Gran parte del traffico di botnet dannoso oggi è dedicato agli attacchi di stuffing, in cui i criminali tentano di ottenere l'accesso non autorizzato agli account utente o cliente utilizzando credenziali rubate. Una botnet con un esercito di computer compromessi o infetti può eseguire centinaia di migliaia di tentativi di accesso all'ora, utilizzando combinazioni di nome utente e password note per essere valide su altri siti. Poiché molte persone riutilizzano le password su siti web, gli autori di attacchi riescono spesso a utilizzare il traffico di botnet per ottenere l'accesso agli ambienti IT, impossessandosi di account per rubare denaro e dati e commettendo altri tipi di frode.

Mitigare il traffico di botnet è difficile, poiché l'avvio di più richieste di accesso non comporta schemi facilmente identificabili e bloccabili. Fortunatamente, Akamai offre diverse soluzioni per la sicurezza dei bot in grado di rilevare e mitigare efficacemente i bot e il traffico di botnet, senza compromettere le performance per gli utenti legittimi.