JINS entwickelt, produziert und verkauft Brillen sowie andere Produkte im Optik-Bereich. Als globale Kette will JINS das Leben der Menschen mit ihren Brillen bereichern. Die Philosophie der Marke lautet dabei: „Magnifiy Life – das Leben größer machen.“ JINS eröffnete im Jahr 2001 seine erste Filiale und entwickelte sich zum führenden Unternehmen auf dem japanischen Brillenmarkt, das aufgrund seines schnellen Services zu niedrigen Preisen beliebt ist.

JINS konzentriert sich seit seiner Gründung auf die Bereitstellung und Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die nicht nur in Japan, sondern auch weltweit einzigartig sind. Neben Brillenprodukten wie Airframe, das einen Markt für besonders leichte Brillen eröffnete, und JINS SCREEN mit Blaulichtfilter bringt JINS kontinuierlich neue Brillenservices auf den Markt. „MEGANE on MEGANE“ nutzt Deep Learning, um Käufern eine virtuelle Anprobe von Brillen zu ermöglichen, ohne dabei die Brille abzunehmen, die sie gerade tragen. Darüber hinaus ist der Kontaktlinsenautomat „TOUCH & COLLECT“ bei vielen Käufern beliebt.

„Wir wollen schnell neue Produkte entwickeln und dabei den Geist eines durch Risikokapital finanzierten Start-ups bewahren“, sagt Takuma Sato, Senior Director des IT Governance Department, Global Governance HQ bei JINS Holdings, Inc. „In den letzten Jahren haben wir Services vor Ort eingeführt, die auf die neueste digitale Technologie zurückgreifen, und bauen unsere Initiativen im Bereich E-Commerce weiter aus. Diese konzentrieren sich auf einen Online-Store und eine JINS-App, die unsere Online- und Ladengeschäfte miteinander verschmelzen zu lassen.“

Im JINS Online-Store können Kunden Brillen mit Sehstärke bestellen und liefern lassen, sofern JINS auf die Daten zur Sehstärke des Kunden zugreifen kann, beispielsweise über eine Brillenverordnung, Daten aus vorherigen Käufen in einer Filiale oder andere Quellen. Auf der JINS-Website werden auch Services angeboten, die die Art und Weise revolutionieren, wie Käufer sich für eine Brille entscheiden. So bietet das Unternehmen beispielsweise einen individuellen Brillendesign-Service – JINS PAINT – und einen eigenen KI-Service – JINS BRAIN – an, der maschinelles Lernen anwendet, um auf Grundlage der langjährigen Erfahrung von Mitarbeitern im Geschäft zu bestimmen, ob ein Brillendesign zum Träger passt. Angesichts der Tatsache, dass Brillen eine wichtige Rolle für das tägliche Leben spielen, verzeichnet JINS einen großen Anstieg des Website-Traffics, sobald Menschen aufgrund einer Naturkatastrophe oder Pandemie verstärkt zu Hause bleiben. Laut Sato wollte JINS immer schon den JINS Online-Store und die JINS App einsetzen, um ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten.