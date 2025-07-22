Ja, mit KI! Da Akamai jeden Tag Einblick in Billionen von Anfragen hat, verfügen wir über die nötige Skalierbarkeit und Intelligenz, um KI-Bots, Suchmaschinen-Crawler und menschliche Nutzer in Echtzeit genau zu unterscheiden. Wir kombinieren verifizierte Zulassungslisten, Verhaltensanalysen in Echtzeit, Fingerprinting und maschinelles Lernen, um den Traffic zu klassifizieren – legitime Crawler werden zugelassen, KI-Bots und Automatisierung werden auf der Grundlage von Mustern und technischen Signalen gekennzeichnet und menschliche Nutzer werden durch Interaktionsverhalten und clientseitige Signale validiert.