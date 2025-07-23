Sí. Nuestras soluciones de protección contra bots y uso indebido le permiten gestionar y controlar la forma en que los bots de IA (y otros) interactúan con su sitio. Puede bloquear al instante los bots de IA de forma predeterminada o controlar de manera detallada cómo y cuándo pueden acceder a su contenido.
La IA está cambiando la forma en que los editores monetizan y protegen su contenido
La protección contra los bots y el uso indebido de Akamai le ayuda a identificar, comprender y gestionar el tráfico de bots basado en IA, para que pueda mantener el control y maximizar el valor sin ser anti-IA.
Los editores confían en Akamai
Con más de 20 años de experiencia en la protección de editores digitales, Akamai le ofrece la visibilidad y las herramientas necesarias para mantenerse a la vanguardia.
Preguntas frecuentes
Sí. Akamai permite aplicar políticas en el Edge, lo que fuerza a los bots de IA a que se autentiquen, acepten los términos de la licencia o paguen para acceder a su contenido. En lugar de simplemente bloquearlos, puede transformar el scraping de ser una responsabilidad a una fuente de ingresos.
¡Sí, con IA! Dado que Akamai detecta billones de solicitudes cada día, contamos con la escala y la inteligencia necesarias para distinguir con precisión los bots de IA, los rastreadores de búsqueda y los usuarios humanos en tiempo real. Combinamos listas de permiso verificadas, análisis de comportamiento en tiempo real, huellas dactilares y aprendizaje automático para clasificar el tráfico, confiando en los rastreadores legítimos, identificando bots de IA y la automatización basada en patrones y señales técnicas, así como validando a los usuarios humanos mediante el comportamiento de interacción y las señales del lado del cliente.
Las políticas se pueden aplicar al instante, lo que le permite bloquear, verificar, limitar o redirigir bots en tiempo real.
Demostración de Content Protector
Le guiaremos a través de la simulación de un ataque de scraping para que pueda experimentar de primera mano cómo Content Protector:
- aprovecha la inteligencia artificial para detectar comportamientos sospechosos e identificar un ataque en curso
- proporciona una evaluación más precisa y autorregulada del tráfico de bots
- proporciona muchas respuestas matizadas para que pueda detener los bots sin poner sobre aviso a los hackers
