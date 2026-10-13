Mit Akamai konnten die Gründer von Mobly ihre Vision wahr machen. „Mit seinem umfangreichen, über das gesamte Land verteilten Servernetzwerk war das Content Delivery Network von Akamai die Lösung für unser Problem“, sagt João. Dass kein eigenes Rechenzentrum aufgebaut werden musste, war ein weiterer entscheidender Vorteil, denn dadurch konnte das junge Unternehmen seine Infrastrukturkosten erheblich senken.

Heute ist Mobly ein erfolgreiches Onlineunternehmen, dessen Angebot mehr als 200.000 Produkte umfasst. Allein im ersten Quartal 2021 wurden über eine Million aktive Kunden und mehr als 327.000 Bestellungen verzeichnet. „Witzig ist, dass Sofas inzwischen tatsächlich unsere meistverkauften Produkte sind“, so João. Im Jahr 2019 eröffnete das Unternehmen außerdem seine erste lokale Filiale. Heute gibt es bereits 11 Mobly-Geschäfte – und weitere sind schon in Planung.

Das Unternehmen überzeugt durch ein umfassendes Shopping-Erlebnis über die Website, die mobile App und die Filialen hinweg. „Wir kombinieren alle Vorteile des Online-Shoppings und des Einkaufens vor Ort und schaffen damit ein außergewöhnliches Erlebnis“, sagt João. So können Kunden, die ein Geschäft besuchen, beispielsweise auch Produkte sehen, die derzeit nicht auf Lager sind, indem sie entsprechende QR-Codes scannen. Für Kunden, die von zu Hause aus einkaufen, bietet die Mobly App eine Augmented-Reality-Funktion: Sie müssen nur ihr Smartphone auf eine Stelle in ihrer Wohnung richten und erhalten sofort einen Eindruck davon, wie unterschiedliche Sofakonfigurationen dort aussehen würden. Und wenn sie bei einem Freund einen Sofatisch sehen, der ihnen gefällt, können sie einfach ein Foto davon machen und schon zeigt Mobly ähnliche Produkte an.

