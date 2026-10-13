eSky considera prioritario offrire un'experience di prenotazione di livello eccellente, che rifletta la sua filosofia di servizio ai clienti. Questo approccio ci ha consentito tra l'altro di ottenere il primo posto negli e.Comm Awards in Bulgaria come migliore user experience e design del sito, migliore applicazione online e migliore pagina e-commerce, oltre al premio degli utenti nella categoria App mobili e ai premi degli utenti e della giuria nella categoria dei siti web di e-commerce del concorso "Page of the Year".



Tramite eSky, i viaggiatori possono acquistare biglietti da 860 compagnie aeree di linea, low-cost e charter; prenotare soggiorni in quasi 1,1 milioni di hotel e appartamenti in tutto il mondo e noleggiare un'auto o acquistare una polizza viaggi. Ogni anno, i siti di eSky vengono visitati da 180 milioni di persone e servono 5,5 milioni di clienti. L'enorme successo del servizio di eSky si è tradotto in un fatturato di 135 milioni di zloty nel 2017.



Lungo la strada, eSky si è differenziata unendo le proprie soluzioni tecnologiche alla capacità di penetrare in modo efficiente in nuovi mercati. Per consentire ai propri esperti IT di dedicare le proprie energie a ottimizzare la customer experience, garantendo nel contempo la delivery veloce dei contenuti del suo sito web, eSky ha iniziato a cercare una soluzione alternativa. L'obiettivo era trovare il modo di liberare il gruppo IT dall'onere di gestire la delivery dei contenuti senza rinunciare ai vantaggi associati a un data center locale.



Dopo aver valutato le migliori soluzioni, eSky ha selezionato Akamai Ion. "Abbiamo scelto Akamai per la sua ottima reputazione nell'accelerazione di siti in tutto il mondo. Sapevamo che Akamai Ion poteva implementare efficacemente il nostro sito in Sud America, posizionandoci favorevolmente per un'ulteriore espansione al di là del Brasile", spiega Krzysztof.



Secondo Krzysztof, se l'azienda avesse scelto di avviare un secondo data center in Brasile, il suo lancio in Sud America ne avrebbe probabilmente risentito. "La customer experience è tutto per noi e siamo convinti che Akamai possa aiutarci a fornire la migliore experience possibile. Akamai ci ha consentito di mantenere un solo data center in Polonia, accelerando allo stesso tempo la delivery in altri mercati, tra cui il Perù e gli Stati Uniti", continua Krzysztof.