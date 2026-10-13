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Boutique en ligne JINS

Une boutique en ligne populaire offre une nouvelle expérience de lunetterie confortable avec la visualisation des performances mPulse. 

Logo de la boutique en ligne JINS

Localisation géographique

Tokyo, Japon
www.jins.com

Secteur

Commerce

Principaux impacts

  • Visualisation des problèmes de performances et améliorations
  • Simplification de l'analyse des données avec surveillance continue
  • Identification de la corrélation avec les améliorations des performances et les taux de conversion

Solutions

mPulse
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Une nouvelle expérience client en matière de lunetterie

JINS conçoit, fabrique et vend des lunettes et d'autres articles de lunetterie. En tant que chaîne mondiale, JINS vise à embellir la vie des gens grâce aux lunettes, selon la philosophie de la marque : « Magnifier la vie ». En ouvrant son premier magasin en 2001, JINS a gagné en popularité en tant que premier détaillant offrant un « service le jour même à bas prix » sur le marché japonais de la lunetterie. 

Depuis sa création, JINS s'est attaché à fournir de nouveaux produits et services, et continue aujourd'hui à développer activement des produits et services qui sont les premiers de leur genre non seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier. En plus des produits de lunetterie tels qu'Airframe, qui a lancé le marché des lunettes légères, et JINS SCREEN qui bloque la lumière bleue, JINS apporte continuellement de nouveaux services de lunetterie sur le marché. « MEGANE on MEGANE » utilise l'apprentissage profond pour permettre aux acheteurs d'essayer virtuellement de nouvelles lunettes sans enlever celles qu'ils portent, tandis que d'autres acheteurs profitent du distributeur automatique de lentilles de contact appelé « TOUCH & COLLECT ».

« Nous visons à créer rapidement de nouveaux produits, en conservant l'esprit d'une start-up financée par du capital-risque », explique Takuma Sato, directeur principal du département de gouvernance informatique, siège de la gouvernance mondiale chez JINS Holdings, Inc. « Ces dernières années, nous avons lancé des services en magasin qui utilisent les dernières technologies digitales et nous accélérons nos initiatives de commerce digital centrées sur un magasin en ligne et une application JINS pour fusionner organiquement nos magasins en ligne et physiques. »

Sur la boutique en ligne JINS, les clients peuvent facilement commander des lunettes correctrices qui seront livrées si JINS a accès aux données sur la puissance des verres du client à partir d'une ordonnance, des enregistrements d'achat en magasin ou d'une autre source. Le site Web de JINS offre également des services qui révolutionnent la façon dont les acheteurs choisissent leurs lunettes. Par exemple, l'entreprise propose un service de conception de lunettes sur mesure, JINS PAINT, et un service d'intelligence artificielle propriétaire, JINS BRAIN, qui utilise l'apprentissage automatique en s'appuyant sur la vaste expérience du personnel en magasin pour déterminer si un modèle de lunettes convient au porteur. Les lunettes étant essentielles à la vie quotidienne, JINS constate un pic de fréquentation de son site Web lorsque les gens restent enfermés en raison d'une catastrophe naturelle ou d'une pandémie. Selon M. Sato, JINS a toujours voulu utiliser la boutique en ligne et l'application JINS pour offrir une meilleure expérience d'achat.

Une expérience Web améliorée pour les acheteurs 

Comme de nombreux détaillants, JINS a utilisé des outils standard pour analyser le trafic des utilisateurs sur la boutique en ligne JINS. Cependant, bien que ces outils puissent être utilisés pour surveiller les visites du site et les sources de trafic, ils fournissaient peu de données supplémentaires ou d'informations exploitables.

« On estime généralement que l'amélioration des performances d'un site Web entraîne de meilleurs taux de conversion des achats. Cependant, il n'y avait aucun moyen de rechercher des corrélations entre les deux à l'aide de nos outils d'analyse existants. Les outils conventionnels ne vous indiquent pas en termes quantitatifs comment la modification de votre interface utilisateur Web ou l'optimisation des performances affectera le taux de conversion ou améliorera les ventes », explique M. Sato. « Bien qu'il ne soit pas impossible de calculer de telles corrélations manuellement, cela représente beaucoup de travail. Le contenu et les services sont mis à jour tous les jours. Il est irréaliste de tout calculer à la main en permanence. Néanmoins, nous voulions vraiment des données qui nous aideraient à décider si nous avons pris les bonnes mesures pour améliorer l'expérience utilisateur et quels aspects supplémentaires nous devions améliorer. »

Face à ces problèmes, JINS s'est tourné vers mPulse d'Akamai, une solution de surveillance des utilisateurs réels qui visualise les performances ressenties par l'utilisateur final pour révéler ce qui doit être corrigé et l'efficacité des mesures d'amélioration.

