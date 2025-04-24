爬虫程序是一种计算机程序，旨在通过执行自动化或重复性任务来模仿或替代人类的操作。爬虫程序执行任务的速度和准确性比真实用户高得多。爬虫程序类型众多，可执行各种任务，并且爬虫程序在互联网流量中的比重也越来越大。

爬虫程序在互联网上扮演着各种各样的角色，超过一半的网络流量是由爬虫程序产生的。有些爬虫程序非常有用，例如，搜索引擎爬虫程序，这种爬虫程序有助于搜索引擎了解网站内容以返回更准确的搜索结果。聊天爬虫程序可以快速解答客户和用户的提问。许多公司会创建自定义爬虫程序来自动执行内部任务和合作伙伴任务。