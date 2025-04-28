Ecco come Akamai può fornire una piattaforma edge-to-cloud vantaggiosa in termini di costi per i componenti dei workflow multimediali, che sono necessari per ottimizzare le experience e l'interattività degli utenti.
Cloud computing per i media
Ottimizzate le operazioni, la sicurezza e i costi dei workflow dei media, creando, al contempo, experience di streaming più coinvolgenti
Una piattaforma cloud distribuita per incrementare le performance e accelerare la velocità di immissione dei prodotti sul mercato
Bassi costi in uscita, budget trasparenti, latenza ridotta e un miglior livello di affidabilità e engagement degli spettatori, anche in caso di innovazione ed esecuzione di test più vicino ai punti in cui gli utenti si connettono online.
I nostri servizi di cloud computing e la nostra leadership nello streaming vi consentono di fornire ai vostri spettatori experience rapide, interattive e in tempo reale.