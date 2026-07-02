当恶意爬虫程序窃取您的合法用户登录信息时，就会发生撞库攻击。如果某组登录凭据遭到泄露，攻击者便能利用自动化工具，在从银行到社交媒体的各类平台上尝试登录并实施身份盗窃。了解撞库攻击是如何发起的，以及如何保护您的用户、品牌和收入。

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