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Tienda online de JINS

La popular tienda online ofrece una nueva y cómoda experiencia de gafas con la visualización del rendimiento de mPulse 

Logotipo de la tienda online de Jins

Ubicación

Tokio, Japón
www.jins.com

Sector

Comercio

Resultados clave

  • Visualización de problemas de rendimiento y mejoras
  • Simplificación de los análisis de datos con supervisión continua
  • Identificación de la correlación con las mejoras de rendimiento y las tasas de conversión

Soluciones

mPulse
Descargar caso real

Ofrecemos a los clientes una nueva experiencia de gafas

JINS diseña, fabrica y vende gafas graduadas y otros productos relacionados con las gafas. Como cadena global, JINS pretende enriquecer la vida de las personas a través de las gafas con la filosofía de la marca: "Amplía la vida". Al abrir su primera tienda en 2001, JINS ganó popularidad como la tienda del "servicio el mismo día a un precio bajo" líder en el mercado japonés de gafas. 

JINS se ha enfocado en proporcionar nuevos productos y servicios desde su fundación, y hasta este día sigue desarrollando activamente productos y servicios que son los primeros de su tipo no solo en Japón, sino también a nivel mundial. Además de los productos de gafas, como la montura Airframe, que impulsó el mercado de gafas ligeras, y el modelo JINS SCREEN, con bloqueo de luz azul, JINS lanza continuamente nuevos modelos de gafas al mercado. "MEGANE on MEGANE" utiliza un aprendizaje profundo para permitir a los compradores probar virtualmente nuevas gafas sin quitarse las que están usando, mientras que otros compradores disfrutan de la máquina expendedora de lentes de contacto llamada "TOUCH & COLLECT".

"Nuestro objetivo es crear nuevos productos rápidamente, manteniendo el espíritu de una startup respaldada por una empresa financiada con capital de riesgo", afirma Takuma Sato, director sénior del departamento de control de TI, sede central de la oficina de control global en JINS Holdings, Inc. "En los últimos años, hemos lanzado servicios en la tienda que utilizan la tecnología digital más reciente y estamos aumentando nuestras iniciativas de comercio digital centradas en una tienda online y una aplicación de JINS para fusionar orgánicamente nuestras tiendas físicas y online".

En la tienda online de JINS, los clientes pueden solicitar fácilmente gafas correctivas para su entrega si JINS tiene acceso a los datos de graduación de las lentes del cliente a partir de una prescripción, registros de compra en la tienda u otra fuente. El sitio web de JINS también ofrece servicios que están revolucionando la manera en que los compradores eligen sus gafas. Por ejemplo, la empresa ofrece un servicio de diseño de gafas hechas a medida, JINS PAINT, y un servicio de IA patentado, JINS BRAIN, que emplea el aprendizaje automático con la abundante experiencia del personal en la tienda para determinar si el diseño de gafas le queda bien al usuario. Debido a que las gafas son esenciales para la vida diaria, JINS nota un gran pico en el tráfico del sitio web cuando las personas se quedan en casa debido a un desastre natural o una pandemia. Según Sato, JINS siempre ha querido utilizar la tienda online de JINS y la aplicación de JINS para proporcionar una mejor experiencia de compra.

Una experiencia web optimizada para los compradores 

Al igual que muchos minoristas, JINS utilizó herramientas estándar para analizar el tráfico de usuarios en la tienda online de JINS. Sin embargo, aunque estas herramientas se pueden utilizar para supervisar los resultados del sitio y las fuentes de tráfico, proporcionaron pocos datos adicionales o información práctica.

"Por lo general, se cree que mejorar el rendimiento del sitio web mejora las tasas de conversión para las compras. Sin embargo, no hubo manera de detectar correlaciones entre ambos conceptos utilizando nuestras herramientas de análisis existentes. Las herramientas convencionales no le indican en términos cuantitativos cómo el hecho de cambiar la interfaz de usuario web o ajustar el rendimiento afectará a la tasa de conversión o mejorará las ventas", afirma Sato. "Aunque no es imposible calcular tales correlaciones a mano, es mucho trabajo. El contenido y los servicios se actualizan todos los días. Es poco realista calcular todo a mano de manera continua. Sin embargo, realmente queríamos datos que nos ayudaran a decidir si tomamos las medidas adecuadas para mejorar la experiencia del usuario y qué aspectos adicionales necesitamos mejorar".

Ante estos problemas, JINS recurrió a Akamai mPulse, una solución real de supervisión de usuarios que visualiza el rendimiento experimentado por el usuario final para revelar lo que debe corregirse y la eficacia de las medidas de mejora.

