JINS conçoit, fabrique et vend des lunettes et d'autres articles de lunetterie. En tant que chaîne mondiale, JINS vise à embellir la vie des gens grâce aux lunettes, selon la philosophie de la marque : « Magnifier la vie ». En ouvrant son premier magasin en 2001, JINS a gagné en popularité en tant que premier détaillant offrant un « service le jour même à bas prix » sur le marché japonais de la lunetterie.

Depuis sa création, JINS s'est attaché à fournir de nouveaux produits et services, et continue aujourd'hui à développer activement des produits et services qui sont les premiers de leur genre non seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier. En plus des produits de lunetterie tels qu'Airframe, qui a lancé le marché des lunettes légères, et JINS SCREEN qui bloque la lumière bleue, JINS apporte continuellement de nouveaux services de lunetterie sur le marché. « MEGANE on MEGANE » utilise l'apprentissage profond pour permettre aux acheteurs d'essayer virtuellement de nouvelles lunettes sans enlever celles qu'ils portent, tandis que d'autres acheteurs profitent du distributeur automatique de lentilles de contact appelé « TOUCH & COLLECT ».

« Nous visons à créer rapidement de nouveaux produits, en conservant l'esprit d'une start-up financée par du capital-risque », explique Takuma Sato, directeur principal du département de gouvernance informatique, siège de la gouvernance mondiale chez JINS Holdings, Inc. « Ces dernières années, nous avons lancé des services en magasin qui utilisent les dernières technologies digitales et nous accélérons nos initiatives de commerce digital centrées sur un magasin en ligne et une application JINS pour fusionner organiquement nos magasins en ligne et physiques. »

Sur la boutique en ligne JINS, les clients peuvent facilement commander des lunettes correctrices qui seront livrées si JINS a accès aux données sur la puissance des verres du client à partir d'une ordonnance, des enregistrements d'achat en magasin ou d'une autre source. Le site Web de JINS offre également des services qui révolutionnent la façon dont les acheteurs choisissent leurs lunettes. Par exemple, l'entreprise propose un service de conception de lunettes sur mesure, JINS PAINT, et un service d'intelligence artificielle propriétaire, JINS BRAIN, qui utilise l'apprentissage automatique en s'appuyant sur la vaste expérience du personnel en magasin pour déterminer si un modèle de lunettes convient au porteur. Les lunettes étant essentielles à la vie quotidienne, JINS constate un pic de fréquentation de son site Web lorsque les gens restent enfermés en raison d'une catastrophe naturelle ou d'une pandémie. Selon M. Sato, JINS a toujours voulu utiliser la boutique en ligne et l'application JINS pour offrir une meilleure expérience d'achat.