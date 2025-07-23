X
+1-8774252624
+1-8774252624
로그인
Control Center
Akamai 플랫폼에 액세스
Cloud Manager
클라우드 리소스 관리
Akamai 체험하기
공격을 받고 계신가요?
로그인
Control Center
Akamai 플랫폼에 액세스
Cloud Manager
클라우드 리소스 관리

AI 스크레이퍼 봇으로부터 콘텐츠를 보호하세요

봇 트래픽을 검색, 식별 및 관리하여 도달 범위와 매출을 극대화하세요

직접 테스트해 보며 실시간 봇 가시성 기능이 어떻게 작동하는지 확인하세요.

데모 요청하기

AI는 퍼블리셔가 콘텐츠를 수익화 및 보호하는 방법을 바꾸고 있습니다

Akamai의 봇 및 남용 방지 기능을 사용하면 AI 기반 봇 트래픽을 쉽게 파악, 이해 및 관리하여, AI 반대론자가 되지 않고도 제어를 유지하고 가치를 극대화할 수 있습니다.

퍼블리셔의 신뢰를 받는 Akamai

20년 이상 디지털 퍼블리셔를 보호해 온 Akamai와 함께라면 가시성을 확보하고 뛰어난 툴을 통해 앞서 나갈 수 있습니다.

사이트에 있는 사용자 확인

봇 트래픽 패턴과 교묘한 회피 기법을 식별합니다.

콘텐츠 접속 제어

봇이 사이트를 크롤링하는 것을 즉시 허용하거나 차단합니다.

룰 설정

누가 어떤 콘텐츠에 접속할 수 있는지, 어떤 조건에서 접속할 수 있는지 정합니다.

봇 및 남용 방지에 대해 자세히 알아보기

Content Protector

스크레이퍼가 콘텐츠를 도용하고 전환율을 낮추지 못하도록 차단하는 방법을 알아보세요.

제품 상세 정보 보기

App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

제품 상세 정보 보기

Bot Manager

정교한 악성 봇은 탐지 및 방어하고 정상 봇은 허용하도록 설계된 최신 봇 관리 기능입니다.

제품 상세 정보 보기

자주 묻는 질문(FAQ)

예. Akamai의 봇 및 남용 방지 솔루션을 사용하면 AI 봇(및 기타 봇)이 사이트와 상호 작용하는 방식을 관리하고 제어할 수 있습니다. AI 봇을 기본적으로 즉시 차단하거나, 어떻게 그리고 언제 콘텐츠에 접속할 수 있는지 세부적으로 제어할 수 있습니다.

예. Akamai를 이용하면 엣지에서 정책을 적용하고 AI 봇에 인증, 라이선스 조건 동의 또는 콘텐츠 접속 비용 지불을 요구할 수 있습니다. 단순히 차단하는 수준에서 벗어나, 스크레이핑을 골칫거리가 아닌 매출로 바꿀 수 있습니다.

예, AI를 통해 구분합니다! 매일 수조 개의 요청을 처리하는 Akamai는 AI 봇, 검색 크롤러와 인간 사용자를 실시간으로 정확하게 구분하는 데 필요한 규모와 인텔리전스를 갖추고 있습니다. Akamai는 검증된 허용 목록, 실시간 행동 분석, 지문 인식 기술과 머신 러닝을 결합하여 트래픽을 분류합니다. 이를 통해 정상적인 크롤러를 신뢰하고, 패턴과 기술적 신호를 기반으로 AI 봇과 자동화 시스템을 표시하며, 상호작용 행동과 클라이언트 측 신호를 통해 인간 사용자를 검증할 수 있습니다.

정책은 즉시 적용 가능하며, 이를 통해 봇을 실시간으로 차단, 리디렉션하거나, 인증을 요청하고 속도를 제한할 수 있습니다.

리소스

AI 봇이 퍼블리싱 세계를 재편하는 방법

AI는 사람들이 정보를 찾는 방법을 재편하고 있습니다. 지금과 같은 시대에 Akamai가 콘텐츠를 보호, 제어, 수익화하는 데 어떤 도움을 주는지 알아보세요.

블로그 읽기

비즈니스의 핵심 문제로 부상한 AI와 LLM 봇 관리: 올바른 대처는 무엇일까요?

AI 봇, 에이전트, LLM 스크레이퍼는 모두 내 콘텐츠를 원합니다. 이를 어떻게 관리하여 비즈니스에 방해되는 요소가 아닌 도움이 되는 요소로 만들 수 있는지 알아보세요.

블로그 읽기
검은 안경을 쓴 사람의 얼굴에 컴퓨터 화면의 빛이 비치는 모습

Content Protector 데모

스크레이핑 공격 시뮬레이션을 통해 Content Protector가 어떻게 작동하는지 직접 체험해 보실 수 있습니다.

  • 인공 지능을 활용해 의심스러운 행동을 탐지하고 진행 중인 공격 포착
  • 봇 트래픽에 대한 가장 정확한 셀프 튜닝 평가 제공
  • 세밀한 대응 조치를 제공하고 악성 공격자들이 알아채지 못하도록 봇 차단
     

간단한 두 단계로 데모를 예약하세요.

  1. 양식 제출
  2. Akamai와 시간 예약

신청해 주셔서 감사합니다!

Akamai 전문가가 곧 연락 드릴 예정입니다.