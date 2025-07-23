Sì. La nostra soluzione di protezione dai bot e dagli abusi vi consente di gestire e controllare come i bot basati sull'AI (e altri tipi di minacce) interagiscono con il vostro sito. Potete immediatamente bloccare i bot basati sull'AI per impostazione predefinita o controllare in modo granulare come e quando possono accedere ai vostri contenuti.
L'AI sta cambiando il modo con cui gli editori monetizzano e proteggono i loro contenuti
La protezione dai bot e dagli abusi offerta da Akamai vi aiuta a identificare, comprendere e gestire il traffico dei bot basato sull'AI per consentirvi di tenere sotto controllo e massimizzare il valore della soluzione senza sacrificare l'AI.
Gli editori si affidano ad Akamai
Con oltre 20 anni di esperienza nella protezione dell'editoria digitale, Akamai vi offre la visibilità e gli strumenti per tenervi aggiornati.
Domande frequenti (FAQ)
Sì. Akamai consente di applicare le policy desiderate sull'edge, richiedendo ai bot basati sull'AI di effettuare l'autenticazione, acconsentire ai termini della licenza o pagare per accedere ai vostri contenuti. Anziché semplicemente bloccare i bot, potete trasformare l'accesso ai contenuti da un problema in una fonte di ricavi.
Sì, con l'AI! Poiché Akamai registra trilioni di richieste ogni giorno, dispone della portata e delle informazioni necessarie per distinguere in modo accurato i bot basati sull'AI, i crawler dei motori di ricerca e gli utenti umani in tempo reale. Riusciamo a combinare elenchi di elementi consentiti verificati, analisi dei comportamenti in tempo reale, fingerprinting e apprendimento automatico per classificare il traffico, fidandosi dei crawler legittimi, segnalando i bot basati sull'AI e l'automazione basata su modelli e segnali tecnici, nonché verificando gli utenti umani tramite il comportamento delle interazioni e i segnali lato client.
Potete applicare le policy desiderate immediatamente per bloccare, mettere alla prova, limitare o reindirizzare i bot in tempo reale.
Risorse
Demo di Content Protector
Con la simulazione di un attacco di scraping, potrete sperimentare di persona come Content Protector:
- Sfrutta l'intelligenza artificiale per individuare comportamenti anomali e identificare un attacco in corso
- Offre una valutazione accurata e automatica del traffico dei bot
- Offre risposte sfaccettate per bloccare i bot senza farlo capire agli autori degli attacchi
