Sì, con l'AI! Poiché Akamai registra trilioni di richieste ogni giorno, dispone della portata e delle informazioni necessarie per distinguere in modo accurato i bot basati sull'AI, i crawler dei motori di ricerca e gli utenti umani in tempo reale. Riusciamo a combinare elenchi di elementi consentiti verificati, analisi dei comportamenti in tempo reale, fingerprinting e apprendimento automatico per classificare il traffico, fidandosi dei crawler legittimi, segnalando i bot basati sull'AI e l'automazione basata su modelli e segnali tecnici, nonché verificando gli utenti umani tramite il comportamento delle interazioni e i segnali lato client.