ジンズは、メガネをはじめとしたアイウェア製品の設計、製造、販売を行っています。ジンズはグローバルチェーンとして、“Magnify Life.” というブランドの理念のもと、アイウェアを通じて人々の生活を豊かにすることを目指しています。2001 年に初めての店舗をオープンし、日本のアイウェア市場で「低価格の即日サービス」を提供する、業界をリードする店舗として人気を博しました。

ジンズは創業以来、新製品や新サービスの提供に注力してきました。現在は、日本初のみならず、世界初の製品やサービスの開発に積極的に取り組んでいます。同社は、軽量アイウェア市場を立ち上げた Airframe やプルーライトをカットする JINS SCREEN はどのアイウェア製品に加え、新しいアイウェアサービスを市場に投入し続けています。「MEGANE on MEGANE」では、ディープラーニングを使用して、着用しているメガネを取り外さずに新しいメガネを試すことができます。また、「TOUCH & COLLECT」というコンタクトレンズの自動販売機でコンタクトレンズを受け取ることができます。

株式会社ジンズホールディングス、グローバルガバナンス本部、IT ガバナンス部でシニアディレクターを務める佐藤拓磨氏は次のように述べています。「当社は、ベンチャー企業のスタートアップ精神を維持しながら、新製品を迅速に開発することを目指しています。最近では、最新のデジタルテクノロジーを活用した店舗内サービスを開始し、オンラインショップと JINS アプリを中心としたデジタルコマースの取り組みを強化して、オンラインと実店舗を有機的に融合させています」。

顧客のレンズ強度データに処方箋や店舗内の購入記録などのソースからアクセスできる場合は、JINS オンラインショップで、顧客がメガネを簡単に注文して配送を依頼できます。さらに、JINS の Web サイトでは、画期的な方法でメガネを選べるサービスを提供しています。たとえば、オーダーメイドのメガネ・デザイン・サービスである JINS PAINT や、独自の AI サービスである JINS BRAIN を提供しています。JINS BRAIN では、店舗スタッフの豊富な経験を活用した機械学習を活用して、メガネのデザインが着用者に合っているかどうかを判断します。メガネは日常生活に不可欠なものであるため、ジンズは自然災害やパンデミックなどにより人々が屋内にいるとき、Web サイトのトラフィックが急増していることに気づきました。佐藤氏によると、ジンズは常に JINS オンラインショップと JINS アプリを使用して、より良いショッピング体験を提供したいと考えています。