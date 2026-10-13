Les fondateurs de Mobly étaient très enthousiastes à l'idée de proposer l'achat de meubles en ligne au Brésil, mais ils devaient d'abord relever certains défis majeurs : charger rapidement des pages très volumineuses en raison des images même dans des régions reculées, bloquer les attaques de cybersécurité et maintenir de faibles coûts d'infrastructure. Ils ont trouvé la solution avec le réseau de diffusion de contenu sécurisé d'Akamai, qui met à leur disposition des serveurs situés dans tout le pays, à proximité des clients. La boutique en ligne a prospéré, validant ainsi la vision des fondateurs, et quelques années plus tard Mobly a également ouvert des magasins physiques. Aujourd'hui, les acheteurs de meubles brésiliens profitent d'une expérience d'achats omnicanale sur l'application, le site Web et les magasins Mobly. Les nouvelles expériences digitales, telles que la réalité augmentée pour voir à quoi ressemblerait un article dans son salon et le scannage de codes QR en magasin pour afficher les articles disponibles uniquement en ligne, sont très appréciées des clients et les incitent à revenir.
Les achats omnicanaux fidélisent les clients
Assurer le chargement rapide du site Web aux quatre coins du monde
En 2011, trois amis brésiliens qui s'étaient rencontrés pendant leurs études à l'étranger ont eu l'idée audacieuse d'une boutique en ligne de meubles et de décoration intérieure. « À l'époque, les investisseurs doutaient que les personnes achèteraient des canapés sans les essayer d'abord », explique João Batista, responsable de l'infrastructure de sécurité de l'information. Cependant, les fondateurs savaient qu'ils tenaient quelque chose. Après tout, il était déjà établi que les utilisateurs appréciaient la commodité des achats en ligne pour le matériel électronique et d'autres articles coûteux.
Un canapé est toutefois un objet plus personnel qu'une télévision, par exemple. Pour gagner des clients, Mobly devait offrir une expérience exceptionnelle du début à la fin. Au minimum, cela signifiait un grand nombre d'images et un temps de chargement de page rapide pour chaque acheteur. Pour faire encore mieux, Mobly décida de proposer des expériences inédites qu'un magasin physique n'offre pas, comme la réalité augmentée pour visualiser un article dans son propre salon. « Pour que notre idée fonctionne pour tous les clients, même dans les régions reculées, il était nécessaire d'héberger la boutique en ligne sur des serveurs situés à proximité », explique João. « Dans le cas contraire, le chargement des pages serait trop long et les clients peu habitués à acheter des meubles en ligne risqueraient d'abandonner et de se rendre dans le magasin physique d'un concurrent. »
Associer les expériences d'achat en magasin et en ligne
Grâce à Akamai, la vision des fondateurs de Mobly est devenue réalité. « Le réseau de diffusion de contenu d'Akamai, grâce à ses serveurs situés dans tout le pays, nous a apporté la solution », explique João. Le fait de ne pas avoir à construire de centre de données a également permis de réduire les coûts d'infrastructure, un facteur important pour cette jeune entreprise.
Aujourd'hui, Mobly est une entreprise en ligne prospère qui propose plus de 200 000 produits. Plus d'un million de clients actifs ont passé plus de 327 000 commandes au cours du seul premier trimestre 2021. « Ce qui est ironique, c'est que les canapés sont désormais nos produits les plus vendus », ajoute João. En 2019, la société a ouvert son premier magasin physique. Aujourd'hui, il existe 11 magasins Mobly et d'autres vont bientôt ouvrir leurs portes.
L'entreprise se distingue par une expérience d'achat diversifiée à travers le site Web, l'application pour mobile et les magasins physiques. « Nous combinons le meilleur des achats en ligne et en magasin pour créer une expérience supérieure à l'une et l'autre de ces expériences prises séparément », explique João. Par exemple, les clients qui se rendent dans un magasin physique peuvent voir des produits qui ne sont pas en stock en scannant des codes QR. À l'inverse, les clients qui utilisent l'application Mobly peuvent, grâce à la réalité augmentée, orienter leur téléphone vers un espace de leur salon et essayer diverses configurations de canapé. S'ils aiment la table basse d'un ami, ils peuvent la prendre une photo pour voir les articles similaires de Mobly.
