eSky는 회사의 고객 서비스 정신을 반영하는 세계 정상급 예약 경험을 제공하는 것을 최우선 과제로 생각합니다. 이러한 노력에 힘입어 eSky는 불가리아의 e.Comm Awards에서 최고의 사이트 설계 및 UX, 최고의 온라인 애플리케이션, 최고의 이커머스 페이지 부문에서 각각 수상했으며 모바일 앱 부문에서 관객상을, '올해의 페이지' 경쟁 부문의 이커머스 웹사이트 부문에서 관객상과 심사위원상을 받았습니다.



eSky를 통해 여행객은 860개의 대형·저가·전세 항공사의 항공권을 구입하고, 전 세계 110만 곳에 달하는 호텔과 아파트를 예약하며, 렌트카를 예약하거나 여행자 보험에 가입할 수 있습니다. 매년 eSky 사이트 방문자는 1억 8천만 명에 달하며 이용 고객은 550만 명에 이릅니다. eSky의 서비스는 엄청난 인기를 끌어 2017년 1억 3500만 즈워티의 매출을 달성했습니다.



이 과정에서 eSky는 자체적인 기술 솔루션과 신규 시장에 효율적으로 진출하는 능력을 접목하는 차별화된 전략을 채택했습니다. IT 전문가의 업무 부담을 경감시켜 고객 경험을 최적화하고 웹사이트 콘텐츠를 빠르게 전송한다는 목표하에 eSky는 대안 솔루션을 모색하기 시작했습니다. 목표는 로컬 데이터 센터의 이점을 포기하지 않으면서 IT 그룹의 콘텐츠 전송 관리 부담을 줄이는 방법을 찾는 것이었습니다.



eSky는 주요 솔루션에 대한 평가를 거쳐 Akamai Ion을 최종 선택했습니다. "Akamai를 선택한 이유는 전 세계 사이트 가속에 대한 Akamai의 평판 때문이었습니다. Akamai Ion을 통해 남미에 있는 eSky의 사이트를 효과적으로 전송함으로써 우리 회사가 브라질 외 다른 시장으로 진출할 기반을 다질 수 있을 거라 생각했습니다."라고 크지슈토프는 말합니다.



eSky가 브라질에 두 번째 데이터 센터 구축을 단행했더라면 남미 시장 진출에 타격이 있었을 것이라고 크지슈토프가 설명합니다. "우리에게 고객 경험은 그 무엇보다 중요하며, Akamai와 함께 최고의 경험을 제공할 수 있을 것이라고 믿습니다. Akamai 덕분에 우리는 폴란드에 데이터 센터 한 곳을 유지하면서 페루, 미국을 포함한 다른 시장에도 더욱 빠르게 콘텐츠를 전송할 수 있게 되었습니다."라고 크시슈토프는 덧붙입니다.