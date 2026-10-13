Os fundadores da Mobly estavam animados para trazer as compras de móveis on-line para o Brasil, mas antes precisavam vencer alguns grandes desafios, como carregar rapidamente páginas cheias de imagens, mesmo em áreas remotas, bloquear ataques de cibersegurança e manter os custos de infraestrutura baixos. Eles encontraram a solução na CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) segura da Akamai, que tem servidores localizados em todo o país, próximos aos clientes. A loja on-line prosperou, validando a visão dos fundadores e, anos depois, a Mobly adicionou lojas físicas. Hoje, os compradores de móveis no Brasil desfrutam de uma experiência de compras em todos os canais que abrange o aplicativo, o site e as lojas da empresa. As novas experiências digitais, como a realidade aumentada para visualizar como um item ficaria na sala de estar de alguém ou a leitura de QR codes nas lojas para ver itens que só estão disponíveis on-line, agradam os clientes e fazem com que eles voltem sempre.
As compras em todos os canais conquistam os clientes
Garantia de carregamento rápido do site em qualquer lugar do mundo
Em 2011, três amigos brasileiros que se conheceram estudando no exterior tiveram a ideia ousada de abrir uma loja on-line de móveis e decoração. "Na época, os investidores não acreditavam que as pessoas comprariam um sofá sem se sentar nele primeiro", diz João Batista, diretor de Infraestrutura de segurança da informação. Mas os fundadores sabiam que essa era uma boa ideia. Afinal de contas, os consumidores já tinham provado que gostavam da praticidade de comprar eletrônicos e outros itens mais caros on-line.
Mas comprar um sofá é algo mais pessoal que comprar uma TV, por exemplo. Para conquistar os clientes, a Mobly precisava entregar uma experiência excepcional do início ao fim. No mínimo, isso significava muitas imagens e um tempo rápido de carregamento de páginas para todos os compradores. Melhor ainda seria proporcionar experiências empolgantes que não estão disponíveis em uma loja física comum, como realidade aumentada para conferir como um item ficaria na própria sala de estar do cliente. "Para fazer com que isso funcionasse para todos os clientes, mesmo para os que vivem em áreas remotas, precisávamos hospedar a loja on-line em servidores localizados próximos a eles", afirma João. "Caso contrário, as páginas levariam muito tempo para carregar, e os clientes novos na compra de móveis on-line poderiam desistir e ir para a loja física de um concorrente."
Combinação de compras on-line e presenciais
Os fundadores da Mobly transformaram sua visão em realidade com a Akamai. "A CDN da Akamai era a solução que precisávamos, por causa da sua enorme rede de servidores em todo o país", diz João. O fato de não precisarmos construir um data center também manteve os custos de infraestrutura baixos, o que era importante para a empresa em desenvolvimento.
Hoje, a Mobly tem um negócio on-line próspero, apresentando cerca de 200 mil produtos. Mais de um milhão de clientes ativos realizaram mais de 327 mil pedidos apenas no 1º trimestre de 2021. "Ironicamente, agora, os sofás são nossos produtos mais vendidos", afirma João. Em 2019, a empresa inaugurou sua primeira loja física. Hoje, existem 11 lojas Mobly, e há ainda mais por vir.
A empresa se destaca com uma rica experiência de compras que abrange o website, o app móvel e as lojas físicas. "Estamos combinando o que há de melhor em compras digitais e presenciais para criar uma experiência melhor do que usar apenas uma dessas opções", diz João. Por exemplo, os clientes que visitam uma loja física podem ver os produtos que atualmente não estão em estoque lendo QR codes. Os clientes que compram de casa com o aplicativo da Mobly podem usar realidade aumentada para apontar seus telefones para um espaço e ver como as diferentes configurações de sofá ficariam naquele ambiente. Se eles gostarem da mesa de centro de um amigo, poderão tirar uma foto para ver itens semelhantes da Mobly.
