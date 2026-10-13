eSkyは、同社のカスタマーサービスの精神を反映するワールドクラスの予約体験を実現することを優先しました。そして、この取り組みの成果を証明するかのように数々の賞を受賞しました。ブルガリアのe.Comm Awardsでの1位の獲得（ベスト・サイト・デザインおよびUX、ベスト・オンライン・アプリケーション、ベストeコマースページ）、Audience Award（モバイル・アプリ・カテゴリー）、さらに「Page of the year」コンペティションでAudience AwardとJury Award（eコマースWebサイトカテゴリー）を受賞しています。



旅行者はeSkyで860ものフルサービスキャリア、ローコストキャリア、チャーター航空会社のチケットの購入、世界中の110万件弱のホテルおよびアパートメントの宿泊予約、レンタカーの予約や旅行保険の購入ができます。eSkyのサイトは、毎年1億8,000万人からのアクセスがあり、550万人の顧客にサービスを提供しています。eSkyのサービスは非常に高い人気を集めており、その2017年の収益は1億3,500万ポーランドズロチ（約40億5,000万円）となっています。



そこに至るまでに、eSkyは自社の技術ソリューションと新市場に効率的に参入する能力を組み合わせることで差別化を図ってきました。そして、Webサイトコンテンツの迅速な配信を保証しながら、ITエキスパートを解放して顧客体験を最適化することを目標に、代替となるソリューションを探し始めました。その目標とは、現地のデータセンターによってもたらされる利点をあきらめることなく、コンテンツ配信の管理に関するITグループの負担を軽減できる方法を見つけることです。



トップクラスのソリューションを評価したeSkyは、Akamai Ionを選択しました。「Akamaiを選んだのは、世界中でサイトの加速化を実現しているという優れた評判があるからです。Akamai Ionなら、南米で効果的に当社のサイトを配信できることが分かりました。これによって、ブラジル以外にもさらに事業拡張する準備が整います」と、Winiarski氏は述べています。



Winiarski氏によると、同社があのまま2つ目のデータセンターをブラジルに設立することを選んでいたら、南米でのビジネスの立ち上げで痛い目に遭っていただろうとのことです。「当社にとって顧客体験はすべてであり、最高クラスの顧客体験を提供するためにAkamaiが大きな力となってくれると信じています。Akamaiのおかげで当社はデータセンターをポーランドに1つ保持するだけで済むとともに、ペルーや米国など、その他の市場への配信を加速させることができます」と同氏は続けます。