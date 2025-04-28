X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Accesso
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete sotto attacco?
Accesso
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

Il cloud computing per il gaming

Experience di gioco eccezionali a costi estremamente convenienti.

Immagine di una donna sorridente con auricolari e cellulare in un'affollata strada cittadina.

Potenziate le performance e riducete al minimo la latenza

Stupite i gamer con experience personalizzate, coinvolgenti e velocissime. Facilitate il lavoro degli sviluppatori con un cloud aperto e intuitivo. Raggiungete gli obiettivi di budget con costi in uscita ridotti e prezzi trasparenti.

Leggete la descrizione delle soluzioni
Visualizzate il post del blog

Più vicino ai giocatori per migliorare le performance

La creazione e l'implementazione dei carichi di lavoro su una piattaforma più vicina ai giocatori ottimizza le performance e riduce al minimo la latenza.

Infrastruttura affidabile di comprovata validità

19 delle 20 principali società di videogiochi sono clienti Akamai.

Modello di prezzi semplice e trasparente senza sorprese

Il semplice modello di prezzi del cloud computing con costi ridotti in uscita evita di trovare sorprese in bolletta.

Rapporto

Nuovo studio: perché i leader IT nel settore del gaming scelgono un cloud distribuito

Questa analisi, tratta da uno studio di Forrester Consulting commissionato da Akamai, illustra le ragioni per cui i leader IT nel settore del gaming stanno adottando un'architettura cloud distribuita.

Leggi il rapporto
Il futuro del cloud: un'analisi del settore del gaming
Storie di clienti

Un direttore tecnico sceglie i servizi di cloud computing di Akamai per velocità e stabilità

Il gaming online richiede velocità, stabilità e sicurezza nei servizi cloud. Questo direttore tecnico le ha trovate con Akamai

Guarda il video
Visualizza la storia del cliente

Scoprite i servizi di cloud computing

Ulteriori informazioni

Iniziate la conversazione

Ecco come Akamai può fornire una piattaforma edge-to-cloud vantaggiosa in termini di costi per i componenti dei workflow multimediali, che sono necessari per ottimizzare le experience e l'interattività degli utenti.

Grazie per la richiesta! Un esperto Akamai vi contatterà a breve.