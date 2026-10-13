Los fundadores de Mobly estaban entusiasmados con la idea de ofrecer a los clientes la posibilidad de comprar muebles online en Brasil, pero primero fue necesario superar algunos desafíos importantes, como cargar rápidamente páginas con muchas imágenes incluso en zonas apartadas, bloquear ciberataques y mantener bajos los costes en infraestructura. Encontraron la respuesta en la red segura de distribución de contenido (CDN) de Akamai, con servidores repartidos por todo el país y, por tanto, cerca de los clientes. La tienda online prosperó, lo que confirmó la visión de los fundadores y, años más tarde, Mobly incorporó tiendas físicas. Hoy en día, los compradores de muebles de Brasil disfrutan de una experiencia de compras omnicanal: pueden comprar a través de la aplicación, del sitio web o en las tiendas físicas. Las experiencias digitales innovadoras, como el uso de realidad aumentada para ver cómo quedaría un artículo en la sala de estar o el escaneo de códigos QR en las tiendas para ver los artículos que solamente están disponibles online, cautivan a los clientes y hacen que vuelvan.
Con las compras omnicanal se consiguen clientes
Garantizar una carga rápida del sitio en todos los rincones del mundo
En 2011, tres amigos brasileños que se conocieron mientras estudiaban en el extranjero tuvieron una idea atrevida: crear una tienda online de muebles y decoración. "En ese momento, los inversores no confiaban en que las personas compraran un sofá sin probarlo antes", comenta João Batista, responsable de infraestructura de seguridad de la información, pero los fundadores sabían que tenían algo grande entre manos. Al fin y al cabo, los consumidores ya habían demostrado que les gustaba poder comprar online artículos electrónicos y otros artículos de gran valor.
Pero un sofá es más personal que una televisión, por ejemplo. Para ganar clientes, Mobly tendría que ofrecer una experiencia excepcional de principio a fin. Como mínimo, eso supone muchas imágenes y que las páginas se carguen rápido para todos los compradores. Y, aún mejor, ofrecer experiencias útiles que no estén disponibles en las tiendas físicas normales, como la realidad aumentada para ver cómo quedaría un artículo en la sala de estar. "Para que funcione para todos los clientes, incluso para los que se encuentren en zonas apartadas, necesitábamos alojar la tienda online en servidores situados cerca de ellos", comenta João. "De lo contrario, las páginas tardarían demasiado en cargarse y los clientes que prueban por primera vez las compras online de muebles podrían desistir e ir a una tienda tradicional de la competencia".
Combinación de compras en persona y online
Los fundadores de Mobly hicieron realidad su visión con Akamai. "La red de distribución de contenido (CDN) de Akamai fue la respuesta gracias a su enorme red de servidores en todo el país", explica João. Si no es necesario crear un centro de datos, se recortan los costes en infraestructura, lo que era muy importante para la empresa emergente.
Hoy en día, Mobly tiene un negocio online próspero con 200 000 productos. Más de un millón de clientes activos han realizado más de 327 000 pedidos solamente en el primer trimestre de 2021. "Curiosamente, los sofás son ahora nuestros productos más vendidos", comenta João. En 2019, la empresa incorporó su primera tienda física. Actualmente, hay 11 tiendas físicas Mobly, y hay más en construcción.
La empresa destaca por una variada experiencia de compra en la que se incluyen el sitio web, la aplicación móvil y las tiendas físicas. "Al combinar lo mejor de las compras digitales y en tienda física, podemos ofrecer una experiencia que supera a cualquiera de las dos por separado ", dice João. Por ejemplo, con los códigos QR, los clientes que visitan una tienda física pueden ver productos que no están en stock en ese momento. Los clientes que compran desde casa con la aplicación de Mobly pueden usar la realidad aumentada para apuntar con sus teléfonos a un espacio y averiguar cómo quedaría el sofá ahí en diferentes posiciones. Si les gusta la mesa auxiliar de un amigo, pueden hacerle una foto para ver artículos similares de Mobly.
