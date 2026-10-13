eSky s'est donné comme priorité d'offrir une expérience de réservation exceptionnelle qui reflète sa philosophie de service client. Pour preuve, la société a remporté la première place aux e.Comm Awards en Bulgarie pour la meilleure conception de site et expérience utilisateur, la meilleure application en ligne et la meilleure page d'e-commerce. Elle a également remporté le prix du public dans la catégorie applications pour mobiles, ainsi que les prix du public et du jury dans la catégorie sites d'e-commerce du concours « Page of the year ».



Grâce à eSky, les voyageurs peuvent acheter des billets auprès de 860 compagnies aériennes ordinaires, low cost et charters, réserver un hébergement dans près de 1,1 million d'hôtels et d'appartements dans le monde, louer une voiture ou acheter une assurance voyage. Chaque année, les sites eSky sont visités par 180 millions de personnes et servent 5,5 millions de clients. L'énorme popularité du service d'eSky s'est traduite par un chiffre d'affaires de 135 millions de PLN en 2017.



En cours de route, eSky s'est différenciée en combinant ses propres solutions technologiques avec la capacité de pénétrer efficacement de nouveaux marchés. Dans le but de libérer ses experts en informatique afin d'optimiser l'expérience client tout en assurant une livraison rapide du contenu de son site Web, eSky a commencé à chercher une autre solution. L'objectif était de trouver un moyen d'alléger le fardeau du groupe informatique concernant la gestion de la diffusion de contenu sans renoncer aux avantages associés à un centre de données local.



Après avoir étudié les meilleures solutions, eSky a choisi Akamai Ion. « Nous avons choisi Akamai pour ses sites accélérateurs de réputation dans le monde entier. Nous savions qu'Akamai Ion pouvait livrer efficacement notre site en Amérique du Sud, nous mettant ainsi dans une bonne position pour nous étendre au-delà du Brésil », explique Krzysztof.



Selon Krzysztof, si l'entreprise avait choisi de continuer avec un deuxième centre de données au Brésil, cela aurait probablement nui à son lancement en Amérique du Sud. « L'expérience client est tout pour nous et nous faisons confiance à Akamai pour nous aider à fournir la meilleure expérience possible. Akamai nous a permis de garder un centre de données unique en Pologne tout en accélérant les livraisons vers d'autres marchés, notamment le Pérou et les États-Unis », poursuit Krzysztof.