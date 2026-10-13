Mobly의 설립자들은 기쁜 마음으로 브라질에 온라인 가구 쇼핑을 도입했습니다. 하지만 먼 지역까지 이미지가 많은 페이지를 빠르게 로딩하고, 사이버 보안 위협을 차단하고, 인프라 비용을 낮추는 등 몇 가지 주요 과제를 우선 해결해야 했습니다. 이들은 브라질 전역에 걸쳐 고객과 가까운 곳에 서버를 갖춘 Akamai의 보안 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)에서 답을 찾았습니다. Mobly의 온라인 매장은 커다란 성공을 거두면서 설립자들의 비전을 입증했고, 몇 년 후 오프라인 매장을 추가했습니다. 현재 브라질의 가구 쇼핑객들은 Mobly의 앱, 웹사이트, 매장을 아우르는 옴니채널 쇼핑 경험을 즐깁니다. 가구가 내 거실에 잘 어울릴지 미리 보여주는 증강 현실, 온라인 전용 판매 제품을 확인하기 위한 매장 내 QR 코드 스캔 등 새로운 디지털 경험으로 고객에게 즐거움을 선사하고 재구매율을 높입니다.
옴니채널 쇼핑으로 고객 유치
세계 곳곳에서 웹사이트를 신속하게 로딩
2011년 해외 유학 중 만나 친구가 된 브라질인 세 명은 가구와 장식품을 판매하는 온라인 매장을 설립한다는 대담한 계획을 세웠습니다. Mobly의 정보 보안 인프라 책임자 주앙 바티스타(João Batista)는 "당시 투자자들은 사람들이 소파에 앉아보지 않아도 소파를 구입할 것이라는 생각에 회의적이었습니다."라고 말합니다. 그러나 설립자들은 자신들의 생각이 옳다는 것을 알고 있었습니다. 소비자들이 전자제품이나 기타 고가의 제품을 구매할 때 편리한 온라인 쇼핑을 선호한다는 점은 이미 증명된 사실이었습니다.
하지만 가구는 전자제품보다 개인의 취향을 더 많이 반영합니다. Mobly는 고객을 확보하기 위해 시종일관 탁월한 경험을 제공해야 했습니다. 모든 쇼핑객에게 많은 이미지와 페이지를 빠르게 로딩해야 한다는 점은 필수 조건이었습니다. 또한 가구가 고객의 거실에 잘 어울릴지 미리 보여주는 증강 현실 등 일반적인 오프라인 매장에서는 제공할 수 없는 흥미로운 경험도 더하고 싶었습니다. 주앙은 "멀리 있는 고객을 포함해 모든 고객이 사용할 수 있도록 하려면 고객과 가까운 곳에 있는 서버에 온라인 매장을 호스팅해야 합니다. 그렇지 않으면 페이지를 로딩하는 데 시간이 너무 오래 걸릴 수 있죠. 가구를 온라인으로 처음 쇼핑하는 고객은 포기하고 경쟁업체의 오프라인 매장으로 갈 수도 있습니다.
대면 쇼핑과 온라인 쇼핑의 결합
Mobly의 설립자들은 Akamai 솔루션으로 자신들의 비전을 실현했습니다. 주앙은 "브라질 전역에 거대한 서버 네트워크를 보유한 Akamai의 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)가 해답을 제시해 주었습니다."라고 말합니다. 데이터 센터를 구축할 필요가 없어 인프라 비용을 절감할 수 있었으며, 이 점은 신생 기업인 Mobly에 매우 중요했습니다.
현재 Mobly는 20만 개의 제품을 전시하는 성공적인 온라인 비즈니스를 운영하고 있습니다. 2021년 1분기에만 1백만 명 이상의 고객이 32만7000건 이상을 발주했습니다. 주앙은 "아이러니하게도 현재 가장 많이 팔리는 가구는 소파입니다."라고 말합니다. 2019년 Mobly는 첫 번째 오프라인 매장을 개장했습니다. 현재 Mobly 매장은 11곳이며, 더 많은 매장이 오픈 준비 중입니다.
Mobly는 웹사이트, 모바일 앱, 오프라인 매장을 아우르는 풍부한 쇼핑 경험으로 차별화됩니다. 주앙은 "우리는 디지털 쇼핑과 매장 내 쇼핑의 장점을 결합해 둘 중 하나만 이용할 때보다 더 나은 경험을 창출하고 있습니다."라고 말합니다. 예를 들면 오프라인 매장을 방문하는 고객은 QR 코드를 스캔해 현재 재고가 없는 제품을 확인할 수 있습니다. Mobly 앱으로 집에서 쇼핑하는 고객은 증강 현실을 사용해 특정 공간에 스마트폰을 향하게 한 다음 다양한 소파 구성에 따라 공간이 어떻게 보이는지 확인할 수 있습니다. 친구의 커피 테이블이 마음에 든다면 사진을 찍어 Mobly 제품 중 비슷한 제품을 확인할 수 있습니다.
