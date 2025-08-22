©2025 Akamai Technologies
Oferecer aos clientes uma nova experiência em óculos
A JINS projeta, fabrica e vende óculos e outros produtos de óculos. Como uma cadeia global, a JINS tem como objetivo enriquecer a vida das pessoas por meio dos óculos, sob a filosofia da marca: "Exaltar a vida". Tendo aberto sua primeira loja em 2001, a JINS ganhou popularidade como a principal loja de "serviço no mesmo dia por um preço baixo" no mercado de óculos japonês.
A JINS se concentrou em fornecer novos produtos e serviços desde a sua fundação, e até hoje continua a desenvolver produtos e serviços ativamente que são os primeiros de seu tipo não apenas no Japão, mas também globalmente. Além dos produtos de óculos, como o Airframe, que lançou o mercado de óculos leves, e a TELA JINS de bloqueio de luz azul, a JINS está continuamente trazendo novos serviços de óculos para o mercado. "O MEGANE on MEGANE" utiliza o deep learning para permitir que os compradores experimentem virtualmente novos óculos sem remover os que estão usando, enquanto outros compradores desfrutam da máquina de venda automática de lentes de contato chamada "TOUCH & COLLECT".
"Nosso objetivo é criar novos produtos rapidamente, mantendo o espírito de uma startup financiada por capital de risco", diz Takuma Sato, Diretor Sênior do Departamento de Governança de TI, sede de Governança Global da JINS Holdings, Inc. "Nos últimos anos, lançamos serviços na loja que utilizam a mais recente tecnologia digital e estão aumentando nossas iniciativas de comércio digital centradas em uma loja online e no aplicativo JINS para fundir organicamente nossas lojas online e físicas."
Na loja online da JINS, os clientes podem facilmente encomendar óculos corretivos para entrega se a JINS tiver acesso aos dados de resistência da lente do cliente a partir de uma receita, registros de compra na loja ou outra fonte. O website da JINS também fornece serviços que estão revolucionando a maneira como os compradores escolhem óculos. Por exemplo, a empresa oferece um serviço de design de óculos feito sob encomenda, o JINS PAINT, e um serviço de IA proprietário, o JINS BRAIN, que emprega machine learning usando a grande experiência da equipe da loja para determinar se um design de óculos parece bom para o usuário. Como os óculos são essenciais para a vida diária, a JINS percebe um grande pico no tráfego do website sempre que as pessoas ficam em ambientes fechados devido a um desastre natural ou pandemia. De acordo com Sato, a JINS sempre quis usar a loja online JINS e o aplicativo JINS para oferecer uma melhor experiência de compras.
Oferecer uma experiência na Web aprimorada aos compradores
Como muitos varejistas, a JINS usou ferramentas padrão para analisar o tráfego de usuários na loja online da JINS. No entanto, embora essas ferramentas possam ser usadas para monitorar os acessos ao website e as fontes de tráfego, elas forneceram poucos dados adicionais ou percepções acionáveis.
"Geralmente, acredita-se que melhorar o desempenho do website leva a melhores taxas de conversão para compras. No entanto, não houve como procurar correlações entre os dois usando nossas ferramentas de análise existentes. As ferramentas convencionais não informam, em termos quantitativos, como a alteração da interface do usuário da Web ou o ajuste do desempenho afetará a taxa de conversão ou melhorará as vendas", diz Sato. "Embora não seja impossível calcular essas correlações manualmente, é muito trabalho. O conteúdo e os serviços são atualizados todos os dias. Não é realista calcular tudo à mão de forma contínua. Ainda assim, queríamos realmente que os dados que nos ajudassem a decidir se tínhamos tomado as medidas certas para melhorar a experiência do usuário e quais os aspetos adicionais que precisávamos melhorar."
Diante desses desafios, a JINS recorreu ao Akamai mPulse, uma solução de monitoramento em tempo real que visualiza o desempenho experimentado pelo usuário final para revelar o que deve ser corrigido e a eficácia das medidas de melhoria.
A JINS já estava usando a CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) e outros serviços da Akamai, e confirmou sua eficácia com a melhoria do desempenho. Para determinar se outras melhorias poderiam ser feitas, a JINS realizou uma prova de conceito do mPulse e conseguiu visualizar especificamente os gargalos de desempenho na implementação atual. Em seguida, a JINS analisou o tráfego para determinar o que cada medida e alteração de configuração teria nas taxas de conversão.
No desenvolvimento dos nossos negócios, nosso objetivo é integrar perfeitamente o físico e o digital.Takuma Sato, Diretor Sênior do Departamento de Governança de TI, sede de Governança Global, JINS Holdings, Inc.
