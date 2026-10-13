Nel 2011, tre amici brasiliani che si erano conosciuti studiando all'estero hanno avuto l'audace idea di creare uno store online per la vendita di mobili e arredamento. "All'epoca, gli investitori ritenevano che gli acquirenti avrebbero comprato difficilmente un divano, ad esempio, senza prima provarlo", afferma João Batista, direttore del reparto Information Security Infrastructure. Tuttavia, i fondatori dell'azienda sapevano di avere qualcosa di grande tra le mani. Del resto, i consumatori avevano già dimostrato di preferire la praticità dello shopping online per acquistare prodotti elettronici e altri articoli con una fascia di prezzo elevata.



Ma un divano è un oggetto più personale, ad esempio, rispetto ad una televisione. Per fidelizzare i clienti, Mobly aveva la necessità di fornire experience eccezionali dall'inizio alla fine del processo, il che richiedeva, come minimo, caricare un numero elevato di immagini in tempi rapidi per ogni acquirente e, ancora meglio, fornire experience non consentite in un tipico negozio fisico, come la realtà aumentata per vedere come un oggetto sta, ad esempio, nel proprio soggiorno. "Per offrire le stesse opportunità a tutti i clienti, anche quelli residenti in aree remote, avevamo la necessità di gestire lo store online su server distribuiti nelle vicinanze dei clienti", afferma João. "In caso contrario, il caricamento delle pagine avrebbe richiesto troppo tempo e i clienti non abituati all'acquisto di mobili online avrebbero desistito, rivolgendosi ai negozi fisici della concorrenza".