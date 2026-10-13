2011年、海外留学中に出会い友人となった3人のブラジル人が、家具やインテリアのオンラインストアという大胆なアイデアを思いつきました。Head of Information Security InfrastructureであるJoão Batista氏は、「座りもしないでソファを買うだろうかと当時の投資家たちは懐疑的でした」と話します。しかし、創業者たちはうまくいくと確信していました。結局、電子機器やその他の高額商品についても、消費者は便利なオンラインショッピングを好むことが実証されました。



しかし、ソファはテレビよりも、個人の好みに左右される商品です。Moblyが顧客を獲得するためには、すべてにおいて他では得られないような体験を提供しなければなりません。少なくとも、多くの画像を用意し、すべての買い物客がそれらのページをすばやく読み込める必要があります。そのうえで、通常の実店舗では実現できないようなエキサイティングな体験、たとえばARを活用して商品が自分のリビングルームでどう見えるかを確認するといった体験を提供できれば大きな強みとなります。Batista氏は次のように述べています。「遠隔地も含め、すべてのお客様にこのような体験を提供するためには、お客様の近くのサーバーにオンラインストアをホストする必要があります。「そうしないと、ページの読み込みに時間がかかりすぎて、初めて家具のオンラインショッピングを試みたお客様があきらめて競合他社の実店舗に行ってしまいます」