JINS diseña, fabrica y vende gafas graduadas y otros productos relacionados con las gafas. Como cadena global, JINS pretende enriquecer la vida de las personas a través de las gafas con la filosofía de la marca: "Amplía la vida". Al abrir su primera tienda en 2001, JINS ganó popularidad como la tienda del "servicio el mismo día a un precio bajo" líder en el mercado japonés de gafas.

JINS se ha enfocado en proporcionar nuevos productos y servicios desde su fundación, y hasta este día sigue desarrollando activamente productos y servicios que son los primeros de su tipo no solo en Japón, sino también a nivel mundial. Además de los productos de gafas, como la montura Airframe, que impulsó el mercado de gafas ligeras, y el modelo JINS SCREEN, con bloqueo de luz azul, JINS lanza continuamente nuevos modelos de gafas al mercado. "MEGANE on MEGANE" utiliza un aprendizaje profundo para permitir a los compradores probar virtualmente nuevas gafas sin quitarse las que están usando, mientras que otros compradores disfrutan de la máquina expendedora de lentes de contacto llamada "TOUCH & COLLECT".

"Nuestro objetivo es crear nuevos productos rápidamente, manteniendo el espíritu de una startup respaldada por una empresa financiada con capital de riesgo", afirma Takuma Sato, director sénior del departamento de control de TI, sede central de la oficina de control global en JINS Holdings, Inc. "En los últimos años, hemos lanzado servicios en la tienda que utilizan la tecnología digital más reciente y estamos aumentando nuestras iniciativas de comercio digital centradas en una tienda online y una aplicación de JINS para fusionar orgánicamente nuestras tiendas físicas y online".

En la tienda online de JINS, los clientes pueden solicitar fácilmente gafas correctivas para su entrega si JINS tiene acceso a los datos de graduación de las lentes del cliente a partir de una prescripción, registros de compra en la tienda u otra fuente. El sitio web de JINS también ofrece servicios que están revolucionando la manera en que los compradores eligen sus gafas. Por ejemplo, la empresa ofrece un servicio de diseño de gafas hechas a medida, JINS PAINT, y un servicio de IA patentado, JINS BRAIN, que emplea el aprendizaje automático con la abundante experiencia del personal en la tienda para determinar si el diseño de gafas le queda bien al usuario. Debido a que las gafas son esenciales para la vida diaria, JINS nota un gran pico en el tráfico del sitio web cuando las personas se quedan en casa debido a un desastre natural o una pandemia. Según Sato, JINS siempre ha querido utilizar la tienda online de JINS y la aplicación de JINS para proporcionar una mejor experiencia de compra.