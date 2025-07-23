可以。我们的爬虫程序和滥用防范解决方案可助您管理和控制 AI 爬虫程序（以及其他爬虫程序）与您网站的交互方式。您可以随时默认阻止 AI 爬虫程序，也可以精细控制爬虫程序访问网站内容的方式和时间。
AI 正在改变出版商盈利和保护其内容的方式
Akamai 的爬虫程序和滥用防范解决方案可帮助您识别、了解和管理 AI 驱动的爬虫程序流量，让您保持掌控并充分实现价值，而不必逆 AI 趋势而行。
出版商信赖 Akamai
凭借 20 多年保护数字出版商的经验，Akamai 为您提供卓越的监测能力和工具。
详细了解爬虫程序和滥用防范
常见问题
可以。Akamai 能够在边缘执行策略，要求 AI 爬虫程序在访问您的内容前进行身份验证、同意许可条款或付费。您可以将内容抓取从运营负担转变为收入来源，而不是简单地加以阻止。
可以，利用 AI 即可实现！由于 Akamai 每天会收到数万亿个请求，因此我们可凭借规模和情报优势，实时准确区分 AI 爬虫程序、搜索爬虫程序和人类用户。我们结合经过验证的允许列表、实时行为分析、指纹识别和机器学习来对流量进行分类，信任合法爬虫程序，根据模式和技术信号标记 AI 爬虫程序和自动化程序，并通过交互行为和客户端信号验证人工操作。
您可以即时应用多种策略，实时阻止、质询、限制或重定向爬虫程序。
资源
Content Protector 演示
我们将向您演示一次内容抓取攻击模拟，让您亲身体验 Content Protector 的以下功能：
- 利用人工智能检测可疑行为并检测出正在进行的攻击
- 为您提供准确具备自主优化能力的爬虫程序流量评估
- 提供丰富的精细响应方式，既可以阻止爬虫程序，又不会让攻击者知晓
只需两步即可预约演示：
- 提交表格
- 与我们的团队预约时间
感谢您的申请！
Akamai 专家将尽快与您联系。