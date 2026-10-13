2011 年，三位在国外留学期间相识相知的巴西人提出了一个大胆想法 - 在网上开一个家具和装饰品商店。信息安全基础架构主管 João Batista 说：“当时，投资者对这个想法充满怀疑，他们觉得，人们不会愿意坐在沙发上选购沙发。”但这些创始人坚持自己的信念。毕竟，事实已经证明了消费者喜欢在线购买电子产品和其他大件商品的便利性。



不过与电视相比，消费者对沙发具有更明显的私人喜好。为了赢得客户，Mobly 需要自始至终提供卓越体验。以最低标准来看，这意味着让每一位购物者都需要能查看大量图片并获得快速的页面加载时间。更进一步来说，需要让客户拥有一般实体店无法提供的那种激动人心的体验。例如，客户可以借助增强现实技术了解商品在自家客厅中的实际摆放效果。João 说：“为了给所有客户提供卓越体验，包括那些身处偏远地区的客户，我们需要将网店托管在靠近他们的服务器上。否则，页面加载时间将过于漫长，刚刚开始接触家具电商购物的客户可能会放弃这种渠道，转而到竞争对手的实体店购物。”