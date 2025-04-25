X
Cloud Computing für Gaming

Maximale Gaming-Erlebnisse. Minimale Cloudkosten.

Bild einer lächelnden Frau, die Kopfhörer trägt und auf einer belebten Straße mit ihrem Telefon interagiert.

Steigern Sie die Performance und minimieren Sie die Latenz

Begeistern Sie Gamer mit einem schnellen, immersiven und personalisierten Erlebnis. Unterstützen Sie Entwickler mit einer offenen, nutzerfreundlichen Cloud. Erreichen Sie Budgetziele mit niedrigen Übertragungsgebühren und nachvollziehbaren Preisen.

Näher an Gamern, bessere Performance

Das Erstellen und Bereitstellen von Workloads näher an Ihren Spielern steigert die Performance und minimiert die Latenz.

Bewährte, zuverlässige Infrastruktur

19 der 20 führenden Videospielunternehmen sind Kunden von Akamai.

Einfache, nachvollziehbare Preisgestaltung ohne Überraschungen

Einfache Cloud-Computing-Preismodelle und niedrige Egress-Kosten bedeuten weniger überraschende Rechnungen.

Bericht

Neue Studie: Warum Gaming-IT-Führungskräfte eine verteilte Cloud wollen

In diesem Branchenfokus, der auf einer von Akamai in Auftrag gegebenen Studie von Forrester Consulting basiert, werden die Gründe für die Einführung einer verteilten Cloudarchitektur durch Gaming-IT-Führungskräfte aufgezeigt.

Kundenreferenz

Ein technischer Leiter wählt die Cloud-Computing-Services von Akamai für Geschwindigkeit und Stabilität

Online-Gaming benötigt Geschwindigkeit, Stabilität und Sicherheit bei Cloudservices. Dieser technische Leiter hat sie bei Akamai gefunden.

Entdecken Sie Cloud-Computing-Services

Kommen Sie mit uns ins Gespräch

Wir zeigen Ihnen, wie Akamai eine kostengünstige Edge-to-Cloud-Plattform für die Komponenten des Medien-Workflows bereitstellen kann, die für ein optimales Nutzererlebnis und eine optimale Interaktivität erforderlich sind.

