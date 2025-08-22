X
Computação em nuvem para jogos

Maximize as experiências de jogos. Minimize os custos com nuvem.

Imagem de uma mulher sorridente usando fones de ouvido e interagindo com seu telefone em uma rua movimentada da cidade.

Aumente o desempenho e minimize a latência

Encante os gamers com uma experiência rápida, imersiva e personalizada. Capacite os desenvolvedores com uma nuvem aberta e de fácil utilização. Atinja metas orçamentárias com baixas taxas de saída de dados e preços transparentes.

Serviços mais perto dos gamers e desempenho aprimorado

A criação e implantação de cargas de trabalho mais próximas dos gamers aumenta o desempenho e minimiza a latência.

Infraestrutura testada e confiável

19 das 20 principais empresas de videogame são clientes da Akamai.

Preços simples e transparentes sem surpresas

Modelos simples de preços de computação em nuvem e custos baixos de saída de dados representam menos surpresas financeiras.

Relatório

Novo estudo: Por que os líderes de TI de jogos querem uma nuvem distribuída

Esse destaque, baseado em um estudo da Forrester Consulting encomendado pela Akamai, explica por que os líderes de TI de jogos estão adotando uma arquitetura de nuvem distribuída.

História do cliente

Diretor de tecnologia seleciona os serviços de computação em nuvem da Akamai para ter velocidade e estabilidade

Os jogos online exigem velocidade, estabilidade e segurança nos serviços de nuvem. Esse diretor de tecnologia encontrou isso tudo com a Akamai.

Conheça os serviços de computação em nuvem

