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Roblox

借助 Akamai 产品，这家游戏公司成功为世界各地的开发人员和玩家提供安全、一致的体验

Roblox 徽标

地点

美国加利福尼亚州圣马特奥 https://corp.roblox.com/

行业

出海游戏

产品

Download Delivery

Roblox 正在发展成为一家全球化实体，它需要为全球各地的开发人员、玩家等人群交付安全一致的体验。加载速度慢或断网等糟糕的用户体验，可能会导致企业收入损失。Roblox 寻求 Akamai 的帮助，以确保成功打造性能优异的在线多人游戏和游戏创作体验。

Roblox 简介

Roblox 的使命是通过游戏将世界聚合在一起。每个月，全世界有超过 9000 万人与朋友们一起探索数百万个身临其境的数字化体验并享受乐趣。所有这些体验都是由 Roblox 社区构建的，该社区由超过 200 万名创作者组成。我们致力于建立一个安全、文明和多元化的社区 - 激发和促进世界各地人群的创造力和积极关系。如需了解更多信息，请访问 https://corp.roblox.com

 

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

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