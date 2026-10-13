Se gli chiedi di parlare della rapida espansione globale della sua azienda, Krzysztof Winiarski, Front-End Team Leader di eSky, avrà molto da raccontare. Fondata nel 2004, eSky è diventata una delle maggiori agenzie di viaggi online (OTA) in Europa centrale e orientale e leader nella vendita di servizi di viaggio in Polonia. Oggi è anche una delle più grandi agenzie di viaggi in America centrale e meridionale con il suo marchio eDestinos. Tuttavia non è stato facile raggiungere questa destinazione.
Dopo il suo successo travolgente in Europa, eSky si è concentrata sull'espansione in Sud America, imparando molte lezioni lungo la strada.
Mentre l'azienda cercava di entrare nel mercato brasiliano alla fine del 2011, il suo team informatico prese in considerazione l'apertura di un secondo data center in Brasile. Questa opzione era attraente perché li avrebbe avvicinati ai visitatori del sito e ai provider di dati brasiliani. Ben presto, tuttavia, si resero conto delle limitazioni di questo approccio.
Krzysztof spiega: "Gestire l'infrastruttura in un altro continente si è dimostrato problematico per il nostro team addetto alle operazioni IT, che, quindi, non poteva concentrarsi sulle customer experience. Inoltre, nessun provider di data center era in grado di soddisfare le nostre aspettative dal punto di vista delle performance e della disponibilità".
"Che si tratti di mantenere i server web nella propria sede fisica o di passare a una formula ibrida, Akamai offre le soluzioni perfette quando l'azienda si espande a livello globale e deve garantire performance e disponibilità di prima classe".Piotr Mynarski, CTO, eSky
Affrontare di petto le sfide dell'espansione globale
Se gli chiedi di parlare della rapida espansione globale della sua azienda, Krzysztof Winiarski, Front-End Team Leader di eSky, avrà molto da raccontare. Fondata nel 2004, eSky è diventata una delle maggiori agenzie di viaggi online (OTA) in Europa centrale e orientale e leader nella vendita di servizi di viaggio in Polonia. Oggi è anche una delle più grandi agenzie di viaggi in America centrale e meridionale con il suo marchio eDestinos. Tuttavia non è stato facile raggiungere questa destinazione.
Ottimizzare le customer experience con Akamai Ion
eSky considera prioritario offrire un'experience di prenotazione di livello eccellente, che rifletta la sua filosofia di servizio ai clienti. Questo approccio ci ha consentito tra l'altro di ottenere il primo posto negli e.Comm Awards in Bulgaria come migliore user experience e design del sito, migliore applicazione online e migliore pagina e-commerce, oltre al premio degli utenti nella categoria App mobili e ai premi degli utenti e della giuria nella categoria dei siti web di e-commerce del concorso "Page of the Year".
Tramite eSky, i viaggiatori possono acquistare biglietti da 860 compagnie aeree di linea, low-cost e charter; prenotare soggiorni in quasi 1,1 milioni di hotel e appartamenti in tutto il mondo e noleggiare un'auto o acquistare una polizza viaggi. Ogni anno, i siti di eSky vengono visitati da 180 milioni di persone e servono 5,5 milioni di clienti. L'enorme successo del servizio di eSky si è tradotto in un fatturato di 135 milioni di zloty nel 2017.
Lungo la strada, eSky si è differenziata unendo le proprie soluzioni tecnologiche alla capacità di penetrare in modo efficiente in nuovi mercati. Per consentire ai propri esperti IT di dedicare le proprie energie a ottimizzare la customer experience, garantendo nel contempo la delivery veloce dei contenuti del suo sito web, eSky ha iniziato a cercare una soluzione alternativa. L'obiettivo era trovare il modo di liberare il gruppo IT dall'onere di gestire la delivery dei contenuti senza rinunciare ai vantaggi associati a un data center locale.
