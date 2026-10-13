Pergunte a Krzysztof Winiarski, Líder da Equipe de front-end do eSky sobre a rápida expansão global de sua empresa, e você ouvirá um belo conto. Desde a sua fundação em 2004, o eSky se estabeleceu como uma das maiores agências de viagens on-line (OTAs) na Europa Central e Oriental, além de ser a principal fornecedora de serviços de viagem na Polônia. Hoje também é um dos maiores agentes de viagens da América Central e do Sul sob sua marca eDestinos. No entanto, não foi fácil para o eSky chegar nesse destino.
Após seu sucesso meteórico na Europa, a empresa concentrou seus esforços de expansão na América do Sul. O eSky aprendeu muitas lições ao longo do caminho.
Como a empresa buscou entrar no mercado brasileiro no final de 2011, a equipe de tecnologia da empresa explorou a abertura de um segundo data center no Brasil. Eles acharam essa opção atraente, pois os colocariam próximos aos visitantes brasileiros do website e dos provedores de dados. No entanto, logo no início, eles encararam limitações nessa abordagem.
Como Krzysztof explica: "O gerenciamento da infraestrutura em outro continente mostro-se bastante desafiador para nossa equipe de operações de TI, e isso desviou o foco da experiência do cliente. Além disso, nenhum provedor de data center poderia satisfazer nossas expectativas de desempenho e disponibilidade."
"Não importa se você está hospedando seus servidores Web local ou se deseja ser híbrido, a Akamai oferece as soluções perfeitas quando você está crescendo no mundo todo e precisa garantir o melhor desempenho e disponibilidade."Piotr Mynarski, CTO, eSky
Enfrentando os desafios da expansão global
Pergunte a Krzysztof Winiarski, Líder da Equipe de front-end do eSky sobre a rápida expansão global de sua empresa, e você ouvirá um belo conto. Desde a sua fundação em 2004, o eSky se estabeleceu como uma das maiores agências de viagens on-line (OTAs) na Europa Central e Oriental, além de ser a principal fornecedora de serviços de viagem na Polônia. Hoje também é um dos maiores agentes de viagens da América Central e do Sul sob sua marca eDestinos. No entanto, não foi fácil para o eSky chegar nesse destino.
Otimizando a experiência do cliente com o Akamai Ion
O eSky prioriza uma experiência com reservas de nível mundial que reflita o espírito do serviço de atendimento ao cliente. A evidência desse foco inclui a conquista do primeiro lugar no e.Comm Awards na Bulgária por melhor design de website e experiência de usuário, melhor aplicação on-line, melhor página de e-commerce e também ganhando o prêmio Audience Award na categoria de aplicações para dispositivos móveis, E o Audience and Jury Awards na categoria de websites de e-commerce na competição 'Página do ano'.
Através do eSky, os viajantes podem comprar bilhetes de 860 companhias aéreas regulares de baixo custo; reservar acomodações em quase 1,1 milhão de hotéis e apartamentos em todo o mundo; e alugar um carro ou adquirir seguro de viagem. Todos os anos, os sites do eSky são visitados por 180 milhões de pessoas e atendem 5,5 milhões de clientes. A enorme popularidade do serviço do eSky foi convertida em receitas de 135 milhões de Zlotys poloneses (PLN) em 2017.
Ao longo do caminho, o eSky se diferenciou combinando suas próprias soluções tecnológicas com a capacidade de entrar em novos mercados com eficiência. Com o objetivo de liberar seus especialistas em TI para otimizar a experiência do cliente e, ao mesmo tempo, garantir a entrega rápida do conteúdo do website, o eSky começou a procurar uma solução alternativa. A meta era encontrar uma maneira de tirar do grupo de TI o fardo de gerenciar a entrega de conteúdo sem abrir mão dos benefícios associados a um data center local.
Depois de avaliar as principais soluções, o eSky selecionou o Akamai Ion. "Escolhemos a Akamai por sua reputação em otimização de websites em todo o mundo. Sabíamos que o Akamai Ion poderia entregar nosso website com eficiência na América do Sul, nos posicionando para uma expansão adicional além do Brasil", diz Krzysztof.
De acordo com Krzysztof, se a empresa tivesse optado por continuar com um segundo data center no Brasil, isso provavelmente prejudicaria seu lançamento na América do Sul. "A experiência do cliente é tudo para nós e confiamos na Akamai para nos ajudar a entregar o melhor serviço possível. A Akamai nos permitiu manter um único data center na Polônia, mas ainda acelerou a entrega para outros mercados, incluindo o Peru e os Estados Unidos", continua Krzysztof.
Atenção na segurança virtual com o Kona Site Defender
À medida que o eSky continua entrando em novos mercados e oferecendo mais produtos, seu perfil e vulnerabilidade a ameaças virtuais aumentam. Conhecendo o impacto potencial de uma violação de segurança, a empresa tornou prioridade garantir os mais altos níveis de segurança on-line. Depois de realizar sua diligência e considerar muitas opções, a equipe de tecnologia selecionou o Akamai Kona Site Defender (KSD). "Confiamos na Akamai e ficamos impressionados com sua experiência em segurança e com a conformidade com o PCI-DSS, e isso tornou óbvio o uso do KSD", explica Krzysztof.
De acordo com seus ambiciosos planos de crescimento, o eSky planeja entrar na Ásia e em outras partes da Europa, América do Sul e América Latina nos próximos anos. Como uma OTA global em rápida expansão, a empresa escolhe parceiros confiáveis e especialistas que entendem profundamente dos negócios, das metas e dos requisitos de mercado exclusivos do eSky. "Com as soluções da Akamai em vigor, estamos confiantes em continuar nossa expansão global sem comprometer o desempenho ou a segurança do website", conclui Krzysztof.
Sobre o eSky
O eSky Group é um agente de viagens que opera on-line (OTA) com o uso de tecnologia avançada. O Grupo é líder na Europa Central e o principal protagonista nos mercados da América do Sul. Seu mecanismo de busca, o eSky Travel Search permite que os viajantes comprem passagens de 860 companhias aéreas – regularmente agendadas, com tarifas baixas ou fretadas, reservem acomodação em cerca de 1,1 milhão de hotéis e apartamentos em todo o mundo, aluguem um carro, além de adquirir um seguro de viagem. O eSky há alguns anos realiza com sucesso uma expansão internacional dinâmica. Os primeiros serviços estrangeiros foram criados na Bulgária e na Romênia, os próximos – sob a marca eDestinos, nos mercados sul-americanos. Atualmente, o eSky oferece serviços em mais de 30 mercados internacionais e planeja um crescimento ainda maior. O eSky Group está constantemente evoluindo sua própria tecnologia, permitindo a expansão em novos mercados e a flexibilidade na implementação de novos produtos. O eSky está, consequentemente, investindo em soluções móveis. Sua aplicação móvel foi baixada por cerca de 3,1 milhões de usuários e recebeu inúmeros prêmios de prestígio, entre eles: Mobile Trends Awards M-commerce 2017, raby Wzór 2017 (Good Design 2017), Internet Effectiveness Awards 2018. Em 2017 e 2018, o eSky Group recebeu os prêmios: Re:PL Polonish Rebobilding 2016, ekommersy 2017 na categoria expansão internacional, foi listado como "Ones to Watch" - um dos melhores empreendimentos comerciais da Europa na categoria Viagem/Lazer, participando da competição do European Business Awards e também foi honrado pelo título Top Agent da Qatar Airways.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.