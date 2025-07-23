Oui. Nos solutions de protection contre les bots et les abus vous permettent de gérer et de contrôler la manière dont les bots IA (et autres) interagissent avec votre site. Vous pouvez bloquer instantanément les bots IA par défaut, ou contrôler de façon granulaire comment et quand ils accèdent à votre contenu.
L'IA transforme la manière dont les éditeurs monétisent et protègent leur contenu
La protection contre les bots et les abus d'Akamai vous aide à identifier, comprendre et gérer le trafic généré par des bots pilotés par l'IA, afin que vous puissiez garder le contrôle et optimiser la valeur sans être anti-IA.
Les éditeurs font confiance à Akamai
Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la protection des éditeurs digitaux, Akamai vous offre la visibilité et les outils nécessaires pour garder une longueur d'avance.
Foire aux questions (FAQ)
Oui. Akamai permet d'appliquer des stratégies en bordure de l'Internet, obligeant alors les bots IA à s'authentifier, à accepter des conditions de licence ou à payer pour accéder à votre contenu. Au lieu de simplement bloquer, vous pouvez transformer l'extraction en une source de revenus.
Oui, grâce à l'IA ! Comme Akamai traite des milliards de requêtes chaque jour, nous avons l'ampleur et l'intelligence nécessaires pour distinguer avec précision les bots IA, les bots d'indexation de recherche et les utilisateurs humains, en temps réel. Nous combinons des listes d'autorisation vérifiées, des analyses comportementales en temps réel, des empreintes et l'apprentissage automatique pour classer le trafic en faisant confiance aux bots d'indexation légitimes, en signalant les bots IA et l'automatisation en fonction de schémas et de signaux techniques, et en validant les utilisateurs humains via leurs comportements d'interaction et des signaux côté client.
Les stratégies peuvent être appliquées instantanément, ce qui vous permet de bloquer, de remettre en question, de limiter ou de rediriger les bots en temps réel.
Ressources
Démonstration de Content Protector
Nous vous guiderons pendant la simulation d'une attaque par extraction, afin que vous puissiez voir comment Content Protector :
- utilise l'intelligence artificielle pour repérer les comportements suspects et détecter une attaque en cours ;
- vous donne l'évaluation la plus précise et la plus adaptée de votre trafic de bots ;
- fournit de nombreuses réponses nuancées pour vous permettre de bloquer les bots, sans pour autant avertir vos attaquants.
