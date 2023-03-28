为什么分布式云是流媒体的理想之选

21 世纪的内容流媒体需要服务商拿出魄力去积极进取。现代媒体公司必须为世界各地的观众随时提供出色的流媒体体验。

Akamai 的 云计算 服务在 Akamai Connected Cloud（我们的大规模分布式边缘和云平台）上运行，可以帮助媒体公司做到这一点。

Akamai 使您能够存储和处理大量视频文件，扩大规模以满足观众需求的激增，以及通过透明的定价和较低的出站流量成本来优化云投资的回报。这就是为什么 10 大流媒体服务选择信任 Akamai。