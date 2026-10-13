Roblox 的使命是通过游戏将世界聚合在一起。每个月，全世界有超过 9000 万人与朋友们一起探索数百万个身临其境的数字化体验并享受乐趣。所有这些体验都是由 Roblox 社区构建的，该社区由超过 200 万名创作者组成。我们致力于建立一个安全、文明和多元化的社区 - 激发和促进世界各地人群的创造力和积极关系。如需了解更多信息，请访问 https://corp.roblox.com。