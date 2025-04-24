©2025 Akamai Technologies
为顾客提供全新的配镜体验
JINS 设计、制造和销售眼镜及其他眼镜周边产品。作为一家全球连锁店，JINS 旨在通过眼镜丰富人们的生活，其品牌理念是：“Magnify Life”（放大视界，丰富人生）。JINS 于 2001 年开设第一家门店，作为日本眼镜市场领先的“低价当日服务”门店而广受欢迎。
JINS 自创立以来一直致力于提供新的产品和服务，至今仍在积极开发在日本乃至全球处于先行者地位的产品和服务。除了已推出 Airframe 系列轻量型眼镜、防蓝光 JINS SCREEN 等眼镜产品外，JINS 还在不断为市场带来各种新的配镜服务。“MEGANE on MEGANE”使用深度学习技术，让购物者无需取下戴着的眼镜即可虚拟试戴新眼镜，而名为“TOUCH & COLLECT”的隐形眼镜自动售货机也广受好评。
JINS Holdings, Inc. 全球治理总部 IT 治理部高级主管 Takuma Sato 表示：“我们的目标是快速打造新产品，同时保持风险投资所支持的初创公司精神。近年来，我们已经推出了利用全新数字技术的店内服务，并且正在加强我们以线上商店和 JINS 应用程序为中心的数字商务计划，以自然融合我们的线上商店和实体店。”
如果 JINS 可以从处方、店内购买记录或其他来源获得顾客的镜片强度数据，客户就能在 JINS 线上商店轻松订购矫正眼镜并进行配送。此外，JINS 网站还提供了颠覆购物者选择眼镜方式的服务。例如，JINS 提供定制的眼镜设计服务 JINS PAINT 和专有的 AI 服务 JINS BRAIN，该服务利用机器学习技术，借助店内员工的丰富经验来确定眼镜设计是否适合佩戴者。JINS 注意到，由于眼镜是日常生活的必需品，因此每当人们因自然灾害或流行病呆在室内时，网站流量就会大幅飙升。据 Sato 介绍，JINS 一直希望通过 JINS 线上商店和 JINS 应用程序来提供更好的购物体验。
为购物者提供增强的网络体验
与许多零售商一样，JINS 使用了标准工具来分析 JINS 线上商店的用户流量。但是，尽管这些工具可用来监测网站点击率和流量来源，但它们几乎没有提供其他数据或切实可行的见解。
Sato 表示：“人们通常认为，提高网站性能会提高购买率。但是，使用我们现有的分析工具无法找到这两者之间的相关性。常规工具不能以量化的方式告知您改变网页 UI 或调整性能将如何影响转化率或提高销售额。虽然手动计算此类相关性并非不可能，但是工作量太大。内容和服务每天都在更新。一直手动计算所有数据不太现实。尽管如此，我们确实希望有数据能帮助我们决定我们是否采取了正确的措施来增强用户体验，以及我们还需要改进哪些方面。”
面对这些问题，JINS 选择了 Akamai mPulse，这是一款真正的用户监测解决方案，能够将终端用户所体验到的性能可视化，以揭示应该纠正的部分和改进措施的有效性。
JINS 已经在使用 Akamai CDN 及其他服务，并体验了这些服务在提高性能方面的有效性。为了确定是否可以进一步提高性能，JINS 进行了 mPulse 概念验证，并能够明确可视化当前实施中的性能瓶颈。然后，JINS 对流量进行了分析，以确定每项措施和配置的变化会对转化率产生什么影响。
在发展我们的业务时，我们的目标是无缝整合实体和数字业务。JINS Holdings, Inc. 全球治理总部 IT 治理部高级主管 Takuma Sato
通过模拟来可视化业务影响
mPulse 帮助 JINS 优化了 JINS 线上商店的性能。例如，在更改特定页面的 JavaScript 时，使用 mPulse 来分析这种更改会对用户体验产生什么影响。mPulse 还可用来模拟性能变化对购买率、转化率或用于为决策提供信息的其他业务指标的影响。
mPulse 还发现了以前未被发现的问题。例如，它发现某些第三方 JavaScript 导致 Web 浏览器呈现页面时出现延迟。基于此信息实施的改进措施将呈现时间从长达 10 秒缩短至仅 4 秒。这些改进有助于显著提高实际转化率。
除了 JavaScript，理论上还有一些元素（比如字体和 CSS）可以提高网站性能或转化率，但如果没有量化数据，通常很难解决具体问题。使用 mPulse，可以以数字形式查看用户加载页面所需的实际时间变化，这使得负责实施网页内容和服务的人员可以轻松查看他们的工作效果。因而避免了收集必要数据和进行分析的繁重手动过程，大大减轻了 IT 部门的负担。
打造无缝的客户体验
Akamai 提供基于 mPulse 数据的定期审查，作为一项标准服务。JINS 希望使用此报告服务来确定长期问题并制定改进措施。未来计划将 mPulse 应用到海外电子商务网站，进行综合性能管理。
Sato 表示：“在发展我们的业务时，我们的目标是无缝整合实体和数字业务。从这个意义上来说，数字服务的重要性日益凸显。JINS 应用程序的用户数量激增，并且该应用程序已被视为一项核心服务。我听说 mPulse 的原生移动应用程序 SDK 也在开发之中，因此我们希望将其与基于 Web 浏览器的线上商店一起使用，以提供更优质的客户体验。”
近年来，我们已经推出了利用全新数字技术的店内服务，并且正在加强我们以线上商店和 JINS 应用程序为中心的数字商务计划，以自然融合我们的线上商店和实体店。JINS Holdings, Inc. 全球治理总部 IT 治理部高级主管 Takuma Sato
基于通过 mPulse 观察到的爬虫程序流量趋势，Sato 对 Bot Manager 也非常感兴趣。如果可以限制占据大部分互联网带宽的爬虫程序流量，就能降低未经授权的登录和产品囤积的风险，并为用户提供更安全、更愉快的网络冲浪体验。
Sato 表示：“我们希望充分利用 Akamai 的服务，以追求更好的用户体验、安全性和性能。我们已经获得了优化数字服务的工具。展望未来，我们希望更好地利用这些工具来创造更优质的用户体验。但是，仅凭我们公司的资源，我们无法提供完美的服务。我们需要合作伙伴的支持。未来，我们希望 Akamai Technologies 继续向我们提供广泛的知识库，包括推荐的产品应用程序、专业建议和应用案例研究。”
JINS 将继续为其客户开发全新、舒适的配镜体验。同时，Akamai 技术将推动其数字服务的优化，以实现这一愿景。
关于 JINS 线上商店
JINS Holdings 设计、制造和销售眼镜产品，如眼镜、隐形眼镜和可穿戴设备，以及电子商务和数字服务等服务。JINS 成立于 1988 年，向日本眼镜市场推出了以“低价当日服务”为特色的新型生产和销售模式。除了在中国、台湾地区、美国和其他地区的门店外，JINS 眼镜连锁店在日本共有 428 家门店（截至 2020 年 12 月）。JINS 的全新服务也备受关注，包括他们的“先试后买”虚拟服务和隐形眼镜自动售货机。https://www.jins.com/
