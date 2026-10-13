Una de las prioridades fundamentales de eSky es ofrecer una experiencia de reserva de talla mundial, que refleje su filosofía de servicio de atención al cliente. Prueba del éxito de este enfoque son el primer puesto obtenido en los galardones e.Comm de Bulgaria en la categoría de mejor diseño de sitio y experiencia de usuario, mejor aplicación online, y mejor página de comercio electrónico, además de la obtención del premio de la audiencia en la categoría de aplicación móvil, así como el premio de la audiencia y el jurado en la categoría de sitio web de comercio electrónico, en el apartado de "Página del año".



eSky permite a los viajeros comprar billetes de 860 aerolíneas de vuelos regulares, chárter y de bajo coste, reservar alojamientos en casi 1,1 millones de apartamentos y hoteles de todo el mundo y alquilar coches o contratar seguros de viaje. Cada año, los sitios de eSky son visitados por 180 millones de personas y atienen a 5,5 millones de clientes. La enorme popularidad de servicio de eSky se tradujo en ingresos por valor de 135 millones de zlotys polacos en 2017.



eSky se ha diferenciado combinando sus propias soluciones tecnológicas con la capacidad de acceder a nuevos mercados de manera eficiente. Con la vista puesta en liberar a sus expertos de TI para permitirles optimizar la experiencia de cliente y seguir ofreciendo el contenido de su sitio web de forma rápida, eSky empezó a buscar una solución alternativa. Se había propuesto el objetivo de encontrar una manera de liberar al grupo de TI de la carga de gestionar la distribución de contenido sin renunciar a las ventajas asociadas a un centro de datos local.



Después de evaluar las principales soluciones, eSky se decantó por Akamai Ion. "Escogimos a Akamai por su prestigio en la aceleración de sitios en todo el mundo. Sabíamos que Akamai Ion podía distribuir eficazmente nuestro sitio en Sudamérica y ayudarnos a expandir la empresa más allá de Brasil", apunta Krzysztof.



Según Krzysztof, si la empresa hubiera optado por continuar con el proyecto de crear un segundo centro de datos en Brasil, probablemente su lanzamiento en Sudamérica se habría visto afectado negativamente. "La experiencia de cliente lo es todo para nosotros y confiamos en Akamai para que nos ayude a ofrecer la mejor posible. Akamai nos permitió mantener un único centro de datos en Polonia y acelerar la distribución de nuestro sitio en otros mercados, incluidos Perú y EE. UU.", continúa Krzysztof.