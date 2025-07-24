Sim. Nossas soluções de proteção contra bots e violações dão a você o poder de gerenciar e controlar como os bots de IA (e outros) interagem com seu website. Você pode bloquear instantaneamente bots de IA por padrão ou controlar de forma granular como e quando eles podem acessar seu conteúdo.
A IA está mudando a forma como os editores monetizam e protegem seu conteúdo
A proteção oferecida pela Akamai contra bots e violações ajuda a identificar, entender e gerenciar o tráfego de bots orientado por IA, para que você possa permanecer no controle e maximizar o valor sem rejeitar a IA.
Os editores confiam na Akamai
Com mais de 20 anos de experiência na proteção de editores digitais, a Akamai oferece a você a visibilidade e as ferramentas para se manter à frente.
Saiba mais sobre proteção contra bots e abusos
Perguntas frequentes (FAQ)
Sim. A Akamai possibilita o uso obrigatório de políticas na edge, exigindo que os bots de IA passem por métodos de autenticação, concordem com termos de licenciamento ou paguem para acessar seu conteúdo. Em vez de simplesmente bloquear os bots, você pode transformá-los em um fluxo de receita ao invés de um problema.
Sim, com IA! Como a Akamai vê trilhões de solicitações todos os dias, temos a escala e a inteligência para distinguir precisamente os bots de IA, rastreadores de pesquisa e usuários humanos em tempo real. Combinamos listas de permissão verificadas, análise comportamental em tempo real, identificação e aprendizado de máquina para classificar o tráfego — validando rastreadores legítimos, sinalizando bots de IA e automação com base em padrões e sinais técnicos e validando seres humanos por meio do comportamento das interações e de sinais do lado do cliente.
As políticas podem ser aplicadas instantaneamente, permitindo bloquear, desafiar, acelerar ou redirecionar bots em tempo real.
Recursos
Demonstração do Content Protector
Orientaremos você em uma simulação de ataque de scraping, para que você possa experimentar em primeira mão o Content Protector:
- Aproveita a inteligência artificial para detectar comportamentos suspeitos e interromper um ataque em andamento
- Apresenta a avaliação mais precisa e com autoajuste do seu tráfego de bots
- Oferece muitas respostas sutis para que você possa interromper os bots sem alertar os invasores
