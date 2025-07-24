X
Proteja seu conteúdo contra bots de scraping por IA

Descubra, identifique e gerencie o tráfego de bots para maximizar seu alcance e sua receita

Faça o teste e descubra — veja o que significa ter visibilidade de bots em tempo real.

A IA está mudando a forma como os editores monetizam e protegem seu conteúdo

A proteção oferecida pela Akamai contra bots e violações ajuda a identificar, entender e gerenciar o tráfego de bots orientado por IA, para que você possa permanecer no controle e maximizar o valor sem rejeitar a IA.

Os editores confiam na Akamai

Com mais de 20 anos de experiência na proteção de editores digitais, a Akamai oferece a você a visibilidade e as ferramentas para se manter à frente.

Veja quem está no seu site

Identifique padrões de tráfego de bots e táticas evasivas.

Controle o acesso ao conteúdo

Permita ou impeça imediatamente que os bots acessem o conteúdo do seu website.

Defina as regras

Decida quem tem acesso, a qual conteúdo e sob quais condições.

Saiba mais sobre proteção contra bots e abusos

Content Protector

Descubra como impedir que scrapers roubem seu conteúdo e diminuam suas taxas de conversão.

App & API Protector

Proteção de segurança líder para aplicações e APIs na edge.

Bot Manager

Gerenciamento avançado de bots projetado para detectar e mitigar bots maliciosos sofisticados, mas permitindo a atuação de bots legítimos.

Perguntas frequentes (FAQ)

Sim. Nossas soluções de proteção contra bots e violações dão a você o poder de gerenciar e controlar como os bots de IA (e outros) interagem com seu website. Você pode bloquear instantaneamente bots de IA por padrão ou controlar de forma granular como e quando eles podem acessar seu conteúdo.

Sim. A Akamai possibilita o uso obrigatório de políticas na edge, exigindo que os bots de IA passem por métodos de autenticação, concordem com termos de licenciamento ou paguem para acessar seu conteúdo. Em vez de simplesmente bloquear os bots, você pode transformá-los em um fluxo de receita ao invés de um problema.

Sim, com IA! Como a Akamai vê trilhões de solicitações todos os dias, temos a escala e a inteligência para distinguir precisamente os bots de IA, rastreadores de pesquisa e usuários humanos em tempo real. Combinamos listas de permissão verificadas, análise comportamental em tempo real, identificação e aprendizado de máquina para classificar o tráfego — validando rastreadores legítimos, sinalizando bots de IA e automação com base em padrões e sinais técnicos e validando seres humanos por meio do comportamento das interações e de sinais do lado do cliente.

As políticas podem ser aplicadas instantaneamente, permitindo bloquear, desafiar, acelerar ou redirecionar bots em tempo real.

Recursos

Como os bots de IA estão reescrevendo as regras de publicação

Veja como a Akamai ajuda a proteger, controlar e monetizar seu conteúdo enquanto a inteligência artificial redesenha como as pessoas encontram informações.

O gerenciamento de bots de IA e LLMs se tornou um problema crítico para os negócios: faça a coisa do jeito certo

Bots de IA, agentes e scrapers de LLMs querem seu conteúdo. Veja aqui como gerenciá-los para que eles ajudem, e não atrapalhem, seu negócio.

Demonstração do Content Protector

Orientaremos você em uma simulação de ataque de scraping, para que você possa experimentar em primeira mão o Content Protector:

  • Aproveita a inteligência artificial para detectar comportamentos suspeitos e interromper um ataque em andamento
  • Apresenta a avaliação mais precisa e com autoajuste do seu tráfego de bots
  • Oferece muitas respostas sutis para que você possa interromper os bots sem alertar os invasores
     