Visualizar o impacto nos negócios por meio da simulação
O mPulse ajuda a JINS a otimizar o desempenho da loja online JINS. Por exemplo, ao alterar o JavaScript de uma página específica, o mPulse é usado para analisar qual efeito essa alteração terá na experiência do usuário. O mPulse também é usado para simular qual efeito as alterações de desempenho terão nas taxas de compra, taxas de conversão ou outros indicadores de negócios usados para informar a tomada de decisão.
O mPulse também descobriu problemas anteriormente não detectados. Por exemplo, descobriu que alguns JavaScript de terceiros causaram atrasos no processamento da página por navegadores da Web. As medidas de melhoria implementadas com base nessas informações reduziram o tempo de renderização de 10 segundos para apenas 4 segundos. Essas melhorias ajudaram a aumentar significativamente as taxas de conversão reais.
Além do JavaScript, sempre havia vários elementos, como fontes e CSS, que teoricamente poderiam contribuir para o desempenho do website ou das taxas de conversão, mas eram muitas vezes difíceis de resolver sem dados quantitativos. Com o mPulse, é possível ver, em termos numéricos, a alteração real no tempo necessário para os usuários carregarem uma página, o que tornou mais fácil para os responsáveis pela implementação de conteúdo e serviços da Web verem os efeitos de seu trabalho. Isso eliminou a necessidade dos trabalhosos processos manuais de coleta de dados necessários e realização de análises, diminuindo significativamente a carga sobre o departamento de TI.
Criação de uma experiência do cliente perfeita
A Akamai fornece análises regulares baseadas nos dados do mPulse como um serviço padrão. A JINS espera usar esse serviço de relatório para identificar problemas de longo prazo e criar medidas de melhoria. No futuro, o plano é aplicar o mPulse a websites de e-commerce no exterior para conduzir o gerenciamento de desempenho integrado.
"No desenvolvimento de nossos negócios, nosso objetivo é integrar perfeitamente o físico e o digital", diz Sato. "Nesse sentido, os serviços digitais são cada vez mais importantes. O aplicativo JINS tem apresentado um aumento de usuários e é visto como um serviço central. Ouvi dizer que um SDK de aplicativo móvel nativo para mPulse também está em desenvolvimento, então esperamos usá-lo juntamente com a loja online baseada em navegador da Web para proporcionar uma experiência do cliente ainda melhor."
Com base nas tendências de tráfego de bots observadas por meio do mPulse, Sato também está interessado no Bot Manager. Se for possível restringir o tráfego de bots, o que representa a maior parte da largura de banda da Internet, então o risco de logins não autorizados e de acúmulo de produtos pode ser reduzido, e os usuários podem receber uma experiência de navegação na Web mais segura e agradável.
"Queremos fazer uso total dos serviços da Akamai na busca de uma experiência do usuário, segurança e desempenho melhores", diz Sato. "Já adquirimos as ferramentas para otimizar os nossos serviços digitais. Daqui para frente, queremos fazer melhor uso dessas ferramentas para criar uma melhor experiência do usuário. Mas não podemos fornecer um serviço perfeito usando apenas os recursos da nossa empresa. Precisamos do apoio dos nossos parceiros. No futuro, queremos que a Akamai Technologies continue disponibilizando sua ampla base de conhecimento para nós com sugestões de aplicações de produtos, conselhos e estudos de caso aplicados."
A JINS continuará a desenvolver experiências novas e confortáveis para seus clientes. Enquanto isso, será a tecnologia Akamai que potencializa a otimização de seus serviços digitais que cumprirá essa visão.
Sobre a loja online JINS
A JINS Holdings projeta, fabrica e vende produtos de óculos, como óculos, lentes de contato e dispositivos vestíveis, além de serviços que incluem e-commerce e serviços digitais. Fundada em 1988, a JINS introduziu um novo modelo de produção e de vendas no mercado japonês de óculos, caracterizado por "serviço no mesmo dia por um preço baixo". A cadeia de lojas de óculos JINS totaliza 428 lojas no Japão (dados de dezembro de 2020), além de lojas na China, Taiwan, Estados Unidos e outros. Os serviços mais recentes da JINS também estiveram em destaque, incluindo o serviço virtual "Experimente antes de comprar" e as máquinas de venda automática de lentes de contato. https://www.jins.com/
Sobre a Akamai
A Akamai potencializa e protege a vida online. As principais empresas do mundo escolhem a Akamai para criar, entregar e proteger suas experiências digitais, ajudando bilhões de pessoas a viver, trabalhar e jogar todos os dias. Com a plataforma de computação mais distribuída do mundo, da nuvem à edge, nós facilitamos o desenvolvimento e a execução de aplicações para os nossos clientes, enquanto mantemos as experiências mais próximas dos usuários e as ameaças ainda mais distantes. Saiba mais sobre as soluções da Akamai para segurança, computação e entrega em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog ou siga a Akamai Technologies no X (Twitter) e no LinkedIn.