Dopo aver valutato le migliori soluzioni, eSky ha selezionato Akamai Ion. "Abbiamo scelto Akamai per la sua ottima reputazione nell'accelerazione di siti in tutto il mondo. Sapevamo che Akamai Ion poteva implementare efficacemente il nostro sito in Sud America, posizionandoci favorevolmente per un'ulteriore espansione al di là del Brasile", spiega Krzysztof.
Secondo Krzysztof, se l'azienda avesse scelto di avviare un secondo data center in Brasile, il suo lancio in Sud America ne avrebbe probabilmente risentito. "La customer experience è tutto per noi e siamo convinti che Akamai possa aiutarci a fornire la migliore experience possibile. Akamai ci ha consentito di mantenere un solo data center in Polonia, accelerando allo stesso tempo la delivery in altri mercati, tra cui il Perù e gli Stati Uniti", continua Krzysztof.
Affrontare i problemi della cybersecurity con Kona Site Defender
Con la continua espansione di eSky in nuovi mercati e l'offerta sempre maggiore di prodotti, aumentano anche il suo profilo e la sua vulnerabilità alle minacce informatiche. Conscia del potenziale impatto di una violazione della sicurezza, l'azienda ha dedicato grande attenzione a garantire i massimi livelli di sicurezza online. Dopo avere svolto la necessaria due diligence e avere preso in considerazione numerose opzioni, il team informatico ha selezionato Akamai Kona Site Defender (KSD). "Avevamo già fiducia in Akamai e ammiravamo la sua competenza in materia di sicurezza e conformità PCI-DSS, quindi la scelta di KSD è stata del tutto naturale", spiega Krzysztof.
Proseguendo nei suoi ambiziosi piani di crescita, eSky intende entrare in Asia e in altre parti d'Europa, del Sud America e dell'America Latina nei prossimi anni. Come agenzia di viaggi online globale in rapida crescita, eSky sceglie partner affidabili ed esperti che comprendono a fondo l'attività, gli obiettivi e i requisiti di mercato specifici dell'azienda. "Grazie alle soluzioni Akamai, siamo sicuri di poter continuare la nostra espansione globale senza compromettere la sicurezza o le performance del sito", conclude Krzysztof.
Informazioni su eSky
eSky Group è un'agenzia di viaggi online (OTA) che fa ampio uso di tecnologia avanzata. È il più grande gruppo in Europa centrale ed è un leader nei mercati del Sud America. Il suo motore di ricerca, eSky Travel Search, consente ai viaggiatori di acquistare biglietti di 860 compagnie aeree di linea, low-cost e charter, prenotare soggiorni in quasi 1,1 milioni di hotel e appartamenti in tutto il mondo, noleggiare un'auto e acquistare una polizza viaggi. Da qualche anno eSky ha iniziato a espandersi dinamicamente e con successo a livello internazionale. I primi servizi all'estero sono stati creati in Bulgaria e Romania; i successivi, con il marchio eDestinos, nei mercati del Sud America. Attualmente eSky offre servizi in oltre 30 mercati internazionali e progetta un'ulteriore espansione. eSky Group evolve continuamente la sua tecnologia per consentire la conquista di nuovi mercati e la flessibilità nell'implementazione di nuovi prodotti. Di conseguenza, eSky sta investendo in soluzioni per dispositivi mobili. La sua applicazione mobile è stata scaricata da quasi 3,1 milioni di utenti e ha ricevuto molti prestigiosi premi, tra cui: Mobile Trends Awards M-commerce 2017, Dobry Wzór 2017 (Good Design 2017), Internet Effectiveness Awards 2018. Nel 2017 e nel 2018 eSky Group ha ricevuto altri premi: RE:PL Polish Rebranding 2016, ekomersy 2017 nella categoria "espansione internazionale", è stata elencata tra le "Ones to Watch", ossia una delle migliori imprese commerciali in Europa nella categoria Travel/Leisure; ha partecipato al concorso European Business Awards e ha ricevuto il titolo di Top Agent da Qatar Airways.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.