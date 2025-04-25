JINS는 안경과 기타 아이웨어 제품을 설계, 제조 및 판매합니다. 글로벌 체인으로서 JINS는 다음과 같은 브랜드 철학을 바탕으로 아이웨어를 통해 사람들의 삶을 풍요롭게 하는 것을 목표로 합니다. "Magnify Life." 2001년 첫 매장을 연 JINS는 일본 아이웨어 시장에서 '저렴한 가격으로 당일 서비스'를 제공해 인기를 얻었습니다.

JINS는 설립 이래로 새로운 제품과 서비스를 제공하는 데 주력해 왔으며, 일본뿐 아니라 전 세계에 획기적인 제품과 서비스를 계속해서 적극적으로 개발하고 있습니다. JINS는 경량 아이웨어로 시장에 출시한 Airframe과 같은 아이웨어 제품과 블루라이트 차단 JINS SCREEN을 비롯한 새로운 아이웨어 서비스를 지속적으로 출시하고 있습니다. 'MEGANE on MEGANE'은 딥 러닝을 통해 쇼핑객이 착용 중인 안경을 벗지 않고도 새 안경을 가상으로 착용해 볼 수 있도록 하며, 쇼핑객은 또한 'TOUCH & COLLECT'라는 콘택트렌즈 자판기를 이용할 수도 있습니다.

JINS Holdings, Inc.의 글로벌 거버넌스 HQ의 IT 거버넌스 부서 시니어 디렉터인 타쿠마 사토(Takuma Sato)는 "저희는 벤처 기반 스타트업의 정신을 유지하면서 신제품을 빠르게 만드는 것을 목표로 합니다. 최근 몇 년 동안 저희는 최신 디지털 기술을 활용하는 매장 내 서비스를 출시했고, 온라인 매장과 JINS 앱을 중심으로 한 디지털 커머스 이니셔티브를 강화하면서 온라인 및 오프라인 매장을 유기적으로 융합하고 있습니다."라고 말했습니다.

JINS 온라인 매장에서 고객은 JINS에서 처방전, 매장 내 구매 기록 또는 기타 출처로부터 고객의 렌즈 강도 데이터에 접근할 수 있는 경우 교정 안경을 쉽게 주문할 수 있습니다. 또한 JINS 웹사이트는 쇼핑객이 안경을 선택하는 방식을 혁신적으로 변화시키고 있는 서비스를 제공합니다. 예를 들어 회사는 주문 제작 안경 디자인 서비스인 JINS PAINT와 독점 AI 서비스인 JINS BRAIN을 제공하고 있습니다. JINS BRAIN은 머신 러닝을 활용하여 매장 직원의 풍부한 경험을 바탕으로 안경 디자인이 착용자에게 잘 어울리는지 여부를 판별합니다. 안경은 일상 생활에 필수이기 때문에, JINS는 자연 재해나 팬데믹으로 인해 사람들이 실내에 머물 때마다 웹사이트 트래픽이 크게 증가한다는 사실을 파악하게 됩니다. 사토에 따르면 JINS는 항상 온라인 매장 및 JINS 앱을 사용해 더 나은 쇼핑 경험을 제공하고자 한다고 말했습니다.