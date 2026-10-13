2011년 해외 유학 중 만나 친구가 된 브라질인 세 명은 가구와 장식품을 판매하는 온라인 매장을 설립한다는 대담한 계획을 세웠습니다. Mobly의 정보 보안 인프라 책임자 주앙 바티스타(João Batista)는 "당시 투자자들은 사람들이 소파에 앉아보지 않아도 소파를 구입할 것이라는 생각에 회의적이었습니다."라고 말합니다. 그러나 설립자들은 자신들의 생각이 옳다는 것을 알고 있었습니다. 소비자들이 전자제품이나 기타 고가의 제품을 구매할 때 편리한 온라인 쇼핑을 선호한다는 점은 이미 증명된 사실이었습니다.



하지만 가구는 전자제품보다 개인의 취향을 더 많이 반영합니다. Mobly는 고객을 확보하기 위해 시종일관 탁월한 경험을 제공해야 했습니다. 모든 쇼핑객에게 많은 이미지와 페이지를 빠르게 로딩해야 한다는 점은 필수 조건이었습니다. 또한 가구가 고객의 거실에 잘 어울릴지 미리 보여주는 증강 현실 등 일반적인 오프라인 매장에서는 제공할 수 없는 흥미로운 경험도 더하고 싶었습니다. 주앙은 "멀리 있는 고객을 포함해 모든 고객이 사용할 수 있도록 하려면 고객과 가까운 곳에 있는 서버에 온라인 매장을 호스팅해야 합니다. 그렇지 않으면 페이지를 로딩하는 데 시간이 너무 오래 걸릴 수 있죠. 가구를 온라인으로 처음 쇼핑하는 고객은 포기하고 경쟁업체의 오프라인 매장으로 갈 수도 있습니다.