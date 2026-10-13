Demandez à Krzysztof Winiarski, chef d'équipe côté utilisateur d'eSky, de vous parler du développement international rapide de son entreprise, vous n'en reviendrez pas. Depuis sa création en 2004, eSky s'est imposée comme l'une des plus grandes agences de voyages en ligne (OTA) d'Europe centrale et orientale et l'un des principaux vendeurs de services de voyages en Pologne. Aujourd'hui, c'est aussi l'une des plus grandes agences de voyages en Amérique centrale et en Amérique du Sud sous sa marque eDestinos. Cependant, atteindre cette destination n'a pas toujours été facile pour eSky.
Après son succès fulgurant en Europe, l'entreprise a concentré ses efforts d'expansion en Amérique du Sud. eSky a tiré de nombreuses leçons en cours de route.
Alors que l'entreprise cherchait à pénétrer le marché brésilien fin 2011, son équipe technologique a exploré la possibilité d'ouvrir un deuxième centre de données au Brésil. Elle a trouvé cette option attrayante, car cela leur permettait d'être proches des visiteurs du site brésilien et des fournisseurs de données. Cependant, dès le début, l'équipe a constaté les limites de cette approche.
Comme l'explique Krzysztof : « La gestion de l'infrastructure sur un autre continent s'est avérée très difficile pour notre équipe des opérations informatiques, ce qui l'a empêchée de se concentrer sur l'expérience client. De plus, aucun fournisseur de centres de données n'a pu répondre à nos attentes en matière de performance et de disponibilité. »
« Que vous hébergiez vos serveurs Web sur site ou souhaitiez opter pour un système hybride, Akamai offre les solutions parfaites lorsque vous vous développez à l'international et que vous devez garantir les meilleures performances et disponibilités. »Piotr Mynarski, CTO, eSky
Comprendre les défis du développement international
Demandez à Krzysztof Winiarski, chef d'équipe côté utilisateur d'eSky, de vous parler du développement international rapide de son entreprise, vous n'en reviendrez pas. Depuis sa création en 2004, eSky s'est imposée comme l'une des plus grandes agences de voyages en ligne (OTA) d'Europe centrale et orientale et l'un des principaux vendeurs de services de voyages en Pologne. Aujourd'hui, c'est aussi l'une des plus grandes agences de voyages en Amérique centrale et en Amérique du Sud sous sa marque eDestinos. Cependant, atteindre cette destination n'a pas toujours été facile pour eSky.
Optimiser l'expérience client avec Akamai Ion
eSky s'est donné comme priorité d'offrir une expérience de réservation exceptionnelle qui reflète sa philosophie de service client. Pour preuve, la société a remporté la première place aux e.Comm Awards en Bulgarie pour la meilleure conception de site et expérience utilisateur, la meilleure application en ligne et la meilleure page d'e-commerce. Elle a également remporté le prix du public dans la catégorie applications pour mobiles, ainsi que les prix du public et du jury dans la catégorie sites d'e-commerce du concours « Page of the year ».
Grâce à eSky, les voyageurs peuvent acheter des billets auprès de 860 compagnies aériennes ordinaires, low cost et charters, réserver un hébergement dans près de 1,1 million d'hôtels et d'appartements dans le monde, louer une voiture ou acheter une assurance voyage. Chaque année, les sites eSky sont visités par 180 millions de personnes et servent 5,5 millions de clients. L'énorme popularité du service d'eSky s'est traduite par un chiffre d'affaires de 135 millions de PLN en 2017.
En cours de route, eSky s'est différenciée en combinant ses propres solutions technologiques avec la capacité de pénétrer efficacement de nouveaux marchés. Dans le but de libérer ses experts en informatique afin d'optimiser l'expérience client tout en assurant une livraison rapide du contenu de son site Web, eSky a commencé à chercher une autre solution. L'objectif était de trouver un moyen d'alléger le fardeau du groupe informatique concernant la gestion de la diffusion de contenu sans renoncer aux avantages associés à un centre de données local.
