现在，大量的恶意僵尸网络流量被专门用于执行撞库攻击，攻击者会在此攻击中尝试使用窃取的凭据对用户或客户帐户进行未经授权的访问。一个由一大批被劫持或感染的计算机组成的僵尸网络，每个小时都会使用其他网站上已知有效的用户名密码组合进行成千上万次登录尝试。由于很多人都会在多个网站上重复使用密码，因此攻击者经常能够成功地使用僵尸网络流量来获取对 IT 环境的访问权限，接管帐户以窃取钱财和数据以及实施其他类型的欺诈行为。

抵御僵尸网络流量困难重重，因为发起多次登录请求不会形成能够被轻松识别和拦截的模式。幸运的是，Akamai 提供了多种 爬虫程序安全解决方案，它们可以有效检测和抵御爬虫程序及僵尸网络流量，同时还能确保不会对合法用户的正常使用产生不良影响。