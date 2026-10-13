O eSky prioriza uma experiência com reservas de nível mundial que reflita o espírito do serviço de atendimento ao cliente. A evidência desse foco inclui a conquista do primeiro lugar no e.Comm Awards na Bulgária por melhor design de website e experiência de usuário, melhor aplicação on-line, melhor página de e-commerce e também ganhando o prêmio Audience Award na categoria de aplicações para dispositivos móveis, E o Audience and Jury Awards na categoria de websites de e-commerce na competição 'Página do ano'.



Através do eSky, os viajantes podem comprar bilhetes de 860 companhias aéreas regulares de baixo custo; reservar acomodações em quase 1,1 milhão de hotéis e apartamentos em todo o mundo; e alugar um carro ou adquirir seguro de viagem. Todos os anos, os sites do eSky são visitados por 180 milhões de pessoas e atendem 5,5 milhões de clientes. A enorme popularidade do serviço do eSky foi convertida em receitas de 135 milhões de Zlotys poloneses (PLN) em 2017.



Ao longo do caminho, o eSky se diferenciou combinando suas próprias soluções tecnológicas com a capacidade de entrar em novos mercados com eficiência. Com o objetivo de liberar seus especialistas em TI para otimizar a experiência do cliente e, ao mesmo tempo, garantir a entrega rápida do conteúdo do website, o eSky começou a procurar uma solução alternativa. A meta era encontrar uma maneira de tirar do grupo de TI o fardo de gerenciar a entrega de conteúdo sem abrir mão dos benefícios associados a um data center local.



Depois de avaliar as principais soluções, o eSky selecionou o Akamai Ion. "Escolhemos a Akamai por sua reputação em otimização de websites em todo o mundo. Sabíamos que o Akamai Ion poderia entregar nosso website com eficiência na América do Sul, nos posicionando para uma expansão adicional além do Brasil", diz Krzysztof.



De acordo com Krzysztof, se a empresa tivesse optado por continuar com um segundo data center no Brasil, isso provavelmente prejudicaria seu lançamento na América do Sul. "A experiência do cliente é tudo para nós e confiamos na Akamai para nos ajudar a entregar o melhor serviço possível. A Akamai nos permitiu manter um único data center na Polônia, mas ainda acelerou a entrega para outros mercados, incluindo o Peru e os Estados Unidos", continua Krzysztof.