Grâce à Akamai, la vision des fondateurs de Mobly est devenue réalité. « Le réseau de diffusion de contenu d'Akamai, grâce à ses serveurs situés dans tout le pays, nous a apporté la solution », explique João. Le fait de ne pas avoir à construire de centre de données a également permis de réduire les coûts d'infrastructure, un facteur important pour cette jeune entreprise.

Aujourd'hui, Mobly est une entreprise en ligne prospère qui propose plus de 200 000 produits. Plus d'un million de clients actifs ont passé plus de 327 000 commandes au cours du seul premier trimestre 2021. « Ce qui est ironique, c'est que les canapés sont désormais nos produits les plus vendus », ajoute João. En 2019, la société a ouvert son premier magasin physique. Aujourd'hui, il existe 11 magasins Mobly et d'autres vont bientôt ouvrir leurs portes.

L'entreprise se distingue par une expérience d'achat diversifiée à travers le site Web, l'application pour mobile et les magasins physiques. « Nous combinons le meilleur des achats en ligne et en magasin pour créer une expérience supérieure à l'une et l'autre de ces expériences prises séparément », explique João. Par exemple, les clients qui se rendent dans un magasin physique peuvent voir des produits qui ne sont pas en stock en scannant des codes QR. À l'inverse, les clients qui utilisent l'application Mobly peuvent, grâce à la réalité augmentée, orienter leur téléphone vers un espace de leur salon et essayer diverses configurations de canapé. S'ils aiment la table basse d'un ami, ils peuvent la prendre une photo pour voir les articles similaires de Mobly.