« Sans Akamai, nous ne pourrions pas offrir notre expérience d'achats omnicanale. Les expériences comme la réalité augmentée consomment beaucoup de bande passante et doivent donc être fournies à partir de serveurs en bordure de l'Internet très proches du client. »— João Batista, responsable de l'infrastructure de sécurité de l'information, Mobly
Agilité commerciale en cas d'imprévu
Le modèle d'entreprise digitale de Mobly répondait parfaitement à la demande des clients pendant la pandémie de COVID-19. 85 % des revenus de la société proviennent des ventes en ligne, une proportion rare pour les entreprises de meubles brésiliennes. « Les personnes qui se sont soudainement retrouvées à travailler chez elles ont voulu des chaises plus confortables et un intérieur plus agréable. Les commandes en ligne leur ont permis d'améliorer leur espace de travail tout en restant en sécurité », explique João. « Nous n'avons pas eu à nous convertir au digital car nous sommes nés en ligne. »
Grâce à Akamai, Mobly a géré sans le moindre problème une augmentation de 57 % des ventes en ligne en un an. Les bénéfices ont augmenté de 55 % durant cette période. « Non seulement nous avons attiré de nouveaux clients pendant la pandémie, mais nos clients effectuent de plus en plus souvent des achats répétés, aussi bien en ligne que dans nos magasins physiques qui ont rouvert leurs portes », ajoute João. De bons produits et une expérience exceptionnelle permettent de fidéliser les clients.
Sécurité pour éviter les temps d'arrêt et protéger les données des clients
La cybersécurité est une priorité pour Mobly afin de garder la confiance des clients, de se conformer aux réglementations brésiliennes en matière de confidentialité des données et d'éviter les attaques susceptibles d'interrompre les activités de l'entreprise. João estime le coût des temps d'arrêt à environ 500 000 R$ (97 000 US$) par heure. « Akamai bloque automatiquement tout trafic suspect, ce qui nous donne un contrôle flexible sur les règles », explique-t-il. Son équipe a créé des milliers de règles personnalisées. Par exemple, certaines règles bloquent les communications inhabituelles entre différentes parties de la plateforme, signe d'activité de la part des hackers, tandis que d'autres déclenchent des alertes lorsque le volume de trafic s'écarte de la norme pour une heure donnée, ce qui constitue un autre signe d'alerte.
« Akamai bloque 120 000 requêtes malveillantes chaque minute afin de garantir la disponibilité de nos serveurs et de protéger les informations sensibles. »— João Batista, responsable de l'infrastructure de sécurité de l'information, Mobly
« Akamai bloque 120 000 requêtes malveillantes chaque minute afin de garantir la disponibilité de nos serveurs et de protéger les informations sensibles », ajoute João. « Nous mettons constamment à jour nos logiciels et, en outre, Akamai découvre automatiquement de nouvelles API pour nous aider à maintenir nos règles de protection à jour. Je ne sais pas comment nous pourrions faire tout cela sans Akamai. »
João utilise également les solutions Akamai pour protéger les applications professionnelles hébergées sur Amazon Web Services (AWS). « Akamai et AWS nous offrent une défense très efficace contre les cybermenaces », explique João. « Par exemple, personne, pas même les cybercriminels, ne peut accéder à notre infrastructure AWS sur Internet. Il faut impérativement passer par Akamai, ce qui élimine la plupart des attaques. »
Meubler l'avenir
En février 2021, dix ans après l'idée novatrice de ses trois fondateurs, la société Mobly est entrée en bourse. L'équipe de João se prépare désormais à une croissance plus importante. « Nos recherches montrent que le pourcentage d'achats en ligne par rapport à l'ensemble des achats effectués au Brésil va tripler d'une année à l'autre et ainsi passer de 5 % à plus de 15 % », analyse João. Les plans visant à capter une grande partie de cette croissance incluent de nouvelles expériences d'achat innovantes, des options d'expédition accélérée pour les produits en stock et une expérience après-vente exceptionnelle. « Avec Akamai, nous savons que nous pouvons continuer à offrir une expérience exceptionnelle tout en continuant à nous développer », explique João. Pour Mobly, l'avenir semble aussi brillant qu'une table en verre poli.
À propos de Mobly
Fondée en 2011 par Victor Noda, Marcelo Marques et Mario Fernandes, Mobly est une entreprise technologique spécialisée dans l'e-commerce. La société propose 200 000 meubles et articles de décoration par le biais de son site Web, de son application pour mobile et de ses magasins physiques dans tout le Brésil. En 2021, Mobly a célébré son entrée en bourse sous le symbole MBLY3. https://www.mobly.com.br/
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.