Après avoir étudié les meilleures solutions, eSky a choisi Akamai Ion. « Nous avons choisi Akamai pour ses sites accélérateurs de réputation dans le monde entier. Nous savions qu'Akamai Ion pouvait livrer efficacement notre site en Amérique du Sud, nous mettant ainsi dans une bonne position pour nous étendre au-delà du Brésil », explique Krzysztof.
Selon Krzysztof, si l'entreprise avait choisi de continuer avec un deuxième centre de données au Brésil, cela aurait probablement nui à son lancement en Amérique du Sud. « L'expérience client est tout pour nous et nous faisons confiance à Akamai pour nous aider à fournir la meilleure expérience possible. Akamai nous a permis de garder un centre de données unique en Pologne tout en accélérant les livraisons vers d'autres marchés, notamment le Pérou et les États-Unis », poursuit Krzysztof.
Répondre aux préoccupations en matière de cybersécurité avec Kona Site Defender
Tandis qu'eSky continue à pénétrer de nouveaux marchés et à offrir de nouveaux produits, son profil et sa vulnérabilité aux menaces de cybersécurité augmentent. Consciente de l'impact potentiel d'une violation de sécurité, l'entreprise s'est donné comme priorité d'assurer les plus hauts niveaux de sécurité en ligne possible. Après avoir procédé à un audit préalable et examiné de nombreuses options, l'équipe technologique a choisi Akamai Kona Site Defender (KSD). « Nous avions déjà fait confiance à Akamai et nous avons été impressionnés par son expertise en matière de sécurité et sa conformité avec la norme PCI-DSS, il était donc tout à fait logique d'opter pour KSD », explique Krzysztof.
Conformément à ses plans de croissance ambitieux, eSky prévoit d'entrer en Asie et dans d'autres régions d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Amérique latine dans les années à venir. En tant qu'OTA internationale en pleine expansion, l'entreprise choisit des partenaires fiables et experts qui comprennent parfaitement les activités d'eSky, ses objectifs et les exigences uniques du marché. « En mettant en place les solutions Akamai, nous sommes confiants de poursuivre notre développement international sans compromettre les performances ou la sécurité sur site », conclut Krzysztof.
À propos d'eSky
Le Groupe eSky est une agence de voyages opérant en ligne (OTA) qui utilise une technologie de pointe. Le Groupe est leader en Europe centrale et sur les marchés d'Amérique du Sud. Son propre moteur de recherche eSky Travel Search permet aux voyageurs d'acheter des billets auprès de 860 compagnies aériennes – ordinaires, low cost ou charters, de réserver un hébergement dans près de 1,1 million d'hôtels et d'appartements dans le monde entier, de louer une voiture et d'acheter une assurance voyage. eSky mène depuis quelques années une expansion internationale dynamique. Les premiers services étrangers ont été créés en Bulgarie et en Roumanie, et les suivants, sous la marque eDestinos, sur les marchés sud-américains. Actuellement, eSky offre des services sur plus de 30 marchés internationaux et prévoit une croissance future. Le Groupe eSky fait constamment évoluer sa propre technologie, ce qui lui permet d'étendre ses activités sur de nouveaux marchés et de mettre en œuvre de nouveaux produits avec agilité. eSky investit donc dans des solutions mobiles. Son application pour mobile a été téléchargée par près de 3,1 millions d'utilisateurs et a reçu de nombreux prix prestigieux, entre autres : Mobile Trends Awards M-commerce 2017, Dobry Wzór 2017 (Good Design 2017), Internet Effectiveness Awards 2018. En 2017 et 2018, le Groupe eSky a été récompensé : RE:PL Polish Rebranding 2016, ekomersy 2017 dans la catégorie développement international, il a été listé comme « Ones to Watch », c'est-à-dire l'une des meilleures entreprises commerciales en Europe dans la catégorie Voyage/Loisirs participant au concours European Business Awards, et il a également reçu le titre Top Agent par Qatar Airways.
À propos d'Akamai
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