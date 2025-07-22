Ja. Mit unseren Lösungen zum Schutz vor Bots und Missbrauch können Sie verwalten und kontrollieren, wie KI-Bots (und andere) mit Ihrer Website interagieren. Sie können KI-Bots standardmäßig sofort blockieren oder genau kontrollieren, wie und wann sie auf Ihre Inhalte zugreifen können.
KI verändert die Art und Weise, wie Herausgeber ihre Inhalte monetarisieren und schützen
Mit den Lösungen von Akamai zum Schutz vor Bots und Missbrauch können Sie KI-gesteuerten Bot-Traffic erkennen, verstehen und verwalten. So bleiben Sie in Kontrolle und maximieren den Wert Ihrer Investitionen, ohne ganz auf KI zu verzichten.
Herausgeber vertrauen auf Akamai
Mit über 20 Jahren Erfahrung beim Schutz digitaler Verleger bietet Akamai Ihnen die Transparenz und die notwendigen Tools, um sich im Wettbewerb zu behaupten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ja. Akamai ermöglicht die Durchsetzung von Richtlinien an der Edge. KI-Bots müssen sich authentifizieren, Lizenzbedingungen zustimmen oder für den Zugriff auf Ihre Inhalte bezahlen. Statt einfach alle Bots zu blockieren, können Sie das Scraping von einem Risiko in eine Einnahmequelle verwandeln.
Ja, mit KI! Da Akamai jeden Tag Einblick in Billionen von Anfragen hat, verfügen wir über die nötige Skalierbarkeit und Intelligenz, um KI-Bots, Suchmaschinen-Crawler und menschliche Nutzer in Echtzeit genau zu unterscheiden. Wir kombinieren verifizierte Zulassungslisten, Verhaltensanalysen in Echtzeit, Fingerprinting und maschinelles Lernen, um den Traffic zu klassifizieren – legitime Crawler werden zugelassen, KI-Bots und Automatisierung werden auf der Grundlage von Mustern und technischen Signalen gekennzeichnet und menschliche Nutzer werden durch Interaktionsverhalten und clientseitige Signale validiert.
Richtlinien können sofort angewendet werden, sodass Sie Bots in Echtzeit blockieren, vor Challenges stellen, drosseln oder umleiten können.
Content Protector-Demo
Anhand einer Simulation von Scraping-Angriffen erfahren Sie aus erster Hand, welche Vorteile Content Protector bietet:
- Einsatz von künstlicher Intelligenz, um verdächtiges Verhalten zu erkennen und laufende Angriffe abzuwehren
- Äußerst genaue und selbstoptimierende Bewertung des Bot-Traffics
- Bereitstellung vieler differenzierter Antworten zur Abwehr von Bots ohne Vorwarnung an die Cyberkriminellen
