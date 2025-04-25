©2025 Akamai Technologies
고객에게 아이웨어 분야에서 새로운 경험 제공
JINS는 안경과 기타 아이웨어 제품을 설계, 제조 및 판매합니다. 글로벌 체인으로서 JINS는 다음과 같은 브랜드 철학을 바탕으로 아이웨어를 통해 사람들의 삶을 풍요롭게 하는 것을 목표로 합니다. "Magnify Life." 2001년 첫 매장을 연 JINS는 일본 아이웨어 시장에서 '저렴한 가격으로 당일 서비스'를 제공해 인기를 얻었습니다.
JINS는 설립 이래로 새로운 제품과 서비스를 제공하는 데 주력해 왔으며, 일본뿐 아니라 전 세계에 획기적인 제품과 서비스를 계속해서 적극적으로 개발하고 있습니다. JINS는 경량 아이웨어로 시장에 출시한 Airframe과 같은 아이웨어 제품과 블루라이트 차단 JINS SCREEN을 비롯한 새로운 아이웨어 서비스를 지속적으로 출시하고 있습니다. 'MEGANE on MEGANE'은 딥 러닝을 통해 쇼핑객이 착용 중인 안경을 벗지 않고도 새 안경을 가상으로 착용해 볼 수 있도록 하며, 쇼핑객은 또한 'TOUCH & COLLECT'라는 콘택트렌즈 자판기를 이용할 수도 있습니다.
JINS Holdings, Inc.의 글로벌 거버넌스 HQ의 IT 거버넌스 부서 시니어 디렉터인 타쿠마 사토(Takuma Sato)는 "저희는 벤처 기반 스타트업의 정신을 유지하면서 신제품을 빠르게 만드는 것을 목표로 합니다. 최근 몇 년 동안 저희는 최신 디지털 기술을 활용하는 매장 내 서비스를 출시했고, 온라인 매장과 JINS 앱을 중심으로 한 디지털 커머스 이니셔티브를 강화하면서 온라인 및 오프라인 매장을 유기적으로 융합하고 있습니다."라고 말했습니다.
JINS 온라인 매장에서 고객은 JINS에서 처방전, 매장 내 구매 기록 또는 기타 출처로부터 고객의 렌즈 강도 데이터에 접근할 수 있는 경우 교정 안경을 쉽게 주문할 수 있습니다. 또한 JINS 웹사이트는 쇼핑객이 안경을 선택하는 방식을 혁신적으로 변화시키고 있는 서비스를 제공합니다. 예를 들어 회사는 주문 제작 안경 디자인 서비스인 JINS PAINT와 독점 AI 서비스인 JINS BRAIN을 제공하고 있습니다. JINS BRAIN은 머신 러닝을 활용하여 매장 직원의 풍부한 경험을 바탕으로 안경 디자인이 착용자에게 잘 어울리는지 여부를 판별합니다. 안경은 일상 생활에 필수이기 때문에, JINS는 자연 재해나 팬데믹으로 인해 사람들이 실내에 머물 때마다 웹사이트 트래픽이 크게 증가한다는 사실을 파악하게 됩니다. 사토에 따르면 JINS는 항상 온라인 매장 및 JINS 앱을 사용해 더 나은 쇼핑 경험을 제공하고자 한다고 말했습니다.
쇼핑객에게 향상된 웹 경험 제공
다른 리테일 기업과 마찬가지로 JINS는 표준 툴을 사용하여 JINS 온라인 매장에 대한 사용자 트래픽을 분석했습니다. 이러한 툴은 사이트 방문과 트래픽 소스를 모니터링하는 데 사용될 수 있었지만 추가적인 데이터나 유용한 정보는 거의 제공하지 못했습니다.
