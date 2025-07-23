X
Proteja su contenido frente a los bots scraper de IA

Descubra, identifique y gestione el tráfico de bots para maximizar su alcance y sus ingresos

Pruébelo usted mismo: vea la visibilidad de los bots en tiempo real en acción.

Solicitar demostración

La IA está cambiando la forma en que los editores monetizan y protegen su contenido

La protección contra los bots y el uso indebido de Akamai le ayuda a identificar, comprender y gestionar el tráfico de bots basado en IA, para que pueda mantener el control y maximizar el valor sin ser anti-IA.

Los editores confían en Akamai

Con más de 20 años de experiencia en la protección de editores digitales, Akamai le ofrece la visibilidad y las herramientas necesarias para mantenerse a la vanguardia.

Vea quién está en su sitio

Identifique los patrones de tráfico de bots y las tácticas evasivas.

Controle el acceso al contenido

Permita o bloquee al instante los bots para que no rastreen su sitio.

Establezca las reglas

Decida quién obtiene acceso, a qué contenido y en qué condiciones.

Obtenga más información sobre la protección contra bots y el uso indebido

Content Protector

Descubra cómo evitar que los scrapers roben su contenido y reduzcan sus tasas de conversión.

Ver información del producto

App & API Protector

Protección de seguridad líder para aplicaciones y API en el Edge.

Ver información del producto

Bot Manager

Gestión avanzada de bots diseñada para detectar y mitigar bots maliciosos complejos y permitir al mismo tiempo los bots legítimos.

Ver información del producto

Preguntas frecuentes

Sí. Nuestras soluciones de protección contra bots y uso indebido le permiten gestionar y controlar la forma en que los bots de IA (y otros) interactúan con su sitio. Puede bloquear al instante los bots de IA de forma predeterminada o controlar de manera detallada cómo y cuándo pueden acceder a su contenido.

Sí. Akamai permite aplicar políticas en el Edge, lo que fuerza a los bots de IA a que se autentiquen, acepten los términos de la licencia o paguen para acceder a su contenido. En lugar de simplemente bloquearlos, puede transformar el scraping de ser una responsabilidad a una fuente de ingresos.

¡Sí, con IA! Dado que Akamai detecta billones de solicitudes cada día, contamos con la escala y la inteligencia necesarias para distinguir con precisión los bots de IA, los rastreadores de búsqueda y los usuarios humanos en tiempo real. Combinamos listas de permiso verificadas, análisis de comportamiento en tiempo real, huellas dactilares y aprendizaje automático para clasificar el tráfico, confiando en los rastreadores legítimos, identificando bots de IA y la automatización basada en patrones y señales técnicas, así como validando a los usuarios humanos mediante el comportamiento de interacción y las señales del lado del cliente.

Las políticas se pueden aplicar al instante, lo que le permite bloquear, verificar, limitar o redirigir bots en tiempo real.

Recursos

Cómo reescriben los bots de IA las reglas del mundo de los editores

Descubra cómo Akamai le puede ayudar a proteger, controlar y rentabilizar su contenido a medida que la IA redefine la forma en que las personas encuentran la información.

Leer blog

La gestión de bots LLM e IA se ha convertido en un problema esencial para las empresas: hágalo bien

Los bots de IA, los agentes y los scrapers de LLM quieren su contenido. A continuación, se explica cómo gestionarlos para que ayuden y no sean un obstáculo para su negocio.

Leer blog
Se muestra a una persona con gafas negras y la cara iluminada por la luz de la pantalla de un ordenador

Demostración de Content Protector

Le guiaremos a través de la simulación de un ataque de scraping para que pueda experimentar de primera mano cómo Content Protector:

  • aprovecha la inteligencia artificial para detectar comportamientos sospechosos e identificar un ataque en curso
  • proporciona una evaluación más precisa y autorregulada del tráfico de bots
  • proporciona muchas respuestas matizadas para que pueda detener los bots sin poner sobre aviso a los hackers
     

Programe una demostración en dos sencillos pasos:

  1. Envíe el formulario
  2. Reserve una cita con nuestro equipo

