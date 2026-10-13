En 2011, tres amigos brasileños que se conocieron mientras estudiaban en el extranjero tuvieron una idea atrevida: crear una tienda online de muebles y decoración. "En ese momento, los inversores no confiaban en que las personas compraran un sofá sin probarlo antes", comenta João Batista, responsable de infraestructura de seguridad de la información, pero los fundadores sabían que tenían algo grande entre manos. Al fin y al cabo, los consumidores ya habían demostrado que les gustaba poder comprar online artículos electrónicos y otros artículos de gran valor.



Pero un sofá es más personal que una televisión, por ejemplo. Para ganar clientes, Mobly tendría que ofrecer una experiencia excepcional de principio a fin. Como mínimo, eso supone muchas imágenes y que las páginas se carguen rápido para todos los compradores. Y, aún mejor, ofrecer experiencias útiles que no estén disponibles en las tiendas físicas normales, como la realidad aumentada para ver cómo quedaría un artículo en la sala de estar. "Para que funcione para todos los clientes, incluso para los que se encuentren en zonas apartadas, necesitábamos alojar la tienda online en servidores situados cerca de ellos", comenta João. "De lo contrario, las páginas tardarían demasiado en cargarse y los clientes que prueban por primera vez las compras online de muebles podrían desistir e ir a una tienda tradicional de la competencia".