AI スクレイパーボットからコンテンツを保護する

ボットトラフィックを検知し、特定し、管理して、リーチと収益を最大化する

実際にお試しください。ボットの可視化をリアルタイムで体験していただけます。

デモを申し込む

AI はパブリッシャーの収益化とコンテンツ保護のあり方を変えています

Akamai のボットおよび不正利用防止ソリューションが、AI によるボットトラフィックの特定、把握、管理を支援します。反 AI になることなく、価値を最大化しながらコンテンツの制御を維持できます。

Akamai はパブリッシャーに信頼されています

20 年以上にわたりデジタルパブリッシャーを支援してきた Akamai は、状況を的確に把握し、一歩先を行くためのツールと可視性を提供します。

サイトのユーザーを確認する

ボットトラフィックのパターンや回避戦術を特定します。

コンテンツへのアクセスを制御する

ボットによるサイトのクロールを即座に許可またはブロックします。

ルールを設定する

誰が、どのコンテンツに、どのような条件でアクセスできるかを決定します。

Content Protector

コンテンツを盗み出し、コンバージョン率を低下させるスクレイパーを阻止する方法をご確認ください。

App & API Protector

アプリケーションと API をエッジで保護する先進的なセキュリティ。

Bot Manager

巧妙な悪性ボットを検知および緩和しつつ、良性ボットを許容するように設計された、高度なボット管理です。

よくある質問（FAQ）

はい。Akamai のボットおよび不正利用防止ソリューションは、お客様のサイトと、AI ボットを含むさまざまなボットのインタラクションを管理および制御する力を提供します。AI ボットをデフォルトで即時ブロックすることも、アクセスのタイミングや方法をきめ細かく制御することも可能です。

はい。Akamai では、エッジでポリシーを強制し、AI ボットに対して、認証、ライセンス条件への同意、コンテンツへのアクセスに対する支払いを求めることができます。単にブロックするのではなく、スクレイピングを不利益から収益源に変えることができます。

はい、そのために AI を活用しています！Akamai は毎日数兆ものリクエストを検知しているため、AI ボット、検索クローラー、人間のユーザーをリアルタイムで正確に識別するための拡張性とインテリジェンスを備えています。検証済みの許可リストに加え、リアルタイムのふるまい分析、フィンガープリント、機械学習を組み合わせてトラフィックを分類します。正当なクローラーは許可し、パターンや技術的信号から AI ボットや自動化を検出し、インタラクション動作やクライアント側の信号を通じて人間であるかどうかを検証します。

ポリシーは即座に適用できます。ボットをブロック、チャレンジ、スロットル、またはリダイレクトすることができます。

リソース

AI ボットはパブリッシングルールをどのように書き換えているのか

AI が情報の見つけ方を再定義するなか、Akamai がどのようにしてコンテンツの保護、制御、収益化を支援するかをご確認ください。

AI ボットと LLM ボットの管理が重要な課題に：適切な対応方法

AI ボット、エージェント、LLM スクレイパーはどれも、コンテンツを求めています。ここでは、ビジネスを妨げるのではなく後押しするようにそれらを管理する方法について説明します。

黒い眼鏡をかけた人が写っており、コンピューターの画面の明かりで顔が照らされている

Content Protector のデモ

スクレイピング攻撃のシミュレーションを通じて、Content Protector の機能を実際に体験できます。

  • AI を活用して不審なふるまいを検知し、進行中の攻撃を把握します。
  • ボットトラフィックに関して、最も精度の高い自動調整アセスメントを提供します。
  • 微妙に異なるさまざまな応答を用意することで、攻撃者に気づかれることなく、ボットを阻止できます。
     

デモのスケジュールは、2 ステップで簡単に行えます。

  1. フォームを送信する
  2. 弊社チームと時間を調整する

