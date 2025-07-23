X
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayez Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud

Protégez votre contenu contre les bots d'extraction IA

Découvrez, identifiez et gérez le trafic des bots pour maximiser votre portée et vos revenus

Testez-le par vous-même : découvrez la visibilité en temps réel des bots en action.

Demander une démonstration

L'IA transforme la manière dont les éditeurs monétisent et protègent leur contenu

La protection contre les bots et les abus d'Akamai vous aide à identifier, comprendre et gérer le trafic généré par des bots pilotés par l'IA, afin que vous puissiez garder le contrôle et optimiser la valeur sans être anti-IA.

Les éditeurs font confiance à Akamai

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la protection des éditeurs digitaux, Akamai vous offre la visibilité et les outils nécessaires pour garder une longueur d'avance.

Découvrez qui visite votre site

Identifiez les schémas de trafic des bots et les tactiques d'évasion.

Contrôlez l'accès à votre contenu

Autorisez ou bloquez instantanément les bots qui indexent votre site.

Définissez les règles

Décidez qui peut accéder à quel contenu, et selon quelles conditions.

En savoir plus sur la protection contre les bots et les abus

Content Protector

Découvrez comment empêcher les bots d'extraction de voler votre contenu et réduire vos taux de conversion.

Voir les détails du produit

App & API Protector

Protection de sécurité de pointe pour les applications et les API en bordure de l'Internet.

Voir les détails du produit

Bot Manager

Gestion avancée des bots conçue pour détecter et atténuer les bots malveillants sophistiqués, tout en laissant agir les bots utiles.

Voir les détails du produit

Foire aux questions (FAQ)

Oui. Nos solutions de protection contre les bots et les abus vous permettent de gérer et de contrôler la manière dont les bots IA (et autres) interagissent avec votre site. Vous pouvez bloquer instantanément les bots IA par défaut, ou contrôler de façon granulaire comment et quand ils accèdent à votre contenu.

Oui. Akamai permet d'appliquer des stratégies en bordure de l'Internet, obligeant alors les bots IA à s'authentifier, à accepter des conditions de licence ou à payer pour accéder à votre contenu. Au lieu de simplement bloquer, vous pouvez transformer l'extraction en une source de revenus.

Oui, grâce à l'IA ! Comme Akamai traite des milliards de requêtes chaque jour, nous avons l'ampleur et l'intelligence nécessaires pour distinguer avec précision les bots IA, les bots d'indexation de recherche et les utilisateurs humains, en temps réel. Nous combinons des listes d'autorisation vérifiées, des analyses comportementales en temps réel, des empreintes et l'apprentissage automatique pour classer le trafic en faisant confiance aux bots d'indexation légitimes, en signalant les bots IA et l'automatisation en fonction de schémas et de signaux techniques, et en validant les utilisateurs humains via leurs comportements d'interaction et des signaux côté client.

Les stratégies peuvent être appliquées instantanément, ce qui vous permet de bloquer, de remettre en question, de limiter ou de rediriger les bots en temps réel.

Ressources

Comment les bots IA redéfinissent les règles de l'édition

Découvrez comment Akamai vous aide à protéger, contrôler et monétiser votre contenu tandis que l'IA transforme la manière dont les gens accèdent aux informations.

Lire le blog

La gestion des bots IA et LLM est devenue un enjeu stratégique pour les entreprises : adoptez la bonne approche

Les bots IA, les agents et les bots d'extraction LLM convoitent tous votre contenu. Voici comment les gérer pour qu'ils soutiennent, et non freinent, votre entreprise.

Lire le blog
Une personne aux lunettes noires est représentée avec le visage éclairé par la lumière d'un écran d'ordinateur

Démonstration de Content Protector

Nous vous guiderons pendant la simulation d'une attaque par extraction, afin que vous puissiez voir comment Content Protector :

  • utilise l'intelligence artificielle pour repérer les comportements suspects et détecter une attaque en cours ;
  • vous donne l'évaluation la plus précise et la plus adaptée de votre trafic de bots ;
  • fournit de nombreuses réponses nuancées pour vous permettre de bloquer les bots, sans pour autant avertir vos attaquants.
     

Programmez votre démonstration en deux étapes simples :

  1. Envoyez le formulaire
  2. Réservez un créneau avec notre équipe

Nous vous remercions de votre demande !

Un expert d'Akamai vous contactera sous peu.