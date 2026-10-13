eSkyのFront-Endチームリーダー、Krzysztof Winiarski氏に同社のグローバル展開について訊いてみてください。壮大な話を聞くことになります。2004年の創立以来、eSkyは中央および東ヨーロッパで最大のオンライン旅行会社（OTA）の1つとしての地位を確立しており、ポーランドでは旅行サービス販売のトップ企業となっています。現在は中南米でも最大の旅行会社の1つとなっており、eDestinosブランドとして知られています。しかし、eSkyにとってその地位に辿り着くまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。
ヨーロッパでの華々しい成功の後、同社は南米での事業拡張に集中的に取り組み、その過程において多くの教訓を得ました。
2011年末にブラジル市場に参入しようとした際、同社のテクノロジーチームは2つ目のデータセンターをブラジルに開設することを検討していました。チームはこの選択肢に魅力を感じていました。ブラジル向けサイトの訪問者やデータプロバイダーと緊密に連携できるからです。しかし、早い段階でこのアプローチの限界を認識しました。
Winiarski氏は次のように説明しています。「別の大陸でインフラを管理することは、当社のIT運用チームにとって極めて難しいことが分かりました。顧客体験に集中することができないのです。そのうえ、パフォーマンスと可用性に関する私たちの期待を満たしてくれるデータセンタープロバイダーはありませんでした」。
「Webサーバーをオンプレミスでホストしている場合でも、ハイブリッドに移行したい場合でも、世界規模で成長し、最高のパフォーマンスと可用性を保証する必要があるならば、Akamaiが最適なソリューションを提供してくれます」Piotr Mynarski氏、eSky、CTO
グローバル展開の課題を把握する
eSkyのFront-Endチームリーダー、Krzysztof Winiarski氏に同社のグローバル展開について訊いてみてください。壮大な話を聞くことになります。2004年の創立以来、eSkyは中央および東ヨーロッパで最大のオンライン旅行会社（OTA）の1つとしての地位を確立しており、ポーランドでは旅行サービス販売のトップ企業となっています。現在は中南米でも最大の旅行会社の1つとなっており、eDestinosブランドとして知られています。しかし、eSkyにとってその地位に辿り着くまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。
Akamai Ionで顧客体験を最適化
eSkyは、同社のカスタマーサービスの精神を反映するワールドクラスの予約体験を実現することを優先しました。そして、この取り組みの成果を証明するかのように数々の賞を受賞しました。ブルガリアのe.Comm Awardsでの1位の獲得（ベスト・サイト・デザインおよびUX、ベスト・オンライン・アプリケーション、ベストeコマースページ）、Audience Award（モバイル・アプリ・カテゴリー）、さらに「Page of the year」コンペティションでAudience AwardとJury Award（eコマースWebサイトカテゴリー）を受賞しています。
旅行者はeSkyで860ものフルサービスキャリア、ローコストキャリア、チャーター航空会社のチケットの購入、世界中の110万件弱のホテルおよびアパートメントの宿泊予約、レンタカーの予約や旅行保険の購入ができます。eSkyのサイトは、毎年1億8,000万人からのアクセスがあり、550万人の顧客にサービスを提供しています。eSkyのサービスは非常に高い人気を集めており、その2017年の収益は1億3,500万ポーランドズロチ（約40億5,000万円）となっています。
そこに至るまでに、eSkyは自社の技術ソリューションと新市場に効率的に参入する能力を組み合わせることで差別化を図ってきました。そして、Webサイトコンテンツの迅速な配信を保証しながら、ITエキスパートを解放して顧客体験を最適化することを目標に、代替となるソリューションを探し始めました。その目標とは、現地のデータセンターによってもたらされる利点をあきらめることなく、コンテンツ配信の管理に関するITグループの負担を軽減できる方法を見つけることです。
トップクラスのソリューションを評価したeSkyは、Akamai Ionを選択しました。「Akamaiを選んだのは、世界中でサイトの加速化を実現しているという優れた評判があるからです。Akamai Ionなら、南米で効果的に当社のサイトを配信できることが分かりました。これによって、ブラジル以外にもさらに事業拡張する準備が整います」と、Winiarski氏は述べています。
Winiarski氏によると、同社があのまま2つ目のデータセンターをブラジルに設立することを選んでいたら、南米でのビジネスの立ち上げで痛い目に遭っていただろうとのことです。「当社にとって顧客体験はすべてであり、最高クラスの顧客体験を提供するためにAkamaiが大きな力となってくれると信じています。Akamaiのおかげで当社はデータセンターをポーランドに1つ保持するだけで済むとともに、ペルーや米国など、その他の市場への配信を加速させることができます」と同氏は続けます。
Kona Site Defenderでサイバーセキュリティの懸念に対処
新たな市場に参入し、さらに多くの製品を提供するようになるにつれて、eSkyの注目度とサイバーセキュリティ脅威に対する脆弱性は高まっています。セキュリティ侵害による潜在的な影響を認識している同社は、最高レベルのオンラインセキュリティを保証することを優先事項としています。慎重に精査し、多くの選択肢を検討した結果、テクノロジーチームはAkamai Kona Site Defender（KSD）を選択しました。「すでにAkamaiを信頼しており、セキュリティに関するその専門知識とPCI-DSSに準拠していることに感銘を受けていたため、KSDを選択するのは当然の流れでした」とWiniarski氏は説明します。
eSkyは、その野心的な成長計画に従い、今後数年以内にアジア、ヨーロッパの他の地域、南米、およびラテンアメリカの市場に参入することを計画しています。急速に成長を遂げているグローバルOTAとして、eSkyは、同社のビジネス、目標、独自の市場要件を深く理解する、信頼性の高いエキスパートパートナーを選択しています。「Akamaiソリューションを配置することで、サイトのパフォーマンスやセキュリティに妥協することなく、自信を持ってグローバルな拡張を続けていくことができます」とWiniarski氏は締めくくります。
eSkyについて
eSky Groupは、高度なテクノロジーを使用しているオンライン旅行会社（OTA）です。同グループは中央ヨーロッパのリーダーであり、南米市場における主力企業です。同社独自の検索エンジンであるeSky Travel Searchにより、旅行者は860ものフルサービスキャリア、ローコストキャリア、チャーター航空会社のチケットの購入、世界中の110万件弱のホテルおよびアパートの宿泊予約、レンタカーの予約や旅行保険の購入ができます。eSkyはここ数年、世界規模のダイナミックな拡張を続けています。自国外での最初のサービス提供をブルガリアとルーマニアで成功させ、続いてeDestinosのブランド名で、南米市場で事業展開しています。現在、eSkyは30を超える国々でサービスを提供しており、今後さらに拡大する予定です。eSky Groupは常にそのテクノロジーを進化させており、新しい市場への拡張と、新たな製品を実現する柔軟性を達成しています。その結果、eSkyはモバイルソリューションに投資しています。同社のモバイルアプリケーションは、ほぼ310万人のユーザーにダウンロードされており、名誉ある賞を多数受賞しています。中でも主要なものは次のとおりです：Mobile Trends Awards M-commerce 2017、Dobry Wzór 2017（Good Design 2017）、Internet Effectiveness Awards 2018。2017年および2018年に、eSky Groupは次のような賞を受賞しています：RE:PL Polish Rebranding 2016、ekomersy 2017（国際的拡張カテゴリー）で「Ones to Watch」（欧州における旅行/レジャーカテゴリーのベストベンチャー企業）にリストアップ、European Business Awardsコンペティションに参加しQatar Airwaysから「Top Agent」の称号を獲得。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。