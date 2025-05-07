X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Iniciar sesión
Control Center
Acceda a la plataforma de Akamai
Cloud Manager
Gestione su recursos de nube
Probar Akamai
¿Está sufriendo un ataque?
Iniciar sesión
Control Center
Acceda a la plataforma de Akamai
Cloud Manager
Gestione su recursos de nube

Cloud computing para contenidos multimedia

Optimice las operaciones, la seguridad y el coste de su flujo de trabajo multimedia a la vez que crea experiencias de streaming más atractivas

Imagen de una mujer sonriente con auriculares e interactuando con su teléfono en una concurrida calle de la ciudad.

Una plataforma de nube distribuida para aumentar el rendimiento y la velocidad de comercialización

Reduzca los costes de salida, benefíciese de unos presupuestos transparentes, minimice la latencia, y aumente la fiabilidad y la participación de los espectadores, incluso a medida que va innovando y realizando pruebas más cerca del lugar donde los usuarios se conectan online.

Nuestros servicios de cloud computing y nuestro liderazgo en streaming le permiten ofrecer una experiencia rápida, interactiva y en tiempo real a sus espectadores.

Leer la información sobre la solución
Ver entrada de blog

Mejor guía electrónica de programación (EPG) y personalización de anuncios

Aproxime los análisis de los usuarios a los espectadores para obtener unas guías electrónicas de programación y una personalización publicitaria más útiles

Soluciones de análisis fáciles de implementar

Obtenga una ingesta y un análisis de registros más rápidos y sencillos. Utilice CMCD para obtener métricas más precisas sobre los clientes.

Transcoding y empaquetado asequibles

Benefíciese de unos precios transparentes y asequibles para mejorar la capacidad de predecir presupuestos y asignaciones

Estudio de Forrester Opportunity Snapshot sobre los costes de salida, almacenamiento y recursos informáticos de la nube

Descubra cómo responde Akamai a las necesidades de las empresas de medios de comunicación para reducir los costes informáticos y de salida en su red de nube distribuida.

Ver el vídeo (1:18)
Nuevo estudio

Tendencias de adopción de la nube según los líderes de contenido multimedia y entretenimiento

Según un estudio de Forrester Consulting encargado por Akamai, cuando los líderes de contenido multimedia y entretenimiento escalan el uso de la nube, se enfrentan a un aumento de los volúmenes de datos y los costes.

Descargar estudio
The Great Cloud Reset: Media and Entertainment Industry Spotlight
Historia de cliente

Experiencias WebRTC de alto rendimiento

"Akamai nos permite adaptarnos rápidamente (y) utilizar la informática distribuida para acercarnos más a nuestros usuarios".

Jerod Venema, director ejecutivo de LiveSwitch

Ver el vídeo
Ver historia de cliente
Historia de cliente

Creación y distribución de aplicaciones más cerca de los usuarios

"Akamai (nos permite) probar las innovaciones más cerca del espectador y nuestros clientes se benefician de ello".

Simon Westbroek, vicepresidente sénior de Unified Streaming

Ver el vídeo
Ver historia de cliente

Descubra los servicios de cloud computing

Más información

Hablemos

Descubra cómo puede Akamai ofrecerle una plataforma rentable del Edge a la nube para todos los componentes de flujos de trabajo multimedia necesarios para brindar unas experiencias de usuario óptimas e interactivas.

Gracias por su solicitud. Un experto de Akamai se pondrá en contacto con usted en breve.