예. Akamai의 봇 및 남용 방지 솔루션을 사용하면 AI 봇(및 기타 봇)이 사이트와 상호 작용하는 방식을 관리하고 제어할 수 있습니다. AI 봇을 기본적으로 즉시 차단하거나, 어떻게 그리고 언제 콘텐츠에 접속할 수 있는지 세부적으로 제어할 수 있습니다.
AI는 퍼블리셔가 콘텐츠를 수익화 및 보호하는 방법을 바꾸고 있습니다
Akamai의 봇 및 남용 방지 기능을 사용하면 AI 기반 봇 트래픽을 쉽게 파악, 이해 및 관리하여, AI 반대론자가 되지 않고도 제어를 유지하고 가치를 극대화할 수 있습니다.
퍼블리셔의 신뢰를 받는 Akamai
20년 이상 디지털 퍼블리셔를 보호해 온 Akamai와 함께라면 가시성을 확보하고 뛰어난 툴을 통해 앞서 나갈 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
예. Akamai를 이용하면 엣지에서 정책을 적용하고 AI 봇에 인증, 라이선스 조건 동의 또는 콘텐츠 접속 비용 지불을 요구할 수 있습니다. 단순히 차단하는 수준에서 벗어나, 스크레이핑을 골칫거리가 아닌 매출로 바꿀 수 있습니다.
예, AI를 통해 구분합니다! 매일 수조 개의 요청을 처리하는 Akamai는 AI 봇, 검색 크롤러와 인간 사용자를 실시간으로 정확하게 구분하는 데 필요한 규모와 인텔리전스를 갖추고 있습니다. Akamai는 검증된 허용 목록, 실시간 행동 분석, 지문 인식 기술과 머신 러닝을 결합하여 트래픽을 분류합니다. 이를 통해 정상적인 크롤러를 신뢰하고, 패턴과 기술적 신호를 기반으로 AI 봇과 자동화 시스템을 표시하며, 상호작용 행동과 클라이언트 측 신호를 통해 인간 사용자를 검증할 수 있습니다.
정책은 즉시 적용 가능하며, 이를 통해 봇을 실시간으로 차단, 리디렉션하거나, 인증을 요청하고 속도를 제한할 수 있습니다.
리소스
Content Protector 데모
스크레이핑 공격 시뮬레이션을 통해 Content Protector가 어떻게 작동하는지 직접 체험해 보실 수 있습니다.
- 인공 지능을 활용해 의심스러운 행동을 탐지하고 진행 중인 공격 포착
- 봇 트래픽에 대한 가장 정확한 셀프 튜닝 평가 제공
- 세밀한 대응 조치를 제공하고 악성 공격자들이 알아채지 못하도록 봇 차단