사토는 "일반적으로 웹사이트 성능 개선은 구매 전환율 개선으로 이어집니다. 하지만 기존 분석 툴을 사용하여 둘 사이의 상관 관계를 확인할 방법이 없었습니다. 기존의 툴로는 웹 UI의 변화 또는 성능 조정이 전환율에 어떤 영향을 미치는지 또는 매출을 향상시키는지 여부를 정량적으로 알 수 없습니다."라고 말합니다. "이러한 상관 관계를 손으로 계산하는 것이 불가능하지는 않지만 많은 작업이 필요합니다. 콘텐츠와 서비스는 매일 업데이트됩니다. 모든 것을 수작업으로 계속 계산하는 것은 비현실적입니다. 사용자 경험을 개선하기 위한 올바른 조치를 취했는지, 그리고 개선해야 할 사항을 결정하는 데 도움이 될 데이터가 필요했습니다."
이러한 문제에 직면한 JINS는 Akamai mPulse를 선택했습니다. 이 솔루션은 최종 사용자가 경험하는 성능을 시각화해 수정해야 할 사항과 개선 조치의 효과를 드러내는 실제 사용자 모니터링 솔루션입니다.
JINS는 이미 Akamai CDN 및 기타 서비스를 사용하고 있었으며, 성능 개선에 있어 그 효과를 경험했습니다. 추가 기능 개선 여부를 판단하기 위해 JINS는 mPulse 개념 증명을 실시했고 현재 구현에서 성능 병목 현상을 구체적으로 시각화할 수 있었습니다. 이후 JINS는 트래픽을 분석하여 각 측정 및 구성 변경이 전환율에 미치는 영향을 파악했습니다.
비즈니스 개발 과정에서 물리적 환경과 디지털 환경을 원활하게 통합하는 것을 목표로 합니다.JINS Holdings, Inc. 글로벌 거버넌스 본부 IT 거버넌스 부서 수석 디렉터, 타쿠마 사토(Takuma Sato)
시뮬레이션을 통한 비즈니스 영향 시각화
mPulse를 통해 JINS는 JINS 온라인 매장의 성능을 최적화할 수 있었습니다. 예를 들어 특정 페이지의 JavaScript를 변경할 때 mPulse는 이러한 변경 사항이 사용자 경험에 미치는 영향을 분석하는 데 사용됩니다. mPulse는 또한 성능 변화가 구매율, 전환율 또는 의사 결정에 영향을 미치는 기타 비즈니스 지표에 미치는 영향을 시뮬레이션하는 데에도 사용됩니다.
추가로 mPulse는 이전에는 감지되지 않았던 문제도 발견했습니다. 예를 들어 일부 써드파티 JavaScript로 인해 웹 브라우저에서 페이지를 렌더링하는 데 지연이 발생하는 것을 발견했습니다. 이 정보를 바탕으로 구현된 개선 조치로 렌더링 시간이 10초에서 4초로 단축되었습니다. 이러한 개선 덕분에 실제 구매 전환율이 크게 향상되었습니다.
JavaScript 외에도 사이트 성능이나 전환율에 이론적으로 영향을 줄 수 있는 글꼴 및 CSS와 같은 몇 가지 요소가 항상 존재했지만 정량적 데이터 없이는 이를 파악하기가 어려운 경우가 많았습니다. mPulse를 사용하면 사용자가 페이지를 로딩하는 데 필요한 실제 시간의 변화를 숫자로 확인할 수 있으므로 웹 콘텐츠 및 서비스 구현 담당자가 작업의 효과를 쉽게 확인할 수 있습니다. 따라서 필요한 데이터를 수집하고 분석을 수행하는 번거로운 수동 프로세스가 필요하지 않게 되어 IT 부서의 부담이 크게 줄어들었습니다.
원활한 고객 경험 조성
Akamai는 mPulse 데이터를 기반으로 정기적인 검토를 표준 서비스로 제공합니다. JINS는 이 보고서 서비스를 통해 장기적인 문제를 파악하고 개선 방안을 마련할 계획입니다. 향후 해외 이커머스 사이트에 mPulse를 적용하여 통합 성능 관리를 실시할 계획입니다.
