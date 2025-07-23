예, AI를 통해 구분합니다! 매일 수조 개의 요청을 처리하는 Akamai는 AI 봇, 검색 크롤러와 인간 사용자를 실시간으로 정확하게 구분하는 데 필요한 규모와 인텔리전스를 갖추고 있습니다. Akamai는 검증된 허용 목록, 실시간 행동 분석, 지문 인식 기술과 머신 러닝을 결합하여 트래픽을 분류합니다. 이를 통해 정상적인 크롤러를 신뢰하고, 패턴과 기술적 신호를 기반으로 AI 봇과 자동화 시스템을 표시하며, 상호작용 행동과 클라이언트 측 신호를 통해 인간 사용자를 검증할 수 있습니다.