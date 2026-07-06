- Diffusez du contenu en permanence et permettez à votre marque de répondre aux exigences de prévisibilité du service
- Utilisez des optimisations telles que la mise en cache intelligente en bordure de l'Internet pour améliorer les performances de téléchargement des utilisateurs
- Sécurisez l'accès au contenu grâce aux options TLS, à l'authentification par jeton et à la détection de proxy améliorée
- Utilisez une connexion privée entre la bordure de l'Internet et le cloud public pour un transfert de données rentable
- Permettez aux équipes de développement de tirer parti des capacités informatiques sans serveur en bordure de l'Internet
- Obtenez des informations sur les indicateurs clés de performance en identifiant les tendances et les niveaux d'engagement des utilisateurs
Téléchargements et diffusion hautes performances de fichiers volumineux
Accélérez la distribution de fichiers volumineux grâce à Download Delivery, une solution hautes performances qui s'adapte parfaitement pour diffuser rapidement, de manière fiable et à l'échelle mondiale des contenus tels que des ressources de jeux, des mises à jour logicielles, des mises à jour OTA pour véhicules, des contenus multimédias et bien plus encore.
Faites le bonheur de votre audience en leur offrant des téléchargements plus rapides
Comment fonctionne Download Delivery ?
Fonctionnalités
Témoignages clients
Cas d'utilisation de Download Delivery
Découvrez plusieurs façons différentes d'utiliser Download Delivery pour diffuser du contenu volumineux sous forme de fichiers sur Internet.
Les fournisseurs de logiciels sont censés apporter des expériences cohérentes, sécurisées et optimisées à chaque utilisateur, quel que soit le type de terminal. Lorsque l'expérience de téléchargement n'est pas prévisible ni fiable, l'engagement de l'utilisateur est susceptible de diminuer et cela peut finalement avoir une influence sur les résultats. La croissance des audiences en ligne peut également être exigeante et imprévisible. Les éditeurs de logiciels doivent être en mesure de faire face à l'augmentation de la demande tout en répondant aux attentes de leurs utilisateurs finaux. Une stratégie efficace de téléchargement et de distribution de logiciels est essentielle pour satisfaire et fidéliser les utilisateurs finaux.
Download Delivery s'appuie sur Akamai Cloud, distribué dans le monde entier, pour offrir une capacité, une évolutivité, une disponibilité et des performances supérieures, et offre à vos utilisateurs finaux une expérience de téléchargement prévisible et rapide.
Les cas d'utilisation de logiciels courants incluent :
- Mises à jour du micrologiciel, y compris OTA
- Mises à jour logicielles à l'échelle de l'entreprise
- Nouvelles versions et/ou achats de logiciels
Tout se joue le jour de la sortie. L'augmentation de l'audience peut s'avérer exigeante et imprévisible, ce qui se traduit parfois par des pics soudains de requêtes pendant les événements de lancement de jeux ou lorsqu'un jeu devient viral de manière inattendue. Les éditeurs de jeux vidéo doivent être capables de gérer le pic de requêtes tout en répondant aux attentes des joueurs, à défaut de quoi, ils subiront les conséquences des innombrables mauvaises expériences des joueurs sous forme de commentaires négatifs et d'une image de marque qui s'en verra ternie. Une stratégie efficace de téléchargement et de distribution du contenu est essentielle pour séduire un maximum de joueurs, les fidéliser et optimiser les revenus.
Les joueurs s'attendent à des expériences fluides, ce qui exige à la fois des téléchargements de jeux rapides et des mises à jour presque instantanées, ainsi qu'un prépositionnement intelligent des assets de jeu sur l'appareil du joueur avant même qu'ils ne soient demandés.
Download Delivery offre une distribution en ligne hautes performances optimisée pour les jeux et autres contenus sous forme de fichiers. Basé sur la solution Akamai Cloud distribuée dans le monde entier pour offrir une capacité, une évolutivité, une disponibilité et des performances optimales, il procure à vos joueurs une expérience de téléchargement rapide et prévisible, vous garantissant ainsi leur fidélité tout en vous aidant à atteindre plus facilement vos objectifs commerciaux.
Le contenu téléchargeable existe sur le Web sous forme d'images de réseaux sociaux, de contenu vidéo téléchargeable, de bibliothèques audio, etc. Les utilisateurs s'attendent à un accès instantané à ce contenu lorsqu'ils le demandent et, lorsque l'expérience n'est pas prévisible et fiable, cela peut avoir un impact sur votre marque et votre entreprise.
Les utilisateurs ne comprennent pas, et franchement ne se soucient pas, de la complexité requise pour offrir une expérience utilisateur fluide partout dans le monde sur tous les types de terminaux, tout en surmontant les défis courants liés à Internet. Les entreprises qui diffusent des contenus téléchargeables doivent disposer d'une stratégie efficace de distribution et de téléchargement pour assurer l'engagement, la fidélisation et la monétisation des joueurs.
Download Delivery assure une distribution fiable et performante du contenu à l'échelle mondiale. Basé sur Akamai Cloud pour une capacité, une évolutivité, une disponibilité et des performances supérieures, il vous permet de fournir une expérience de téléchargement rapide et cohérente pour une expérience utilisateur exceptionnelle. Download Delivery peut être associé aux produits de performances Akamai pour une solution de téléchargement de bout en bout.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Download Delivery prend en charge l'ensemble des types et des tailles de contenu, mais est idéal pour les vidéos volumineuses téléchargées progressivement et les fichiers de plus de 100 Mo, tels que les logiciels, les jeux, les correctifs, les micrologiciels, etc.
Download Delivery inclut un accord de niveau de service Akamai, disponible dans votre compte du portail clients.
Download Delivery offre plusieurs API différentes, y compris le Property Manager, le provisionnement de certificats et la création de rapports.
Download Delivery est inclus avec Akamai Game Delivery et Akamai Software Delivery, qui sont des ensembles de solutions de diffusion répondant aux besoins spécifiques des joueurs et des utilisateurs, respectivement.
Akamai NetStorage est une solution de stockage cloud hautement évolutive et riche en fonctionnalités, qui propose une réplication automatique et répartie géographiquement du contenu pour garantir une résilience, une haute disponibilité et des performances élevées.
Download Delivery propose plusieurs rapports qui peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins, y compris les données en temps réel, l'historique du trafic, l'historique des performances, l'historique de disponibilité, l'historique des requêtes URL, les utilisateurs uniques, les rapports URL hérités pour les données par URL et la protection proxy. Akamaipropose également l'API Media Delivery Reports que vous pouvez appeler pour générer des rapports personnalisés répondant à vos besoins spécifiques.
Download Delivery n'est pas un réseau de diffusion de contenu (CDN). Il repose sur Akamai Cloud, la plus grande plateforme distribuée mondiale au monde, qui fait office de réseau de diffusion de contenu (CDN). Cela permet à Download Delivery de rapprocher la diffusion du contenu de vos utilisateurs, sans délai perceptible.
Ressources
Essai gratuit : Download Delivery
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