JINS ya estaba utilizando Akamai CDN y otros servicios, y experimentó su eficacia para mejorar el rendimiento. Para determinar si podrían realizarse más mejoras, JINS realizó una prueba de concepto de mPulse y pudo visualizar específicamente los cuellos de botella de rendimiento en la implementación actual. Luego, JINS analizó el tráfico para determinar qué efecto tendría cada medición y cambio de configuración sobre las tasas de conversión.

Visualización del impacto empresarial a través de la simulación  

mPulse ayuda a JINS a optimizar el rendimiento de la tienda online de JINS. Por ejemplo, al cambiar el JavaScript en una página específica, mPulse se utiliza para analizar el efecto que tendrá este cambio en la experiencia del usuario. mPulse también se utiliza para simular el efecto que tendrán los cambios de rendimiento en las tasas de compra, las tasas de conversión u otros indicadores empresariales utilizados para que la toma de decisiones sea informada.

mPulse también descubrió problemas que no se habían detectado anteriormente. Por ejemplo, descubrió que un archivo JavaScript de terceros causó retrasos en la representación de la página por parte de navegadores web. Las medidas de mejora implementadas en función de esta información redujeron los tiempos de representación a solo 4 segundos, y estos tiempos eran antes de hasta 10 segundos. Estas mejoras ayudaron a aumentar significativamente las tasas de conversión reales.

Además de JavaScript, siempre había varios elementos, como las fuentes y CSS, que teóricamente podrían contribuir al rendimiento del sitio o a las tasas de conversión, pero a menudo eran difíciles de abordar sin datos cuantitativos. Con mPulse, es posible ver en términos numéricos el cambio real en el tiempo requerido por los usuarios para cargar una página, lo que facilita a los responsables de la implementación del contenido y los servicios la visualización de los efectos de su trabajo. Esto eliminó la necesidad de los laboriosos procesos manuales de recopilación de datos necesarios y realización de análisis, lo que redujo significativamente la carga en el departamento de TI.

Creación de una experiencia del cliente fluida

Akamai proporciona revisiones periódicas basadas en datos de mPulse como servicio estándar. JINS espera utilizar este servicio de informes para identificar problemas a largo plazo y crear medidas de mejora. En el futuro, el plan es aplicar mPulse a sitios de e-commerce en el extranjero para llevar a cabo la gestión integrada del rendimiento.

"En el desarrollo de nuestro negocio, nuestro objetivo es integrar sin problemas el aspecto físico y el digital", afirma Sato. "En ese sentido, los servicios digitales están aumentando en importancia. La aplicación de JINS ha visto un aumento del crecimiento de usuarios y se considera un servicio principal. He escuchado que también se está desarrollando un SDK de aplicaciones móviles nativo para mPulse, por lo que esperamos utilizarlo junto con la tienda online basada en web para proporcionar una experiencia del cliente aún mejor".

En función de las tendencias en el tráfico de bots observadas a través de mPulse, Sato también está interesado en el Bot Manager. Si es posible restringir el tráfico de bots, que representa la mayoría del ancho de banda de Internet, se puede reducir el riesgo de inicios de sesión no autorizados y de almacenamiento de productos, y los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de navegación web más segura y agradable.

"Queremos aprovechar al máximo los servicios de Akamai para mejorar la experiencia del usuario, la seguridad y el rendimiento", señala Sato. "Ya hemos adquirido las herramientas necesarias para optimizar nuestros servicios digitales. A partir de ahora, queremos hacer un mejor uso de estas herramientas para crear una mejor experiencia de usuario. Pero no podemos ofrecer un servicio perfecto usando solo los recursos de nuestra empresa. Necesitamos el apoyo de nuestros partners. En el futuro, queremos seguir contando con la amplia base de conocimientos de Akamai Technologies a través de aplicaciones de productos sugeridas, consejos y casos de estudio aplicados".

JINS seguirá desarrollando experiencias nuevas y cómodas relacionadas con las gafas para sus clientes. Mientras tanto, será la tecnología de Akamai la que potencie la optimización de sus servicios digitales para hacer realidad esta visión.

Acerca de la tienda online de JINS

JINS Holdings diseña, fabrica y vende productos relacionados con las gafas, como gafas graduadas, lentes de contacto y dispositivos ponibles, además de servicios que incluyen e-commerce y servicios digitales. Fundada en 1988, JINS presentó un nuevo modelo de producción y ventas en el mercado japonés de gafas caracterizado por un "servicio el mismo día a un precio bajo". La cadena de tiendas de gafas de JINS tiene un total de 428 tiendas en Japón (desde diciembre de 2020), además de tiendas en China, Taiwán, Estados Unidos y otros lugares. Los servicios más recientes de JINS también han estado en el punto de mira, incluidos su servicio virtual que permite probar el producto antes de comprarlo y las máquinas expendedoras de lentes de contacto. https://www.jins.com/

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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