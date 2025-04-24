JINS 设计、制造和销售眼镜及其他眼镜周边产品。作为一家全球连锁店，JINS 旨在通过眼镜丰富人们的生活，其品牌理念是：“Magnify Life”（放大视界，丰富人生）。JINS 于 2001 年开设第一家门店，作为日本眼镜市场领先的“低价当日服务”门店而广受欢迎。

JINS 自创立以来一直致力于提供新的产品和服务，至今仍在积极开发在日本乃至全球处于先行者地位的产品和服务。除了已推出 Airframe 系列轻量型眼镜、防蓝光 JINS SCREEN 等眼镜产品外，JINS 还在不断为市场带来各种新的配镜服务。“MEGANE on MEGANE”使用深度学习技术，让购物者无需取下戴着的眼镜即可虚拟试戴新眼镜，而名为“TOUCH & COLLECT”的隐形眼镜自动售货机也广受好评。

JINS Holdings, Inc. 全球治理总部 IT 治理部高级主管 Takuma Sato 表示：“我们的目标是快速打造新产品，同时保持风险投资所支持的初创公司精神。近年来，我们已经推出了利用全新数字技术的店内服务，并且正在加强我们以线上商店和 JINS 应用程序为中心的数字商务计划，以自然融合我们的线上商店和实体店。”

如果 JINS 可以从处方、店内购买记录或其他来源获得顾客的镜片强度数据，客户就能在 JINS 线上商店轻松订购矫正眼镜并进行配送。此外，JINS 网站还提供了颠覆购物者选择眼镜方式的服务。例如，JINS 提供定制的眼镜设计服务 JINS PAINT 和专有的 AI 服务 JINS BRAIN，该服务利用机器学习技术，借助店内员工的丰富经验来确定眼镜设计是否适合佩戴者。JINS 注意到，由于眼镜是日常生活的必需品，因此每当人们因自然灾害或流行病呆在室内时，网站流量就会大幅飙升。据 Sato 介绍，JINS 一直希望通过 JINS 线上商店和 JINS 应用程序来提供更好的购物体验。