"No podríamos ofrecer nuestra experiencia de compras omnicanal sin Akamai. Las experiencias como la realidad aumentada consumen mucho ancho de banda, por lo que deben gestionarse desde servidores en el Edge muy cerca del cliente".— João Batista, responsable de infraestructura de seguridad de la información, Mobly
Agilidad empresarial cuando ocurre un imprevisto
El modelo comercial digital de Mobly ha sido la salvación durante la pandemia por COVID-19. El 85 % de los ingresos de la empresa provienen de las ventas online, un porcentaje sorprendentemente alto para las empresas de muebles brasileñas. "Las personas que pasaron repentinamente a trabajar desde casa querían sillas mejores y una decoración más alegre. La compra online les permitió mejorar su espacio de trabajo y garantizar su seguridad", comenta João. "No tuvimos que pasar por el proceso de transformación digital porque nacimos como una empresa digital".
Gracias a Akamai, Mobly gestionó fácilmente el aumento del 57 % de las ventas online en un año. Las ganancias durante ese tiempo aumentaron un 55 %. "No solo conseguimos atraer a nuevos clientes durante la pandemia, sino que también vemos que los clientes repiten, tanto en la tienda online como en las tiendas físicas cuando vuelven a abrir", dice João. Los fantásticos productos, junto con una gran experiencia, sirven para fidelizar a los clientes.
Seguridad para evitar tiempo de inactividad y proteger los datos del cliente
La ciberseguridad es una prioridad para Mobly a fin de mantener la confianza de los clientes, cumplir con las normativas de privacidad de datos de Brasil y evitar ataques que puedan interrumpir el funcionamiento del negocio. João considera que los costes del tiempo de inactividad son de alrededor de 500 000 reales brasileños (97 000 dólares estadounidenses) por hora. "Akamai bloquea automáticamente el tráfico sospechoso, lo que nos permite controlar las reglas de forma flexible", explica. Su equipo ha creado miles de reglas personalizadas. Por ejemplo, algunas bloquean comunicaciones inusuales entre partes de la plataforma, lo que se considera un indicio de actividad de hackers. Otras reglas activan alertas cuando el volumen de tráfico es diferente al habitual a esa hora del día, lo cual se considera también otra señal de advertencia.
"Akamai bloquea 120 000 solicitudes maliciosas cada minuto, de forma que ayuda a mantener nuestros servidores operativos y a proteger la información confidencial".— João Batista, responsable de infraestructura de seguridad de la información, Mobly
"Akamai bloquea 120 000 solicitudes maliciosas cada minuto, de forma que ayuda a mantener nuestros servidores operativos y a proteger la información confidencial", comenta João. "Actualizamos constantemente nuestro software, y Akamai también descubre nuevas API automáticamente para que podamos mantener actualizadas nuestras reglas de protección. No sé cómo lo haríamos sin Akamai".
João también utiliza las soluciones de Akamai para proteger aplicaciones empresariales alojadas en Amazon Web Services (AWS). "Akamai y AWS nos proporcionan una defensa muy eficaz contra las ciberamenazas", explica João. "Por ejemplo, nadie, ni siquiera los atacantes, puede llegar a nuestra infraestructura de AWS a través de Internet. Tienen que pasar por Akamai, que elimina los ataques".
Preparación para el futuro
En febrero de 2021, una década después de que los tres amigos universitarios elaboraran su plan de negocios pionero, Mobly hizo su oferta pública inicial. El equipo de João se está preparando para crecer más. "En nuestra investigación, se observa que el porcentaje de compras online con respecto al total de compras en Brasil se triplicará año tras año, de un 5 % a más de un 15 %", comenta João. En los planes para hacerse con una cuota importante de ese crecimiento, se incluyen experiencias de compra innovadoras, opciones de envío rápido para productos en stock y un excelente servicio posventa. "Con Akamai, sabemos que podemos seguir ofreciendo una gran experiencia a medida que seguimos creciendo", comenta João. El futuro es tan brillante como una mesa de cristal pulido.
Acerca de Mobly
Fundada en 2011 por Victor Noda, Marcelo Marques y Mario Fernandes, Mobly es una empresa de tecnología centrada en e-commerce. La empresa cuenta con 200 000 muebles y objetos decorativos que se pueden adquirir en su sitio web, a través de la aplicación móvil o en las tiendas físicas distribuidas por Brasil. En 2021, Mobly celebró su oferta pública inicial con el símbolo MBLY3. https://www.mobly.com.br/
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.