"Akamai가 없다면 옴니채널 쇼핑 경험을 제공할 수 없었을 것입니다. 증강 현실 같은 경험은 많은 대역폭을 사용하므로 고객과 매우 가까운 엣지 서버에서 제공해야 합니다."라고 말합니다.— 주앙 바티스타(João Batista), Mobly 정보 보안 인프라 책임자
예상치 못한 상황에서 비즈니스 민첩성 발휘
Mobly의 디지털 비즈니스 모델은 코로나19가 유행하는 동안 매우 중요한 역할을 했습니다. Mobly의 매출의 85%는 온라인 판매에서 발생하는데, 이는 브라질 가구 기업으로서는 매우 높은 비율입니다. 주앙은 "갑자기 재택 근무를 하게 된 사람들은 더 좋은 의자와 더 쾌적한 장식을 원했습니다. 제품을 온라인으로 주문하면 집에 안전하게 머물면서 작업 공간을 업그레이드할 수 있죠. 우리는 처음부터 디지털 환경에서 창업한 기업이라 디지털 트랜스포메이션 여정을 거쳐갈 필요가 없었습니다."라고 말합니다.
Akamai 덕분에 Mobly의 온라인 판매량은 1년 만에 57%나 거뜬히 증가했습니다. 이 기간의 매출은 55% 증가했습니다. 주앙은 "코로나19 대유행 중 신규 고객 유치는 물론이고, 온라인 매장과 다시 문을 연 오프라인 매장에서 재구매하는 고객도 증가했습니다."라고 말합니다. 훌륭한 제품과 훌륭한 경험이 더해져 고객 충성도가 강화된 것입니다.
다운타임을 예방하고 고객 데이터를 보호하는 보안
사이버 보안은 Mobly가 고객 신뢰를 유지하고, 브라질의 데이터 프라이버시 관련 규제를 준수하고, 비즈니스를 중단시킬 수 있는 공격을 예방하기 위해 해결해야 할 최우선 과제입니다. 주앙은 다운타임으로 인해 발생하는 비용을 시간당 약 50만 브라질 헤알(9만7000달러)로 추정합니다. 주앙은 "Akamai는 의심스러운 트래픽을 자동으로 차단하고 룰을 유연하게 제어합니다."라고 말합니다. 주앙의 팀은 수천 개의 사용자 지정 룰을 만들었습니다. 어떤 룰은 해커 활동의 징후로 볼 수 있는, 일부 플랫폼 사이에 발생하는 비정상적인 커뮤니케이션을 차단합니다. 또 다른 룰은 트래픽 볼륨이 해당 시간대의 기준을 벗어날 경우 알림을 트리거합니다.
"Akamai는 분당 12만 건의 악성 요청을 차단해 서버가 계속 가동되도록 지원하고 민감한 정보를 보호합니다."— 주앙 바티스타(João Batista), Mobly 정보 보안 인프라 책임자
주앙은 “Akamai는 분당 12만 건의 악성 요청을 차단해 서버가 계속 가동되도록 지원하고 민감한 정보를 보호합니다. 우리는 지속적으로 소프트웨어를 업데이트하고 있으며, Akamai도 보안 룰을 최신 상태로 유지할 수 있도록 새로운 API를 자동으로 검색합니다. Akamai 없이는 불가능한 일입니다."라고 말합니다.
또한 주앙은 Akamai 솔루션을 사용해 AWS(Amazon Web Services)에서 호스팅하는 비즈니스 애플리케이션을 보호합니다. 주앙은 "Akamai와 AWS는 사이버 위협에 매우 효과적인 방어 수단을 제공합니다. 예를 들어 공격자를 비롯한 그 누구도 인터넷을 통해 우리의 AWS 인프라에 접근할 수 없습니다. 반드시 Akamai의 검사를 거쳐야 합니다."라고 말합니다.
판매하는 가구처럼 근사한 Mobly의 미래
2021년 2월 Mobly는 상장기업이 되었습니다. 세 명의 대학 친구들이 선구적인 사업 계획을 세운 지 10년이 지난 때였습니다. 이제 주앙의 팀은 더 큰 성장을 준비하고 있습니다. 주앙은 "우리의 연구에 따르면 브라질의 모든 쇼핑 중 온라인 쇼핑이 차지하는 비율이 전년 대비 3배 증가해 5%에서 15% 이상을 차지하는 것으로 나타납니다."라고 말합니다. 이러한 성장의 상당 부분을 차지하기 위한 계획에는 새롭고 혁신적인 쇼핑 경험, 재고 상품 신속 배송 옵션, 탁월한 AS 경험 등이 포함됩니다. 주앙은 "우리는 Akamai와 더불어 성장을 이어가면서 탁월한 경험을 계속 제공할 수 있다는 점을 알고 있습니다."라고 말합니다. Mobly의 미래는 마치 잘 닦은 유리 테이블처럼 빛납니다.
Mobly 소개
Mobly는 이커머스에 집중한 기술 기업으로 2011년 빅터 노다(Victor Noda), 마르셀로 마르케스(Marcelo Marques), 마리오 페르난데스(Mario Fernandes)가 설립했습니다. Mobly는 브라질 전역에 걸친 오프라인 매장과 웹사이트, 모바일 앱에서 20만 개의 가구 제품과 장식품을 제공합니다. 2021년 Mobly는 기호 MBLY3으로 신규 상장했습니다. https://www.mobly.com.br/
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.