为什么分布式云是流媒体的理想之选
21 世纪的内容流媒体需要服务商拿出魄力去积极进取。现代媒体公司必须为世界各地的观众随时提供出色的流媒体体验。
Akamai 的 云计算 服务在 Akamai Connected Cloud（我们的大规模分布式边缘和云平台）上运行，可以帮助媒体公司做到这一点。
Akamai 使您能够存储和处理大量视频文件，扩大规模以满足观众需求的激增，以及通过透明的定价和较低的出站流量成本来优化云投资的回报。这就是为什么 10 大流媒体服务选择信任 Akamai。
所有流媒体
Akamai 的云计算服务使您能够在更靠近最终用户的地方构建和部署工作负载及应用程序，以降低延迟并提高性能，并且无需锁定供应商。我们的开放架构使您能够与您偏爱的合作伙伴合作，使用您的开发人员选择的工具构建应用程序，并使用第三方应用程序为您的服务添加高价值功能。
在所有位置
Akamai 已经在全球拥有分布广泛的网络，在世界各地 共有 4,100 多个网点 。今年，我们计划增加十几个核心云计算入网点 (POP)。这些“核心”POP 允许您使用我们的全套服务以使您的工作负载和应用程序更靠近最终观众的。我们还公布了 50 多个新的“分布式”POP，这些 POP 可将少数最为关键的服务移到更近的位置。此架构提供了额外的好处，可帮助您更好地为特定群体的观众（身处目前传统云提供商服务不够完善、更难触达的位置）提供服务。
由于我们的云计算服务在 Akamai Connected Cloud（一个大规模分布式边缘和云平台）上运行，因此，无论您的用户和他们的设备位于全球哪个位置，都只需跨越少量跃点，即可访问您的工作负载和应用程序。
结论
我们还推出了一个积极的 全新云定价结构 ，这种结构能够利用 Akamai 的网络优势，为云端数据传输提供类似于 CDN 服务的经济效益，降低出站流量的成本。
我们根据客户需求构建了 Akamai 云计算服务。这些服务采取了一种完全不同的方法，为云计算、安全性和内容交付使用了大规模分布式平台。这种方法可以为您提供更高的可用性、可靠性和恢复能力。
了解详情
请访问我们的 云计算网页 详细了解 Akamai 的云计算服务如何帮助贵公司这样的公司实现云目标。