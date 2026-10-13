Si le pide a Krzysztof Winiarski, director del equipo de front-end de eSky, que le hable sobre la rápida expansión mundial de su empresa, la historia no le dejará indiferente. Desde su fundación en 2004, eSky se ha consolidado como una de las mayores agencias de viajes online (OTA) de Europa Central y Oriental, y como el principal vendedor de servicios de viaje en Polonia. En la actualidad, eSky es también una de las principales agencias de viajes de Centroamérica y Sudamérica, de la mano de su marca eDestinos. Sin embargo, no ha sido fácil llegar donde ha llegado.
Tras su fulgurante éxito en Europa, la empresa centró sus esfuerzos de expansión en Sudamérica, y aprendió muchas lecciones por el camino.
A finales de 2011, cuando la firma estaba intentando entrar en el mercado brasileño, el equipo de tecnología de la empresa sopesó la idea de abrir un segundo centro de datos en Brasil. Esta opción les atraía porque les permitía estar cerca de los visitantes del sitio brasileños y los proveedores de datos nacionales. Sin embargo, no tardaron en darse cuenta de las limitaciones de este enfoque.
"La gestión de la infraestructura en otro continente resultó ser bastante complicada para el equipo de operaciones de TI, y les distraía de centrarse en la experiencia del cliente", explica Krzysztof. "Además, ningún proveedor de centros de datos era capaz de satisfacer nuestras expectativas de rendimiento y disponibilidad", continúa Krzysztof
"Independientemente de si los servidores web se alojan de forma local o mediante un modelo híbrido, Akamai ofrece las soluciones idóneas para ampliar la presencia mundial, y obtener el mejor rendimiento y disponibilidad".Piotr Mynarski, director de tecnología, eSky
Comprensión de los desafíos asociados a la expansión mundial
Si le pide a Krzysztof Winiarski, director del equipo de front-end de eSky, que le hable sobre la rápida expansión mundial de su empresa, la historia no le dejará indiferente. Desde su fundación en 2004, eSky se ha consolidado como una de las mayores agencias de viajes online (OTA) de Europa Central y Oriental, y como el principal vendedor de servicios de viaje en Polonia. En la actualidad, eSky es también una de las principales agencias de viajes de Centroamérica y Sudamérica, de la mano de su marca eDestinos. Sin embargo, no ha sido fácil llegar donde ha llegado.
Optimización de la experiencia de cliente con Akamai Ion
Una de las prioridades fundamentales de eSky es ofrecer una experiencia de reserva de talla mundial, que refleje su filosofía de servicio de atención al cliente. Prueba del éxito de este enfoque son el primer puesto obtenido en los galardones e.Comm de Bulgaria en la categoría de mejor diseño de sitio y experiencia de usuario, mejor aplicación online, y mejor página de comercio electrónico, además de la obtención del premio de la audiencia en la categoría de aplicación móvil, así como el premio de la audiencia y el jurado en la categoría de sitio web de comercio electrónico, en el apartado de "Página del año".
eSky permite a los viajeros comprar billetes de 860 aerolíneas de vuelos regulares, chárter y de bajo coste, reservar alojamientos en casi 1,1 millones de apartamentos y hoteles de todo el mundo y alquilar coches o contratar seguros de viaje. Cada año, los sitios de eSky son visitados por 180 millones de personas y atienen a 5,5 millones de clientes. La enorme popularidad de servicio de eSky se tradujo en ingresos por valor de 135 millones de zlotys polacos en 2017.
eSky se ha diferenciado combinando sus propias soluciones tecnológicas con la capacidad de acceder a nuevos mercados de manera eficiente. Con la vista puesta en liberar a sus expertos de TI para permitirles optimizar la experiencia de cliente y seguir ofreciendo el contenido de su sitio web de forma rápida, eSky empezó a buscar una solución alternativa. Se había propuesto el objetivo de encontrar una manera de liberar al grupo de TI de la carga de gestionar la distribución de contenido sin renunciar a las ventajas asociadas a un centro de datos local.
