodotti che utilizzano grandi modelli linguistici e l'AI generativa, tuttavia ci sono stati vari passaggi intermedi, come andremo a descrivere.