사토는 "비즈니스 개발 과정에서 물리적 환경과 디지털 환경을 원활하게 통합하는 것을 목표로 합니다."라고 말합니다. "이러한 측면에서 디지털 서비스의 중요성이 증가하고 있습니다. JINS 앱은 사용자 수가 급증하고 있으며 핵심 서비스로 인식되고 있습니다. mPulse용 기본 모바일 앱 SDK도 개발 중에 있다는 소식을 들었습니다. 따라서 웹 브라우저 기반 온라인 매장과 함께 사용하면서 더욱 나은 고객 경험을 제공할 수 있기를 바랍니다."
최근 몇 년 동안 JINS는 최신 디지털 기술을 활용하는 매장 내 서비스를 출시했고, 온라인 매장과 JINS 앱을 중심으로 한 디지털 커머스 이니셔티브를 강화하면서 온라인 및 오프라인 매장을 유기적으로 융합하고 있습니다.JINS Holdings, Inc. 글로벌 거버넌스 본부 IT 거버넌스 부서 수석 디렉터, 타쿠마 사토(Takuma Sato)
mPulse를 통해 관측된 봇 트래픽 트렌드를 바탕으로 사토는 Bot Manager에도 관심을 보였습니다. 대부분의 인터넷 대역폭을 차지하는 봇 트래픽을 제한할 수 있다면 무단 로그인 및 제품 비축 리스크를 줄일 수 있으며, 사용자에게 보다 안전하고 쾌적한 웹 서핑 경험을 제공할 수 있습니다.
사토는 "보다 나은 UX, 보안, 성능을 위해 Akamai의 서비스를 전폭적으로 활용하고 싶습니다."라고 말합니다. "저희는 이미 디지털 서비스를 최적화하기 위한 툴을 확보했습니다. 앞으로 이러한 툴을 효과적으로 활용하여 더 나은 사용자 경험을 조성하고자 합니다. 하지만 우리 회사의 리소스만으로는 완벽한 서비스를 제공할 수 없습니다. 파트너의 지원이 필요합니다. 앞으로도 Akamai Technologies가 제품 활용 방법 제안, 조언, 응용 사례 연구를 통해 방대한 지식 기반을 계속 제공해 주기 바랍니다."
JINS는 고객을 위해 새롭고 편안한 아이웨어 경험을 지속적으로 개발할 것입니다. 한편 이러한 비전을 실현하기 위해 디지털 서비스의 최적화를 지원하는 것은 Akamai의 기술의 몫일 것입니다.
JINS 온라인 매장 소개
JINS Holdings는 이커머스 및 디지털 서비스를 비롯한 서비스 외에도 안경, 콘택트렌즈, 웨어러블 디바이스와 같은 아이웨어 제품을 설계, 제조 및 판매합니다. 1988년에 설립된 JINS는 '저렴한 가격으로 당일 서비스 제공'이라는 특징을 가진 일본 아이웨어 시장에 새로운 생산 및 판매 모델을 도입했습니다. JINS 아이웨어 매장은 일본(2020년 12월 기준)에 총 428개 있으며, 중국, 대만, 미국 등에도 매장이 있습니다. JINS의 가상 '구매 전 체험' 서비스와 콘택트렌즈 렌즈 자판기 등 최신 서비스도 주목을 받고 있습니다. https://www.jins.com/
Akamai 소개
Akamai는 온라인 라이프를 지원하고 보호합니다. 전 세계 주요 기업들은 매일 수십억 명 고객의 생활, 업무, 여가를 지원하고 디지털 경험을 안전하게 제공하기 위해 Akamai 솔루션을 활용한다. Akamai는 클라우드에서 엣지에 이르는 전 세계 가장 분산된 컴퓨팅 플랫폼을 구축했고 고객들이 쉽게 애플리케이션을 개발 및 실행하도록 지원하며 사용자와 가까운 곳에서 경험을 제공하고 위협을 차단합니다. Akamai의 보안, 컴퓨팅, 전송 솔루션에 관해 자세히 알아보려면 Akamai 홈페이지(akamai.com/ko), Akamai 블로그(akamai.com/ko/blog)를 확인하거나 X(Twitter)와 LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.