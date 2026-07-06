Les fournisseurs de logiciels sont censés apporter des expériences cohérentes, sécurisées et optimisées à chaque utilisateur, quel que soit le type de terminal. Lorsque l'expérience de téléchargement n'est pas prévisible ni fiable, l'engagement de l'utilisateur est susceptible de diminuer et cela peut finalement avoir une influence sur les résultats. La croissance des audiences en ligne peut également être exigeante et imprévisible. Les éditeurs de logiciels doivent être en mesure de faire face à l'augmentation de la demande tout en répondant aux attentes de leurs utilisateurs finaux. Une stratégie efficace de téléchargement et de distribution de logiciels est essentielle pour satisfaire et fidéliser les utilisateurs finaux.

Download Delivery s'appuie sur Akamai Cloud, distribué dans le monde entier, pour offrir une capacité, une évolutivité, une disponibilité et des performances supérieures, et offre à vos utilisateurs finaux une expérience de téléchargement prévisible et rapide.

Les cas d'utilisation de logiciels courants incluent :