JINS utilisait déjà le réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai et d'autres services, et a constaté leur efficacité dans l'amélioration des performances. Pour déterminer si d'autres améliorations pouvaient être apportées, JINS a effectué une démonstration de concept mPulse et a été en mesure de visualiser spécifiquement les goulots d'étranglement des performances dans la mise en œuvre actuelle. JINS a ensuite analysé le trafic afin de déterminer l'impact de chaque mesure et de chaque modification de configuration sur les taux de conversion.

Visualisation de l'impact commercial grâce à la simulation  

mPulse aide JINS à optimiser les performances de sa boutique en ligne. Par exemple, lors de la modification du JavaScript d'une page spécifique, mPulse est utilisé pour analyser les répercussions de ce changement sur l'expérience de l'utilisateur. mPulse est également utilisé pour simuler les effets des variations de performance sur les taux d'achat, les taux de conversion, ou d'autres indicateurs commerciaux utilisés pour informer la prise de décision.

mPulse a également mis en évidence des problèmes qui n'avaient pas été détectés auparavant. Par exemple, il a découvert que certains JavaScript tiers provoquaient des retards dans le rendu de la page par les navigateurs Web. Les mesures d'amélioration mises en œuvre sur la base de ces informations ont permis de réduire les temps de rendu à seulement 4 secondes, alors qu'ils pouvaient atteindre 10 secondes. Ces améliorations ont contribué à augmenter considérablement les taux de conversion réels.

En plus de JavaScript, il y avait toujours plusieurs éléments, tels que les polices et les CSS, qui pouvaient théoriquement contribuer à la performance du site ou aux taux de conversion, mais ils étaient souvent difficiles à aborder sans données quantitatives. Avec mPulse, il est possible de voir en chiffres le changement réel du temps requis par les utilisateurs pour charger une page, ce qui a permis aux responsables de la mise en œuvre du contenu et des services Web de constater facilement les effets de leur travail. Les processus manuels laborieux de collecte des données nécessaires et d'analyse ont ainsi été supprimés, ce qui a considérablement allégé la charge du service informatique.

Création d'une expérience client fluide

Akamai fournit des bilans réguliers sur la base des données mPulse en tant que service standard. JINS espère utiliser ce service de rapport pour identifier les problèmes à long terme et élaborer des mesures d'amélioration. À l'avenir, il est prévu d'appliquer mPulse aux sites d'e-commerce à l'étranger pour effectuer une gestion intégrée des performances.

« En développant notre activité, nous visons à intégrer harmonieusement le physique et le digital », déclare M. Sato. « En ce sens, les services digitaux gagnent en importance. L'application JINS a connu une forte croissance du nombre d'utilisateurs et est considérée comme un service essentiel. J'ai entendu dire qu'un SDK d'application mobile native pour mPulse était également en cours de développement. Nous espérons donc l'utiliser avec la boutique en ligne sur navigateur Web pour améliorer encore l'expérience client. »

Au vu des tendances de trafic des bots observées par mPulse, M. Sato s'intéresse également à Bot Manager. S'il est possible de restreindre le trafic des bots, qui représente la majeure partie de la bande passante Internet, le risque de connexions non autorisées et d'accaparement de produits peut être réduit, et les utilisateurs peuvent bénéficier d'une expérience de navigation Web plus sûre et plus agréable.

« Nous souhaitons tirer pleinement parti des services d'Akamai afin d'améliorer l'expérience utilisateur, la sécurité et les performances », déclare M. Sato. « Nous avons déjà acquis les outils nécessaires pour optimiser nos services digitaux. À l'avenir, nous souhaitons mieux utiliser ces outils pour améliorer l'expérience utilisateur. Mais nous ne pouvons pas fournir un service parfait en n'ayant recours qu'aux seules ressources de notre entreprise. Nous avons besoin du soutien de nos partenaires. À l'avenir, nous souhaitons continuer de profiter de la vaste base de connaissances d'Akamai Technologies, ainsi que de ses suggestions d'applications de produits, conseils et études de cas appliquées. »

JINS continuera à développer des expériences oculaires nouvelles et confortables pour ses clients. Pendant ce temps, ce sera la technologie d'Akamai qui alimentera l'optimisation de ses services digitaux pour concrétiser cette vision.

À propos de la boutique en ligne JINS

JINS Holdings conçoit, fabrique et vend des produits de lunetterie, tels que des lunettes, des lentilles de contact et des appareils portatifs, ainsi que des services, dont le commerce électronique et les services digitaux. Fondée en 1988, JINS a lancé un nouveau modèle de production et de vente sur le marché japonais de la lunetterie, caractérisé par un « service le jour même à bas prix ». La chaîne de magasins de lunettes JINS compte 428 magasins au Japon (en décembre 2020) en plus de magasins en Chine, à Taïwan, aux États-Unis et ailleurs. Les derniers services de JINS ont également fait parler d'eux, notamment leur service virtuel d'« essai avant achat » et les distributeurs automatiques de lentilles de contact. https://www.jins.com/

À propos d'Akamai

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