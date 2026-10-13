Bei eSky haben erstklassige Kundenerlebnisse Priorität, die den Kundenfokus des Unternehmens widerspiegeln. So erreichte das Unternehmen bei den e.Comm Awards in Bulgarien den ersten Platz für bestes Sitedesign, beste User Experience, beste Onlineanwendung und beste E-Commerce-Seite. Darüber hinaus erhielt eSky den Publikumspreis in der App-Kategorie sowie Publikums- und Jurypreise in der E-Commerce-Kategorie „Seite des Jahres“.



Über eSky können Reisende Tickets von 860 regulären Luftfahrtunternehmen, Billigfluganbietern und Chartergesellschaften kaufen, Unterkünfte in fast 1,1 Millionen Hotels und Apartments auf der ganzen Welt buchen, Autos mieten und Reiseversicherungen abschließen. Jedes Jahr werden die eSky-Sites von 180 Millionen Nutzern besucht und bedienen ca. 5,5 Millionen Kunden. Die große Beliebtheit des eSky-Service verschaffte dem Unternehmen 2017 Umsätze von umgerechnet über 31 Millionen Euro.



Während seiner Entwicklung hob sich eSky durch eigene technologische Lösungen sowie die Fähigkeit, neue Märkte schnell zu erschließen, von seiner Konkurrenz ab. Mit dem Ziel, die IT-Mitarbeiter zu entlasten – damit sie sich auf die Optimierung der Customer Experience konzentrieren konnten, ohne dass hierdurch die schnelle Bereitstellung der Website beeinträchtigt würde –, suchten die Verantwortlichen bei eSky nach einer alternativen Lösung. Sie wollten dem IT-Team die Verwaltung der Inhaltsbereitstellung abnehmen, ohne die Vorteile eines lokalen Rechenzentrums aufzugeben.



Nachdem sich die Verantwortlichen einige Lösungen angesehen hatten, entschieden sie sich für Akamai Ion. „Wir haben uns für Akamai entschieden, weil das Unternehmen dafür bekannt ist, Sites auf der ganzen Welt zu beschleunigen. Wir wussten, dass Akamai Ion in der Lage sein würde, unsere Site in Südamerika effektiv bereitzustellen“, so Krzysztof.



Laut Krzysztof hätte die Option eines zweiten Rechenzentrums in Brasilien den Einstieg in den südamerikanischen Markt beeinträchtigt. „Die Customer Experience ist für uns das Wichtigste, und wir vertrauen darauf, dass Akamai uns bei der Bereitstellung bestmöglicher Erlebnisse unterstützt. Mit Akamai können wir mit nur einem Rechenzentrum in Polen die Bereitstellung auf all unseren Märkten beschleunigen, einschließlich Peru und USA“, fährt Krzysztof fort.