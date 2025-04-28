JINS, una catena globale, progetta, produce e vende occhiali e altri prodotti correlati, mirando a migliorare la qualità di vita delle persone attraverso i suoi prodotti dell'eyewear secondo la filosofia del brand: "Magnify Life". Con l'apertura del suo primo negozio nel 2001, JINS ha guadagnato popolarità come il principale negozio in grado di offrire servizi in giornata a basso prezzo nel mercato dell'eyewear giapponese.

La catena JINS si è concentrata sulla fornitura di nuovi prodotti e servizi sin dalla sua fondazione e a tutt'oggi continua a sviluppare attivamente prodotti e servizi primi nel loro genere non solo in Giappone, ma anche a livello globale. Oltre agli occhiali come i modelli Airframe, che ha lanciato il mercato dell'eyewear, e JINS SCREEN, che blocca la luce blu, JINS introduce continuamente sul mercato nuovi servizi correlati al suo settore. "MEGANE on MEGANE" utilizza l'apprendimento approfondito per consentire agli acquirenti di provare virtualmente nuovi occhiali senza togliere quelli che indossano, mentre altri acquirenti si divertono con il distributore automatico di lenti a contatto chiamato "TOUCH & COLLECT".

"Miriamo a creare rapidamente nuovi prodotti, mantenendo lo spirito di una start-up sostenuta da venture capital", afferma Takuma Sato, Senior Director del reparto IT Governance, Global Governance HQ di JINS Holdings, Inc. "Negli ultimi anni, abbiamo lanciato servizi interni al negozio che utilizzano la più recente tecnologia digitale e stanno intensificando i nostri progetti di e-commerce incentrati su uno store online e un'app JINS per fondere in modo organico i nostri negozi online e fisici".

Nello store online JINS, i clienti possono ordinare facilmente da casa occhiali da vista fornendo a JINS le informazioni necessarie sulla gradazione delle lenti tramite una ricetta, una ricevuta di acquisto o in altro modo. Il sito web di JINS fornisce anche servizi che stanno rivoluzionando il modo di scegliere gli occhiali da parte degli acquirenti. Ad esempio, l'azienda offre un servizio di progettazione di occhiali su ordinazione (JINS PAINT) e un servizio di intelligenza artificiale (JINS BRAIN), che si basa sull'apprendimento automatico utilizzando la vasta esperienza del personale interno ai negozi per stabilire se il design di un occhiale sta bene a chi lo indossa. Poiché gli occhiali sono essenziali per la vita quotidiana, JINS riscontra un forte aumento del traffico del sito web ogni volta che le persone sono costrette a stare a casa per una calamità naturale o una pandemia. Secondo Sato, JINS ha cercato sempre di utilizzare il suo store online e l'app JINS per offrire una migliore experience di acquisto.