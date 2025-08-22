Uma botnet é uma coleção de milhares ou milhões de computadores ou dispositivos infectados por malware que funcionam como bots individuais direcionados para realizar uma variedade de ataques cibernéticos. As botnets são controladas por um servidor de comando e controle (C2) e geralmente estão envolvidas em ataques DDoS em larga escala, criptomineração ilícita e ataques de preenchimento de credenciais.
Tráfego de bots ou botnet é o tráfego gerado por programas de computador automatizados, comumente conhecidos como bots. Esses bots são usados para enviar tráfego automatizado para websites, geralmente para manipular classificações de mecanismos de pesquisa ou realizar outras atividades maliciosas. Botnets são redes de computadores usadas para realizar ataques em larga escala, como ataques DDoS (negação de serviço distribuída).
O tráfego de bots continua a confundir grandes e pequenas organizações. Bots, ou botnets (grupos de bots conectados em rede para agir com um propósito), estão se tornando uma parcela cada vez maior do tráfego para muitas propriedades da web. Por exemplo, botnets maldosos podem enviar centenas de milhares de solicitações para websites e aplicativos móveis em períodos muito curtos. Às vezes, esse tráfego é de bots agindo de forma maliciosa, desde o direcionamento de vulnerabilidades de software até a realização de DDoS, ataques força bruta e outros comportamentos abusivos.
Atualmente, grande parte do tráfego malicioso de botnet é dedicado ao preenchimento de credencial, em que os invasores tentam obter acesso não autorizado a contas de usuários ou clientes usando credenciais roubadas. Um botnet com um exército de computadores sequestrados ou infectados pode fazer centenas de milhares de tentativas de login por hora, usando combinações de nome de usuário e senha que são válidas em outros sites. Como muitos indivíduos reutilizam senhas em diferentes websites, os invasores frequentemente conseguem usar o tráfego de botnet para obter acesso a ambientes de TI, assumindo contas para roubar dinheiro, dados e cometer outros tipos de fraude.
Mitigar o tráfego de botnet é difícil, pois iniciar várias solicitações de login não resulta em padrões que possam ser facilmente identificados e bloqueados. Felizmente, a Akamai oferece várias soluções de segurança de bots que podem detectar e mitigar bots e tráfego de rede de bots com eficácia, sem comprometer o desempenho de usuários legítimos.
O papel do tráfego de botnet no preenchimento de credenciais
Os ataques de preenchimento de credenciais são um grande negócio para os cibercriminosos. As credenciais de login que foram expostas em uma violação de dados estão facilmente disponíveis para compra na dark web. Os botnets facilitam que um criminoso use milhares de credenciais em milhares de websites milhares de vezes por dia, eventualmente conseguindo obter acesso ao website com sucesso.
Depois que um nome de usuário e uma senha são comprovados como válidos em um website ou app de rede específicos, os invasores podem fazer login para assumir o controle da conta, ou vender as credenciais para outros cibercriminosos, para fazer compras, transferir dinheiro, roubar dados ou lançar ataques cibernéticos maiores de dentro do ambiente de TI.
A defesa contra o preenchimento de credenciais requer técnicas de detecção de mitigação de bot que podem reconhecer com precisão o tráfego malicioso e bloquear a atividade de botnet, sem falsos positivos que também bloqueiam inadvertidamente usuários legítimos. O desafio é que as solicitações de login em um ataque de preenchimento de credencial podem ser difíceis de reconhecer, pois as credenciais verificadas representam solicitações válidas.
Como a tecnologia anti-bot se tornou mais eficaz, os operadores de bot se tornaram peritos na evolução de seus ataques de botnet para evitar a detecção. Para proteger uma organização, as equipes de segurança precisam de sistemas de detecção de botnet que possam se adaptar tão rapidamente quanto os invasores. É nesse ponto que a Akamai pode ajudar.
Detenha botnets com o Akamai Account Protector
O Akamai Account Protector fornece proteção contra tráfego de botnet, bem como tentativas de login fraudulentas. Essa tecnologia da Akamai foi projetada para detectar impostores e parar bots no limite, permitindo que os clientes passem pelo sistema sem encontrar atrito adicional.
