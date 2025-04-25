X
Cloud Computing pour les jeux vidéo en ligne

Optimisez les expériences de jeu. Réduisez les coûts du cloud.

Image d'une femme souriante portant des écouteurs et interagissant avec son téléphone dans une rue très fréquentée.

Boostez les performances et réduisez la latence

Séduisez les joueurs grâce à une expérience rapide, immersive et personnalisée. Offrez aux développeurs un cloud ouvert et convivial. Atteignez vos objectifs budgétaires avec de faibles coûts de sortie et une tarification transparente.

Lire la présentation de la solution
Voir le billet de blog

Plus près des joueurs pour plus de performances

La création et le déploiement de charges de travail plus proches de vos joueurs améliorent les performances et réduisent la latence.

Une infrastructure fiable et éprouvée

19 des 20 plus grandes sociétés de jeux vidéo sont des clients d'Akamai.

Une tarification simple et transparente, sans surprise

Des modèles de tarification simples pour le Cloud Computing et de faibles coûts de sortie permettent de limiter les surprises.

Rapport

Nouvelle étude : Pourquoi les leaders informatiques des jeux vidéo veulent un cloud distribué

Ce coup de projecteur, basé sur une étude de Forrester Consulting commandée par Akamai, met en évidence les raisons pour lesquelles les leaders informatiques des jeux vidéo adoptent une architecture de cloud distribué.

Lire le rapport
Coup de projecteur sur le secteur des jeux vidéo de The Great Cloud Reset
Témoignage client

Un directeur technique fait confiance aux services de Cloud Computing d'Akamai pour leur vitesse et leur stabilité

Les services cloud des jeux vidéo en ligne nécessitent vitesse, stabilité et sécurité. Ce directeur technique a trouvé ces qualités chez Akamai.

Voir la vidéo
Voir le témoignage client

Découvrir les services Cloud Computing

En savoir plus

Vous avez la parole

Laissez-nous vous montrer comment Akamai peut fournir une plateforme rentable, en bordure de l'Internet et sur le cloud, pour les composants de flux de travail multimédia nécessaires à une expérience utilisateur et une interactivité optimales.

