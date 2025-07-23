はい、そのために AI を活用しています！Akamai は毎日数兆ものリクエストを検知しているため、AI ボット、検索クローラー、人間のユーザーをリアルタイムで正確に識別するための拡張性とインテリジェンスを備えています。検証済みの許可リストに加え、リアルタイムのふるまい分析、フィンガープリント、機械学習を組み合わせてトラフィックを分類します。正当なクローラーは許可し、パターンや技術的信号から AI ボットや自動化を検出し、インタラクション動作やクライアント側の信号を通じて人間であるかどうかを検証します。