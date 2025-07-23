はい。Akamai のボットおよび不正利用防止ソリューションは、お客様のサイトと、AI ボットを含むさまざまなボットのインタラクションを管理および制御する力を提供します。AI ボットをデフォルトで即時ブロックすることも、アクセスのタイミングや方法をきめ細かく制御することも可能です。
AI はパブリッシャーの収益化とコンテンツ保護のあり方を変えています
Akamai のボットおよび不正利用防止ソリューションが、AI によるボットトラフィックの特定、把握、管理を支援します。反 AI になることなく、価値を最大化しながらコンテンツの制御を維持できます。
Akamai はパブリッシャーに信頼されています
20 年以上にわたりデジタルパブリッシャーを支援してきた Akamai は、状況を的確に把握し、一歩先を行くためのツールと可視性を提供します。
よくある質問（FAQ）
はい。Akamai では、エッジでポリシーを強制し、AI ボットに対して、認証、ライセンス条件への同意、コンテンツへのアクセスに対する支払いを求めることができます。単にブロックするのではなく、スクレイピングを不利益から収益源に変えることができます。
はい、そのために AI を活用しています！Akamai は毎日数兆ものリクエストを検知しているため、AI ボット、検索クローラー、人間のユーザーをリアルタイムで正確に識別するための拡張性とインテリジェンスを備えています。検証済みの許可リストに加え、リアルタイムのふるまい分析、フィンガープリント、機械学習を組み合わせてトラフィックを分類します。正当なクローラーは許可し、パターンや技術的信号から AI ボットや自動化を検出し、インタラクション動作やクライアント側の信号を通じて人間であるかどうかを検証します。
ポリシーは即座に適用できます。ボットをブロック、チャレンジ、スロットル、またはリダイレクトすることができます。
リソース
Content Protector のデモ
スクレイピング攻撃のシミュレーションを通じて、Content Protector の機能を実際に体験できます。
- AI を活用して不審なふるまいを検知し、進行中の攻撃を把握します。
- ボットトラフィックに関して、最も精度の高い自動調整アセスメントを提供します。
- 微妙に異なるさまざまな応答を用意することで、攻撃者に気づかれることなく、ボットを阻止できます。
