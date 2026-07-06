- Distribuite contenuti per il 100% del tempo, allineando il vostro brand alla prevedibilità del servizio
- Utilizzate ottimizzazioni come la memorizzazione nella cache intelligente sull'edge per migliorare le performance di download degli utenti
- Proteggete l'accesso ai contenuti con opzioni TLS, autenticazione token e rilevamento dei proxy avanzato
- Utilizzate una connessione privata tra l'edge e il cloud pubblico per un trasferimento dei dati conveniente
- Consenti ai team addetti allo sviluppo di sfruttare le funzionalità di computing senza server sull'edge
- Ottenete informazioni dettagliate sui principali indicatori delle performance che rilevano tendenze e livelli di engagement degli utenti
Eccellente livello per la delivery e il download di file di grandi dimensioni
Accelerate la distribuzione di file di grandi dimensioni con Download Delivery, una soluzione performante che si adatta perfettamente alle risorse di gioco, agli aggiornamenti software, agli aggiornamenti per auto OTA, ai contenuti multimediali e molto altro, in modo rapido, affidabile e globale.
Soddisfazione degli utenti ovunque con download più veloci
Funzionamento di Download Delivery
Funzioni
Storie dei clienti
Casi di utilizzo di Download Delivery
Scoprite vari modi di utilizzo della soluzione Download Delivery per la delivery di contenuti basati su file di grandi dimensioni tramite Internet.
Quando si tratta di download di software, ci si aspetta che i provider del settore siano in grado di fornire experience ottimizzate, sicure e coerenti a tutti gli utenti, su tutti i dispositivi. Se l'experience di download non è prevedibile e affidabile, l'engagement dell'utente potrebbe diminuire, andando, in definitiva, a influire sulla redditività. Anche il crescente pubblico online può essere esigente e imprevedibile. I provider di software devono soddisfare le aspettative dei propri utenti finali, riuscendo, nel contempo, a gestire i picchi di domanda. Un'efficace strategia di download e distribuzione del software è un fattore chiave per mantenere la soddisfazione e l'engagement degli utenti finali.
Download Delivery si basa sulla piattaforma Akamai Cloud distribuita su scala globale per offrire un livello superiore di capacità, scalabilità, disponibilità e performance, offrendo agli utenti finali un'experience di download veloce e prevedibile.
In questo contesto, i casi di utilizzo più comuni includono:
- Aggiornamenti firmware, inclusi gli OTA
- Aggiornamenti software a livello aziendale
- Nuove versioni e/o acquisti di software
Il successo al primo giorno è essenziale. Gli utenti sempre più numerosi possono essere esigenti e imprevedibili, determinando a volte picchi improvvisi della domanda durante gli eventi di lancio dei giochi o quando un gioco diventa improvvisamente virale. Gli editori di giochi devono soddisfare le aspettative dei giocatori, riuscendo, nel contempo, a gestire i picchi di domanda. In caso contrario, risentiranno delle experience deludenti dei giocatori attraverso recensioni negative e danni alla reputazione del brand. Un'efficace strategia di download e di distribuzione dei contenuti è un elemento essenziale per ottimizzare l'acquisizione, la fidelizzazione e la monetizzazione dei giocatori.
I giocatori si aspettano esperienze fluide, il che richiede una combinazione di download rapidi dei giochi e aggiornamenti quasi istantanei, oltre al preposizionamento intelligente degli asset di gioco sul dispositivo del giocatore prima ancora che vengano richiesti.
Download Delivery offre una distribuzione online ad alte performance ottimizzata per giochi e altri contenuti basati sui file. Basata sulla piattaforma Akamai Cloud distribuita a livello globale per garantire alti livelli di capacità, scalabilità, disponibilità e performance, la soluzione offre ai giocatori un'experience di download rapida e prevedibile che garantisce l'engagement e aiuta, al contempo, a concentrarsi con determinazione sui propri obiettivi aziendali.
I contenuti scaricabili si trovano sul web nelle immagini dei social media, nei contenuti video scaricabili, nelle librerie audio e in molto altro Gli utenti si aspettano un accesso immediato a questi contenuti quando lo richiedono e, quando l'experience non è prevedibile e affidabile, può influire negativamente sui brand e sulle attività aziendali.
Gli utenti non capiscono, e francamente non si preoccupano, della complessità necessaria per offrire eccellenti user experience in qualsiasi parte del mondo e su ogni tipo di dispositivo, superando, al tempo stesso, le comuni sfide di Internet. Le aziende che forniscono contenuti scaricabili devono disporre di un'efficace strategia di download e di distribuzione dei contenuti per favorire l'engagement, la fidelizzazione e la monetizzazione dei giocatori.
Download Delivery fornisce una distribuzione affidabile e ad alte performance di contenuti su scala globale. Basata sulla piattaforma Akamai Cloud per offrire un livello superiore di capacità, scalabilità, disponibilità e performance, la soluzione offre download veloci e coerenti per eccellenti user experience. È possibile abbinare Download Delivery con i prodotti di ottimizzazione delle performance di Akamai per una soluzione di download end-to-end.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Download Delivery supporta contenuti di ogni tipo e dimensione, tuttavia la soluzione è ideale per download progressivi di file e video di grandi dimensioni (più di 100 MB), come software, giochi, patch, firmware, ecc.
Sì, Download Delivery include uno SLA (accordo sul livello di servizio), che si trova nell'account del portale per i clienti.
Download Delivery offre diverse API di vario tipo, ad esempio, per la gestione di proprietà, il provisioning dei certificati e la creazione di rapporti.
La soluzione Download Delivery è inclusa in Akamai Game Delivery e in Akamai Software Delivery, che sono soluzioni di delivery in grado di soddisfare specifiche esigenze, rispettivamente, per giocatori e utenti.
Akamai NetStorage è una soluzione di storage basata su cloud, altamente scalabile e completa di funzioni, che offre la replica automatica e geograficamente distribuita di contenuti per una maggiore resilienza, un'elevata disponibilità e performance ottimali.
Download Delivery offre diversi rapporti personalizzabili per soddisfare le vostre esigenze, inclusi dati in tempo reale, traffico storico, performance storiche, disponibilità storica, richieste URL storiche, visualizzatori univoci, rapporti legacy per dati basati sugli URL e protezione dei proxy. Akamai offre anche l'API Media Delivery Reports che potete utilizzare per generare rapporti personalizzati in grado di soddisfare le vostre specifiche esigenze.
Download Delivery non è una rete per la distribuzione dei contenuti (CDN), ma utilizza l'Akamai Cloud, la piattaforma più grande e distribuita al mondo, che funge da CDN. In tal modo, Download Delivery può distribuire i contenuti più vicino ai vostri utenti senza alcun ritardo percepibile.
Risorse
Versione di prova gratuita: Download Delivery
Che differenza può fare per la tua azienda la piattaforma sull'edge più grande al mondo? Provate Download Delivery gratuitamente per 30 giorni e scopritelo.
Per usufruire della prova gratuita di 30 giorni, devi:
- Inviare il modulo
- Confermare l'indirizzo e-mail
- Effettuare l'accesso e configurare l'istanza di Download Delivery
Offerta soggetta a termini e restrizioni.