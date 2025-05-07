X
Cloud computing para juegos

Maximice las experiencias de juego. Minimice los costes de la nube.

Imagen de una mujer sonriente con auriculares e interactuando con su teléfono en una concurrida calle de la ciudad.

Aumente el rendimiento y minimice la latencia

Deleite a los jugadores con una experiencia rápida, envolvente y personalizada. Proporcione a los desarrolladores una nube abierta y fácil de usar. Alcance los objetivos presupuestarios con tarifas de salida bajas y precios transparentes.

Más cerca de los jugadores, mayor rendimiento

La creación e implementación de cargas de trabajo más cerca de los jugadores aumenta el rendimiento y minimiza la latencia.

Infraestructura probada y fiable

19 de las 20 empresas más importantes de videojuegos son clientes de Akamai.

Precios sencillos y transparentes sin sorpresas

Los modelos de precios de cloud computing sencillos y los bajos costes de salida se traducen en menos facturas sorpresa.

Informe

Nuevo estudio: Por qué los líderes de TI de videojuegos quieren una nube distribuida

Este documento, basado en un estudio de Forrester Consulting encargado por Akamai, destaca los datos sobre por qué los líderes de TI de videojuegos están adoptando una arquitectura de nube distribuida.

The Great Cloud Reset: Información sobre el sector de los videojuegos
Historia de cliente

Un director técnico elige los servicios de cloud computing de Akamai para obtener velocidad y estabilidad

Los juegos online requieren velocidad, estabilidad y seguridad en los servicios en la nube. Este director técnico los ha encontrado con Akamai.

Descubra los servicios de cloud computing

Descubra cómo puede Akamai ofrecerle una plataforma rentable del Edge a la nube para todos los componentes de flujos de trabajo multimedia necesarios para brindar unas experiencias de usuario óptimas e interactivas.

