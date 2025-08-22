A JINS projeta, fabrica e vende óculos e outros produtos de óculos. Como uma cadeia global, a JINS tem como objetivo enriquecer a vida das pessoas por meio dos óculos, sob a filosofia da marca: "Exaltar a vida". Tendo aberto sua primeira loja em 2001, a JINS ganhou popularidade como a principal loja de "serviço no mesmo dia por um preço baixo" no mercado de óculos japonês.

A JINS se concentrou em fornecer novos produtos e serviços desde a sua fundação, e até hoje continua a desenvolver produtos e serviços ativamente que são os primeiros de seu tipo não apenas no Japão, mas também globalmente. Além dos produtos de óculos, como o Airframe, que lançou o mercado de óculos leves, e a TELA JINS de bloqueio de luz azul, a JINS está continuamente trazendo novos serviços de óculos para o mercado. "O MEGANE on MEGANE" utiliza o deep learning para permitir que os compradores experimentem virtualmente novos óculos sem remover os que estão usando, enquanto outros compradores desfrutam da máquina de venda automática de lentes de contato chamada "TOUCH & COLLECT".

"Nosso objetivo é criar novos produtos rapidamente, mantendo o espírito de uma startup financiada por capital de risco", diz Takuma Sato, Diretor Sênior do Departamento de Governança de TI, sede de Governança Global da JINS Holdings, Inc. "Nos últimos anos, lançamos serviços na loja que utilizam a mais recente tecnologia digital e estão aumentando nossas iniciativas de comércio digital centradas em uma loja online e no aplicativo JINS para fundir organicamente nossas lojas online e físicas."

Na loja online da JINS, os clientes podem facilmente encomendar óculos corretivos para entrega se a JINS tiver acesso aos dados de resistência da lente do cliente a partir de uma receita, registros de compra na loja ou outra fonte. O website da JINS também fornece serviços que estão revolucionando a maneira como os compradores escolhem óculos. Por exemplo, a empresa oferece um serviço de design de óculos feito sob encomenda, o JINS PAINT, e um serviço de IA proprietário, o JINS BRAIN, que emprega machine learning usando a grande experiência da equipe da loja para determinar se um design de óculos parece bom para o usuário. Como os óculos são essenciais para a vida diária, a JINS percebe um grande pico no tráfego do website sempre que as pessoas ficam em ambientes fechados devido a um desastre natural ou pandemia. De acordo com Sato, a JINS sempre quis usar a loja online JINS e o aplicativo JINS para oferecer uma melhor experiência de compras.