"Sem a Akamai, não poderíamos oferecer nossa experiência de compras em todos os canais. Experiências como realidade aumentada usam muita largura de banda e, portanto, precisam ser entregues de servidores de edge muito próximos ao cliente."— João Batista, diretor de Infraestrutura de segurança da informação da Mobly
Agilidade dos negócios quando o inesperado acontece
O modelo de negócios digitais da Mobly foi muito útil durante a pandemia de COVID-19. Oitenta e cinco por cento da receita da empresa vem das vendas on-line, o que é uma proporção extraordinariamente grande para as empresas brasileiras de móveis. "As pessoas, que de repente começaram a trabalhar de casa, queriam cadeiras melhores e uma decoração mais alegre, e a possibilidade de fazer pedidos on-line permitiu que elas atualizassem o espaço de trabalho com a segurança de permanecer em casa", afirma João. "Nós não precisamos passar pela jornada da transformação digital porque nascemos digitais."
Graças à Akamai, a Mobly lidou facilmente com um aumento de 57% das vendas on-line em um ano. Os lucros desse período cresceram 55%. "Além de atrair novos clientes durante a pandemia, nossos clientes também estão voltando para comprar, tanto on-line quanto em nossas lojas físicas, à medida que elas estão reabrindo", diz João. Os ótimos produtos, combinados a uma excelente experiência, geram fidelidade.
Segurança para evitar tempo de inatividade e proteger os dados dos clientes
A cibersegurança é a principal prioridade da Mobly: para manter a confiança dos clientes, cumprir as normas de privacidade de dados do Brasil e evitar ataques que poderiam interromper os negócios. João estima o custo do tempo de inatividade em cerca de 500 mil reais (US$ 97.000) por hora. "A Akamai bloqueia automaticamente o tráfego suspeito, o que nos dá um controle flexível sobre as regras", ele diz. A equipe de João criou milhares de regras personalizadas. Por exemplo, algumas bloqueiam comunicações incomuns entre partes da plataforma, o que é um sinal de atividade de hackers. Outras regras acionam alertas quando o volume de tráfego fica anormal para aquele período do dia, o que é outro sinal vermelho.
"A Akamai bloqueia 120 mil solicitações maliciosas por minuto, ajudando a manter nossos servidores ativos e a proteger informações confidenciais."— João Batista, diretor de Infraestrutura de segurança da informação da Mobly
"A Akamai bloqueia 120 mil solicitações maliciosas por minuto, ajudando a manter nossos servidores ativos e a proteger informações confidenciais", afirma João. "Nós sempre atualizamos o software, e a Akamai também detecta novas APIs automaticamente para que possamos manter nossas regras de proteção atualizadas. Não sei como faríamos isso sem a Akamai."
João também usa as soluções da Akamai para proteger aplicações de negócios hospedadas na AWS (Amazon Web Services). "A Akamai e a AWS nos proporcionam uma defesa muito eficaz contra ciberameaças", declara João. "Por exemplo, ninguém, incluindo os invasores, pode acessar nossa infraestrutura da AWS pela Internet. Eles precisam passar pela Akamai, o que interrompe os ataques."
A mobília do futuro
Em fevereiro de 2021, uma década depois que os amigos de faculdade tiveram seu plano de negócios inovador, a Mobly fez sua oferta pública inicial. Agora, a equipe do João está se preparando para ainda mais crescimento. "Nossas pesquisas mostram que as compras on-line como uma porcentagem de todas as compras no Brasil devem triplicar ano a ano, aumentando de 5% para mais de 15%", diz João. Os planos para capturar uma grande parte desse crescimento incluem novas e inovadoras experiências de compras, opções de envio rápido de produtos em estoque e uma excelente experiência pós-venda. "Com a Akamai, sabemos que podemos continuar entregando uma excelente experiência conforme crescemos", afirma João. O futuro parece tão brilhante quanto uma mesa com tampo de vidro polido.
Sobre a Mobly
Fundada em 2011 por Victor Noda, Marcelo Marques e Mário Fernandes, a Mobly é uma empresa de tecnologia com foco no comércio eletrônico. A empresa oferece 200 mil itens de mobília e decoração em seu website, seu app móvel e suas lojas físicas espalhadas por todo o Brasil. Em 2021, a Mobly celebrou sua IPO, usando o símbolo MBLY3. https://www.mobly.com.br/
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.