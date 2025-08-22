Os ataques de preenchimento de credenciais são um grande negócio para os cibercriminosos. As credenciais de login que foram expostas em uma violação de dados estão facilmente disponíveis para compra na dark web. Os botnets facilitam que um criminoso use milhares de credenciais em milhares de websites milhares de vezes por dia, eventualmente conseguindo obter acesso ao website com sucesso.

Depois que um nome de usuário e uma senha são comprovados como válidos em um website ou app de rede específicos, os invasores podem fazer login para assumir o controle da conta, ou vender as credenciais para outros cibercriminosos, para fazer compras, transferir dinheiro, roubar dados ou lançar ataques cibernéticos maiores de dentro do ambiente de TI.

A defesa contra o preenchimento de credenciais requer técnicas de detecção de mitigação de bot que podem reconhecer com precisão o tráfego malicioso e bloquear a atividade de botnet, sem falsos positivos que também bloqueiam inadvertidamente usuários legítimos. O desafio é que as solicitações de login em um ataque de preenchimento de credencial podem ser difíceis de reconhecer, pois as credenciais verificadas representam solicitações válidas.

Como a tecnologia anti-bot se tornou mais eficaz, os operadores de bot se tornaram peritos na evolução de seus ataques de botnet para evitar a detecção. Para proteger uma organização, as equipes de segurança precisam de sistemas de detecção de botnet que possam se adaptar tão rapidamente quanto os invasores. É nesse ponto que a Akamai pode ajudar.