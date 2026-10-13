Moblyの創業者たちは、ブラジルに家具のオンラインショッピングを導入しようと意気込んでいましたが、そのためにはまず、大きな課題をいくつか克服する必要がありました。遠隔地でも重い画像ページがすばやく読み込まれるようにすること、サイバーセキュリティ攻撃をブロックすること、インフラを低コストで維持することなどです。彼らが見つけた答えは、国内の各地、つまり顧客の近くにサーバーが配置されているAkamaiセキュア・コンテンツ・デリバリー・ネットワークを使用することでした。創業者の見通しどおり、オンラインストアは成功し、数年後にMoblyは実店舗での営業も開始しました。現在、ブラジルの家具購入者は、アプリ、Webサイト、実店舗でオムニチャネルショッピングを楽しんでいます。たとえば、拡張現実（AR）を駆使し、自宅のリビングルームに置くと商品がどのように見えるかを確認できます。また、店舗でQRコードをスキャンすれば、オンラインでしか購入できない商品も見ることができます。このような新しいデジタル体験が顧客に喜ばれ、リピーターが増えています。
オムニチャネルショッピングで顧客を獲得
どこでもすばやくWebサイトが読み込まれるように
2011年、海外留学中に出会い友人となった3人のブラジル人が、家具やインテリアのオンラインストアという大胆なアイデアを思いつきました。Head of Information Security InfrastructureであるJoão Batista氏は、「座りもしないでソファを買うだろうかと当時の投資家たちは懐疑的でした」と話します。しかし、創業者たちはうまくいくと確信していました。結局、電子機器やその他の高額商品についても、消費者は便利なオンラインショッピングを好むことが実証されました。
しかし、ソファはテレビよりも、個人の好みに左右される商品です。Moblyが顧客を獲得するためには、すべてにおいて他では得られないような体験を提供しなければなりません。少なくとも、多くの画像を用意し、すべての買い物客がそれらのページをすばやく読み込める必要があります。そのうえで、通常の実店舗では実現できないようなエキサイティングな体験、たとえばARを活用して商品が自分のリビングルームでどう見えるかを確認するといった体験を提供できれば大きな強みとなります。Batista氏は次のように述べています。「遠隔地も含め、すべてのお客様にこのような体験を提供するためには、お客様の近くのサーバーにオンラインストアをホストする必要があります。「そうしないと、ページの読み込みに時間がかかりすぎて、初めて家具のオンラインショッピングを試みたお客様があきらめて競合他社の実店舗に行ってしまいます」
対面での買い物とオンラインショッピングを統合
Moblyの創設者はAkamaiを活用して当初のアイデアを実現しました。Batista氏は、「Akamaiのコンテンツ・デリバリー・ネットワークは、国内に分散した巨大なサーバーネットワークによって私たちの課題を解決してくれました」と話します。また、データセンターを構築する必要がないため、インフラを低コストで維持することもできました。これは創業まもない企業にとっては重要なことです。
現在、Moblyのオンラインビジネスは20万点の商品を取扱い、活況を呈しています。2021年第1四半期だけで、アクティブカスタマーが100万人を超え、注文数は32万7,000件を超えています。「皮肉なことに、今やソファは当店のベストセラー商品です」とBatista氏。2019年に同社は最初の実店舗を開店しました。現在、Moblyの店舗数は11となり、さらに増える予定です。
同社は、Webサイト、モバイルアプリ、実店舗を網羅する多彩な買い物体験で、他社とは一線を画しています。Batista氏は、「デジタルショッピングと店舗でのショッピングの長所を組み合わせることで、一方のみの場合よりも魅力的な体験を作り出しています」と話します。たとえば、実店舗を訪れた顧客は、QRコードをスキャンすることにより、実店舗に在庫がない商品を確認できます。また、Moblyアプリで自宅から購入する顧客は、AR機能を駆使して、スマートフォンを部屋の空間に向けることで、さまざまなソファの収まり具合を確かめることができます。友人のコーヒーテーブルが気に入ったなら、その写真を撮ってMoblyの類似商品を調べることもできます。
「Akamaiがなければオムニチャネルのショッピング体験を提供することはできなかったと思います。ARのような体験は多くの帯域幅を消費するので、お客様に近接したエッジサーバーから配信する必要があります」—João Batista氏、Mobly、Head of Information Security Infrastructure