Después de evaluar las principales soluciones, eSky se decantó por Akamai Ion. "Escogimos a Akamai por su prestigio en la aceleración de sitios en todo el mundo. Sabíamos que Akamai Ion podía distribuir eficazmente nuestro sitio en Sudamérica y ayudarnos a expandir la empresa más allá de Brasil", apunta Krzysztof.
Según Krzysztof, si la empresa hubiera optado por continuar con el proyecto de crear un segundo centro de datos en Brasil, probablemente su lanzamiento en Sudamérica se habría visto afectado negativamente. "La experiencia de cliente lo es todo para nosotros y confiamos en Akamai para que nos ayude a ofrecer la mejor posible. Akamai nos permitió mantener un único centro de datos en Polonia y acelerar la distribución de nuestro sitio en otros mercados, incluidos Perú y EE. UU.", continúa Krzysztof.
Seguridad cibernética con Kona Site Defender
El perfil y la vulnerabilidad de eSky ante las amenazas de ciberseguridad se sitúan al alza conforme la firma se expande hacia nuevos mercados. Consciente del posible impacto de una infracción de seguridad, la empresa incluyó entre sus prioridades garantizar los mayores niveles de seguridad online. Tras las medidas pertinentes de debida diligencia y después de considerar numerosas opciones, el equipo de tecnología se decantó por Akamai Kona Site Defender (KSD). "Ya confiábamos en Akamai, y su experiencia en seguridad y cumplimiento de las normas PCI-DSS nos dejaron impresionados, por lo que la elección de KSD fue la decisión lógica", explica Krzysztof.
En consonancia con sus ambiciosos planes de crecimiento, eSky tiene previsto abrirse paso en Asia y otras partes de Europa, Sudamérica y Latinoamérica en los próximos años. Como agencia de viajes online global y en rápida expansión, la empresa elige partners fiables y expertos con una profunda comprensión de los requisitos exclusivos de mercado, los objetivos y el negocio de eSky. "Las soluciones de Akamai nos permiten avanzar con seguridad en nuestra expansión mundial sin comprometer el rendimiento ni la seguridad del sitio", concluye Krzysztof.
Acerca de eSky
El eSky Group es un agencia de viajes online (OTA) que utiliza tecnología avanzada. El grupo es líder en Europa Central y el principal actor en varios mercados de Sudamérica. eSky tiene su propio motor de búsqueda, eSky Travel Search, que permite a los viajeros comprar billetes de 860 líneas aéreas —vuelos regulares, de bajo coste o chárter—, reservar alojamiento en casi 1,1 millones de apartamentos y hoteles en todo el mundo, alquilar coches y contratar seguros de viaje. eSky lleva varios años aplicando con éxito una política dinámica de expansión internacional. El primer paso fue crear servicios fuera Polonia en Bulgaria y Rumania, y más tarde abordó su expansión hacia mercados de Sudamérica de la mano de la marca eDestinos. Actualmente, eSky ofrece servicios en más de 30 mercados internacionales y tiene previsto seguir creciendo. El eSky Group desarrolla constantemente su propia tecnología para permitir la expansión hacia nuevos mercados y la flexibilidad de implementar nuevos productos. La inversión en soluciones móviles se enmarca en esta iniciativa. Su aplicación móvil ha sido descargada por casi 3,1 millones de usuarios y ha recibido numerosos premios de prestigio, entre otros el premio al mejor diseño 2017 (Dobry Wzór 2017) de los Mobile Trends Awards M-commerce 2017 e Internet Effectiveness Awards 2018. En 2017 y 2018 el eSky Group recibió los siguientes galardones: RE:PL Polish Rebranding 2016, ekomersy 2017 en la categoría de expansión internacional, fue seleccionada como empresa "Prometedora" y una de los mejores iniciativas empresariales europeas en la categoría de viajes y ocio, participó en los European Business Awards y fue reconocida con el título de Top Agent por Qatar Airways.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.