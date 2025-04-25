X
Cloud Computing pour les médias

Optimisez les opérations, la sécurité et le coût de votre flux de travail multimédia tout en créant des expériences de streaming plus attrayantes

Image d'une femme souriante portant des écouteurs et interagissant avec son téléphone dans une rue très fréquentée.

Une plateforme cloud distribuée pour des performances optimisées et une mise sur le marché plus rapide

Réduisez les coûts de sortie, gagnez en transparence budgétaire, réduisez la latence et augmentez la fiabilité et l'engagement des utilisateurs, même lorsque vous innovez et effectuez des tests au plus près de là où ils se connectent en ligne.

Nos services de Cloud Computing et notre leadership en matière de streaming vous permettent de fournir à vos utilisateurs une expérience rapide et interactive en temps réel.

Meilleure personnalisation de l'EPG et des publicités

Rapprochez l'analyse de l'utilisateur pour adresser plus précisément les EPG et les publicités

Solutions de visibilité faciles à déployer

Captez et analysez des journaux plus facilement et rapidement. Utilisez les CMCD pour obtenir des indicateurs client plus précis.

Transcoding et mise en package abordables

Bénéficiez de tarifs transparents et abordables pour une budgétisation et une répartition plus prévisibles

Étude de Forrester : Opportunity Snapshot sur les coûts de sortie, de stockage et de calcul du cloud

Découvrez comment Akamai répond aux besoins des sociétés de médias en réduisant les coûts de sortie et de calcul de son réseau cloud distribué.

Nouvelle étude

Tendances de l'adoption du cloud selon les responsables des médias et du divertissement

Selon une étude de Forrester Consulting commandée par Akamai, lorsque les entreprises leader du secteur des médias et du divertissement (M&E) intensifient l'utilisation du cloud, elles sont confrontées à une augmentation des volumes de données et des coûts.

The Great Cloud Reset : Pleins feux sur le secteur des médias et du divertissement
Témoignage client

Expériences WebRTC hautes performances

« Akamai nous permet d'évoluer rapidement (et) d'utiliser le calcul distribué pour nous rapprocher de nos utilisateurs. »

Jerod Venema, PDG de LiveSwitch

Témoignage client

Création et diffusion d'applications plus proches de vos utilisateurs

« Akamai nous (permet) de tester des innovations au plus près de l'utilisateur et nos clients en profitent. »

Simon Westbroek, vice-président principal d'Unified Streaming

Découvrir les services Cloud Computing

En savoir plus

Vous avez la parole

Laissez-nous vous montrer comment Akamai peut fournir une plateforme rentable, en bordure de l'Internet et sur le cloud, pour les composants de flux de travail multimédia nécessaires à une expérience utilisateur et une interactivité optimales.

