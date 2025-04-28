Ecco come Akamai può fornire una piattaforma edge-to-cloud vantaggiosa in termini di costi per i componenti dei workflow multimediali, che sono necessari per ottimizzare le experience e l'interattività degli utenti.
Il cloud computing per il gaming
Experience di gioco eccezionali a costi estremamente convenienti.
Potenziate le performance e riducete al minimo la latenza
Stupite i gamer con experience personalizzate, coinvolgenti e velocissime. Facilitate il lavoro degli sviluppatori con un cloud aperto e intuitivo. Raggiungete gli obiettivi di budget con costi in uscita ridotti e prezzi trasparenti.