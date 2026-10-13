Os fundadores da Mobly transformaram sua visão em realidade com a Akamai. "A CDN da Akamai era a solução que precisávamos, por causa da sua enorme rede de servidores em todo o país", diz João. O fato de não precisarmos construir um data center também manteve os custos de infraestrutura baixos, o que era importante para a empresa em desenvolvimento.

Hoje, a Mobly tem um negócio on-line próspero, apresentando cerca de 200 mil produtos. Mais de um milhão de clientes ativos realizaram mais de 327 mil pedidos apenas no 1º trimestre de 2021. "Ironicamente, agora, os sofás são nossos produtos mais vendidos", afirma João. Em 2019, a empresa inaugurou sua primeira loja física. Hoje, existem 11 lojas Mobly, e há ainda mais por vir.

A empresa se destaca com uma rica experiência de compras que abrange o website, o app móvel e as lojas físicas. "Estamos combinando o que há de melhor em compras digitais e presenciais para criar uma experiência melhor do que usar apenas uma dessas opções", diz João. Por exemplo, os clientes que visitam uma loja física podem ver os produtos que atualmente não estão em estoque lendo QR codes. Os clientes que compram de casa com o aplicativo da Mobly podem usar realidade aumentada para apontar seus telefones para um espaço e ver como as diferentes configurações de sofá ficariam naquele ambiente. Se eles gostarem da mesa de centro de um amigo, poderão tirar uma foto para ver itens semelhantes da Mobly.

