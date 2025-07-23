X
Proteggete i vostri contenuti dai bot scraper basati sull'AI

Individuate, identificate e gestite il traffico dei bot per massimizzare la portata e i ricavi della vostra azienda

Provatela direttamente: vedrete in azione la visibilità sui bot in tempo reale.

Richiedete una demo

L'AI sta cambiando il modo con cui gli editori monetizzano e proteggono i loro contenuti

La protezione dai bot e dagli abusi offerta da Akamai vi aiuta a identificare, comprendere e gestire il traffico dei bot basato sull'AI per consentirvi di tenere sotto controllo e massimizzare il valore della soluzione senza sacrificare l'AI.

Gli editori si affidano ad Akamai

Con oltre 20 anni di esperienza nella protezione dell'editoria digitale, Akamai vi offre la visibilità e gli strumenti per tenervi aggiornati.

Scoprite chi visita il vostro sito

Identificate i modelli del traffico dei bot e le tattiche elusive.

Controllate l'accesso ai contenuti

Consentite immediatamente l'accesso ai bot o bloccateli prima che accedano al vostro sito.

Impostate le regole appropriate

Decidete gli utenti che possono accedere, i contenuti a cui possono accedere e le condizioni a cui devono sottostare.

Ulteriori informazioni sulla protezione dai bot e dagli abusi

Content Protector

Scoprite come impedire agli scraper di rubare i contenuti e ridurre i vostri tassi di conversione.

App & API Protector

Proteggete le applicazioni e le API sull'edge con una soluzione per la sicurezza leader del settore.

Bot Manager

Una gestione avanzata dei bot progettata per rilevare e mitigare gli avanzati bot dannosi, consentendo, al tempo stesso, l'accesso ai bot legittimi.

Domande frequenti (FAQ)

Sì. La nostra soluzione di protezione dai bot e dagli abusi vi consente di gestire e controllare come i bot basati sull'AI (e altri tipi di minacce) interagiscono con il vostro sito. Potete immediatamente bloccare i bot basati sull'AI per impostazione predefinita o controllare in modo granulare come e quando possono accedere ai vostri contenuti.

Sì. Akamai consente di applicare le policy desiderate sull'edge, richiedendo ai bot basati sull'AI di effettuare l'autenticazione, acconsentire ai termini della licenza o pagare per accedere ai vostri contenuti. Anziché semplicemente bloccare i bot, potete trasformare l'accesso ai contenuti da un problema in una fonte di ricavi.

Sì, con l'AI! Poiché Akamai registra trilioni di richieste ogni giorno, dispone della portata e delle informazioni necessarie per distinguere in modo accurato i bot basati sull'AI, i crawler dei motori di ricerca e gli utenti umani in tempo reale. Riusciamo a combinare elenchi di elementi consentiti verificati, analisi dei comportamenti in tempo reale, fingerprinting e apprendimento automatico per classificare il traffico, fidandosi dei crawler legittimi, segnalando i bot basati sull'AI e l'automazione basata su modelli e segnali tecnici, nonché verificando gli utenti umani tramite il comportamento delle interazioni e i segnali lato client.

Potete applicare le policy desiderate immediatamente per bloccare, mettere alla prova, limitare o reindirizzare i bot in tempo reale.

Risorse

In che modo i bot basati sull'AI stanno riscrivendo le regole dell'editoria

Scoprite come Akamai può aiutarvi a proteggere, controllare e monetizzare i vostri contenuti mentre l'AI sta riplasmando il modo con cui gli utenti trovano le informazioni desiderate.

La gestione dei bot basati sull'AI e sugli LLM è diventata un problema business-critical: non si può sbagliare

Bot basati sull'AI, agenti e scraper LLM: tutti vogliono accedere ai vostri contenuti. Ecco come potete gestirli per aiutare, non ostacolare, le vostre attività aziendali.

Una persona con un bicchiere nero viene mostrata con il viso illuminato dalla luce dello schermo di un computer

Demo di Content Protector

Con la simulazione di un attacco di scraping, potrete sperimentare di persona come Content Protector:

  • Sfrutta l'intelligenza artificiale per individuare comportamenti anomali e identificare un attacco in corso
  • Offre una valutazione accurata e automatica del traffico dei bot
  • Offre risposte sfaccettate per bloccare i bot senza farlo capire agli autori degli attacchi
     