不測の事態におけるビジネスの俊敏性
COVID-19パンデミックの時期には、同社のデジタル・ビジネス・モデルが功を奏しました。同社では、収益の85%をオンライン販売が占めています。これはブラジルの家具会社としては異例の割合です。Batista氏は次のように述べています。「突然、在宅勤務になった人々は、快適な椅子や元気の出るインテリアを求めました。オンラインで注文すれば、安全を確保しながら仕事場をアップグレードできます。私たちはデジタルネイティブ世代なので、デジタルトランスフォーメーションは必要ありません」
MoblyはAkamaiを利用していたため、1年間に57%というオンライン販売の急成長にも簡単に対応できました。この間に同社の利益は55%も跳ね上がりました。「パンデミック時に新規のお客様を獲得しただけでなく、再開した実店舗とオンラインの両方で何度も購入してくださるお客様が増えています」とBatista氏。優れた商品と優れた体験が顧客ロイヤルティを育みます。
ダウンタイムを防ぎ顧客データを保護するセキュリティ
Moblyにとってサイバーセキュリティは最優先課題です。顧客の信頼を維持し、ブラジルのデータプライバシー規制を遵守し、ビジネスの中断につながる可能性のある攻撃を阻止することは極めて重要です。Batista氏は、ダウンタイムのコストを1時間あたり約50万レアル（97,000米ドル）と見積もっています。「Akamaiは疑わしいトラフィックを自動的にブロックし、私たちはルールによってそれを柔軟に制御できます」とBatista氏は言います。同氏のチームは、何千ものカスタムルールを作成してきました。たとえば、プラットフォームの一部の間の異常な通信（ハッカーの行為の兆候）をブロックするルールもあれば、トラフィック量がその時間帯の基準値から外れるとアラートをトリガーし、別の警告信号を送信するルールもあります。
「Akamaiは1分あたり12万件の悪性リクエストをブロックしてくれます。これはサーバーの稼働を維持し、機微な情報を保護するために役立っています」—João Batista氏、Mobly、Head of Information Security Infrastructure
「Akamaiは1分あたり12万件の悪性リクエストをブロックしてくれます。これはサーバーの稼働を維持し、機微な情報を保護するために役立っています。当社はソフトウェアを定期的に更新しますが、Akamaiは新しいAPIも自動的に検出するので、常に保護ルールを最新の状態に保つことができます。Akamaiがなければ、どうしたらよいかわかりません」（Batista氏）
同氏はAkamaiのソリューションを使用して、Amazon Web Services（AWS）にホストされているビジネスアプリケーションも保護しています。「AkamaiとAWSは、サイバー脅威に対して非常に効果的な防御を提供してくれます。たとえば、インターネットを通じて当社のAWSインフラに到達できる人は、攻撃者を含めて誰もいません。このようなトラフィックは必ずAkamaiを経由し、攻撃は排除されます」（Batista氏）
未来を形作る家具ビジネス
大学の友人3人が画期的なビジネスプランを思いついてから10年後の2021年2月、Moblyは新規株式公開を行いました。現在、Batista氏のチームは、さらなる成長を見据えて、準備を進めています。同氏は次のように述べています。「当社の調査によると、ブラジルの全ショッピングに占めるオンラインショッピングの割合は、前年比で3倍増となり、5%から15%以上に拡大すると見込まれます」この成長を大きく取り込むために、新しい革新的なショッピング体験、在庫商品の特急配達オプション、優れたアフターサービスなどが計画されています。「Akamaiを利用すれば、成長しながら、魅力的な体験の提供を維持できます」とBatista氏。未来は、磨かれたガラスのテーブルのように輝いています。
Moblyについて
Victor Noda、Marcelo Marques、Mario Fernandesの3氏によって2011年に設立されたMoblyは、eコマースを中心としたテクノロジー企業です。同社は、Webサイト、モバイルアプリ、そしてブラジル各地に所在する実店舗を通じて、20万点の家具やインテリア商品を販売しています。2021年、Moblyはシンボル「MBLY3」として、新規株式上場（IPO）を実現しました。https://www.mobly.com.br/
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。