O Account Protector emprega uma variedade de técnicas para aprender o comportamento dos legítimos proprietários das contas, como os tipos de dispositivos que eles tendem a usar, bem como endereços IP típicos, redes, localizações e frequência e hora dos logins. Depois de desenvolver perfis de indivíduos e populações de usuários, o Account Protector examina cada nova solicitação de autenticação para qualquer variação do comportamento normal, procurando por anomalias que possam ser sinais de fraude ou preenchimento de credencial. Quando uma solicitação é considerada suspeita ou ilegítima, o Account Protector aplica automaticamente a resposta apropriada em tempo real, sem afetar a experiência dos clientes reais ou dos proprietários das contas.
Os principais recursos incluem:
- Pontuação de risco da sessão do usuário em tempo real. O Account Protector avalia os sinais de risco e confiança durante a autenticação em tempo real para avaliar o risco de a solicitação não vir de um usuário da conta legítimo.
- Perfis. O Account Protector constrói um perfil de usuário comportamental para indivíduos e agrega esse perfil em um perfil de população onde as variações de comportamento podem ser comparadas com toda a população de usuários para detectar melhor as anomalias.
- Reputação da fonte. Esse recurso avalia a reputação de fontes com base em atividades maliciosas anteriores observadas em todos os clientes da Akamai, incluindo muitos dos maiores websites do mundo com tráfego mais intenso.
- Diretórios de bot conhecidos. Os bots conhecidos do diretório da Akamai permitem respostas rápidas e apropriadas ao tráfego de bots e botnets.
- Detecções sofisticadas de bots. Usando uma variedade de modelos e técnicas de IA e de machine learning, a Akamai detecta bots desconhecidos desde a primeira interação.
- Análise e geração de relatórios. O Akamai Account Protector pode analisar a atividade em ponto de extremidade individual, investigar um usuário específico ou revisar usuários por nível de risco. Estatísticas de alto nível e análises detalhadas podem ser importadas para segurança da informação e ferramentas de gerenciamento de eventos (SIEM) para melhorar a detecção de fraudes.
Controle o tráfego de bots com o Akamai Bot Manager
A Akamai fornece proteção adicional contra tráfego de botnet com o Bot Manager, uma solução de gerenciamento de bot com recursos inigualáveis de detecção e mitigação. Usando várias tecnologias patenteadas, o Bot Manager detecta e mitiga os bots onde eles fazem contato inicial, em vez de permitir que primeiro acessem os websites. As informações dos pesquisadores de inteligência contra ameaças da Akamai são automaticamente incorporadas às detecções e análises do Bot Manager.
O Bot Manager aprende a detectar o tráfego de botnet reunindo dados sobre “tráfego limpo” em uma ampla distribuição de tipos de dados. Ao observar dados limpos sobre padrões de tráfego de rede, tipos de tráfego e volume de tráfego, o Bot Manager combina de forma holística os gatilhos de detecção para dar a cada solicitação uma pontuação de bot. Pontuações altas indicam que uma solicitação é gerada por um bot e deve ser mitigada. Pontuações baixas indicam que a solicitação é feita por uma pessoa e deve ser vigiada ou monitorada. As solicitações de pontuações medianas na "área cinzenta" podem ser contestadas com desafios inovadores que retardam os ataques de bots sofisticados ao mesmo tempo em que aumentam os custos para os invasores.
Perguntas frequentes (FAQ)
Um bot é um programa de computador projetado para operar de forma independente, executando um conjunto de tarefas específicas. Muitas vezes, essas atividades são altamente repetitivas e podem ser executadas por bots com muito mais rapidez e precisão do que por humanos. Os bots podem ser extremamente úteis: spider bots, por exemplo, rastreiam websites para indexar o conteúdo, tornando esses websites mais fáceis de serem encontrados pelos mecanismos de pesquisa. Outros bots podem ser maliciosos, como bots que coletam endereços de e-mail para spammers ou bots que aumentam artificialmente as métricas de tráfego em sites ou seguidores nas mídias sociais. As organizações contam com soluções de gerenciamento de bots para distinguir entre bots bons e ruins, aprimorando a segurança na Web e da rede sem diminuir a produtividade e as operações comerciais.
Um ataque de força bruta é um tipo de crime cibernético em que os invasores usam tentativa e erro para desvendar senhas, credenciais e chaves de criptografia. Muitos ataques de força bruta usam botnets ou software malicioso para tentar milhares de combinações de nome de usuário/senha em um esforço para obter acesso não autorizado a uma conta ou sistema de TI.
