¡Sí, con IA! Dado que Akamai detecta billones de solicitudes cada día, contamos con la escala y la inteligencia necesarias para distinguir con precisión los bots de IA, los rastreadores de búsqueda y los usuarios humanos en tiempo real. Combinamos listas de permiso verificadas, análisis de comportamiento en tiempo real, huellas dactilares y aprendizaje automático para clasificar el tráfico, confiando en los rastreadores legítimos, identificando bots de IA y la automatización basada en patrones y señales técnicas, así como validando a los usuarios humanos mediante el comportamiento de interacción y las señales del lado del cliente.