了解我们在中国开展业务的承诺。

保护您的内容免受 AI 抓取类爬虫程序的侵害

发现、识别和管理爬虫程序流量，充分扩大覆盖范围并提升收入

亲自测试 - 了解我们对爬虫程序的实时监测能力。

申请演示

AI 正在改变出版商盈利和保护其内容的方式

Akamai 的爬虫程序和滥用防范解决方案可帮助您识别、了解和管理 AI 驱动的爬虫程序流量，让您保持掌控并充分实现价值，而不必逆 AI 趋势而行。

出版商信赖 Akamai

凭借 20 多年保护数字出版商的经验，Akamai 为您提供卓越的监测能力和工具。

查看谁在访问您的网站

识别爬虫程序流量模式及其规避策略。

控制内容访问

随时允许或阻止爬虫程序抓取您的网站内容。

设置规则

决定谁可以访问哪些内容以及在哪些条件下访问。

详细了解爬虫程序和滥用防范

Content Protector

了解如何防范内容抓取爬虫程序窃取您的内容并造成您的转化率下降。

查看产品详情

App & API Protector

为边缘应用程序和 API 提供出色的安全保护。

查看产品详细信息

Bot Manager

这款高级爬虫程序管理产品旨在检测并抵御复杂的恶意爬虫程序，同时允许良性爬虫程序进入。

查看产品详情

常见问题

可以。我们的爬虫程序和滥用防范解决方案可助您管理和控制 AI 爬虫程序（以及其他爬虫程序）与您网站的交互方式。您可以随时默认阻止 AI 爬虫程序，也可以精细控制爬虫程序访问网站内容的方式和时间。

可以。Akamai 能够在边缘执行策略，要求 AI 爬虫程序在访问您的内容前进行身份验证、同意许可条款或付费。您可以将内容抓取从运营负担转变为收入来源，而不是简单地加以阻止。

可以，利用 AI 即可实现！由于 Akamai 每天会收到数万亿个请求，因此我们可凭借规模和情报优势，实时准确区分 AI 爬虫程序、搜索爬虫程序和人类用户。我们结合经过验证的允许列表、实时行为分析、指纹识别和机器学习来对流量进行分类，信任合法爬虫程序，根据模式和技术信号标记 AI 爬虫程序和自动化程序，并通过交互行为和客户端信号验证人工操作。

您可以即时应用多种策略，实时阻止、质询、限制或重定向爬虫程序。

